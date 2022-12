Bülent Ortaçgil

Bugün yağmur bir kadın saçıdır Yeryüzüne dökülen Upuzun ince ince Karanlık kokulu *** Sen ki aşkta aldatıldın Yüreğin taş parçası Dinle yağmuru dinle Teselli bul türküsünden *** Her şey olur Her şey büyür Her şey geçer Hayat kalır

Üstüme gece çökmüş Ama içim ışıl ışıl Beklerim ta sabaha kadar Beklerim de Geceyi değiştiremem Gecenin gücü beni aşar Her şey anını bekler *** Hadi gel senin zamanın artık Yürüsene benim ile Hadi gel senin zamanın artık Senin zamanın artık *** Sessizlikte insan Belki aradığını duyar Ama her kulak işitmez Bir kişi bulur İkincisi tohum eker Sonra yeşillenir çiçekler Her şey zaman ister *** Hadi gel senin zamanın artık Yürüsene benim ile Hadi gel senin zamanın artık Senin zamanın artık *** Yanımda dur Usulca koluma dokun Al ellerim senin olsun Yüzüme bak Sana anlatacak Çekinme güven bana Her şey sevgiyle, her şey sevgiyle başlar *** Hadi gel senin zamanın artık Yürüsene benim ile Hadi gel senin zamanın artık Senin zamanın artık