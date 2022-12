Bugün yağmur bir kadın saçıdır Yeryüzüne dökülen Upuzun ince ince Karanlık kokulu *** Sen ki aşkta aldatıldın Yüreğin taş parçası Dinle yağmuru dinle Teselli bul türküsünden *** Her şey olur Her şey büyür Her şey geçer Hayat kalır