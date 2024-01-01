Bülent Ortaçgil

Yapma, yapma, yapma lütfen Yoruldum aramaktan Yatağımda yakamoz ışıltısı bırakma lütfen Yapma, yapma, yapma lütfen ** Sıkıldım beklemekten Artık tanımadığım bu kentte saklanma lütfen Yapma, yapma, yapma lütfen Yıprandım istemekten ** Hiçlikten umut kırıntısı yaratma lütfen Yalnız kadınlar için mi ağlamak? Yalnız çocuklar mı oyun oynar? Seni içinde tutmak hiç mümkün değil ** Mümkün değil Yapma, yapma, yapma lütfen Kayboldum sorulardan Çayın içindeki şeker gibi eritme lütfen ** Yapma, yapma, yapma lütfen, yapma Şaşkınım verdiklerimden Sonsuz listende yine beni borçlu çıkarma lütfen Yapma, yapma, yapma lütfen ** Sesim kısık bağırmaktan Sağır duvarları gösterip beni susturma lütfen Bütün savaşlar mı böyle benzer? Yalnız en güçlüler mi haklı olanlar? Bizi böyle oyalamak hiç mümkün değil ** Mümkün değil Mümkün değil Mümkün değil ** Yapma, yapma, yapma lütfen Yapma lütfen ** Yapma, yapma, yapma lütfen, yapma Yapma lütfen Yapma, yapma, yapma lütfen, yapma Yapma lütfen