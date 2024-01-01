Yapma Lütfen Şarkı Sözleri
Bülent Ortaçgil Yapma Lütfen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ortaçgil Yapma Lütfen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yapma Lütfen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Ortaçgil
Yapma Lütfen
Tüm Şarkıları
-
Yapma, yapma, yapma lütfen
Yoruldum aramaktan
Yatağımda yakamoz ışıltısı bırakma lütfen
Yapma, yapma, yapma lütfen
**
Sıkıldım beklemekten
Artık tanımadığım bu kentte saklanma lütfen
Yapma, yapma, yapma lütfen
Yıprandım istemekten
**
Hiçlikten umut kırıntısı yaratma lütfen
Yalnız kadınlar için mi ağlamak?
Yalnız çocuklar mı oyun oynar?
Seni içinde tutmak hiç mümkün değil
**
Mümkün değil
Yapma, yapma, yapma lütfen
Kayboldum sorulardan
Çayın içindeki şeker gibi eritme lütfen
**
Yapma, yapma, yapma lütfen, yapma
Şaşkınım verdiklerimden
Sonsuz listende yine beni borçlu çıkarma lütfen
Yapma, yapma, yapma lütfen
**
Sesim kısık bağırmaktan
Sağır duvarları gösterip beni susturma lütfen
Bütün savaşlar mı böyle benzer?
Yalnız en güçlüler mi haklı olanlar?
Bizi böyle oyalamak hiç mümkün değil
**
Mümkün değil
Mümkün değil
Mümkün değil
**
Yapma, yapma, yapma lütfen
Yapma lütfen
**
Yapma, yapma, yapma lütfen, yapma
Yapma lütfen
Yapma, yapma, yapma lütfen, yapma
Yapma lütfen