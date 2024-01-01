Bülent Ortaçgil

-
Sormamalısın
Hiç yormamalısın
Eleştirmemelisin
Hiç geliştirmemelisin
**
Görmemelisin
Hiç seçmemelisin
Öyle yarıda kaçmak yok
Hiç bırakmamalısın
**
Geçmemelisin
Vazgeçmemelisin
Yapma dur
Halt etmemelisin
**
Durmamalısın
Yorulmamalısın
Her gün her şey
Dizi dizi Gelse
**
Yenilmemelisin
Darılmamalısın
Gücenmemelisin
Hasım nerde rakip kim?
**
Güvenmemelisin
Geçmemelisin
Vazgeçmemelisin
Yapma dur
**
Halt etmemelisin
Karışmamalısın
Karıştırmamalısın
Sen bilirsin demek varken
**
Soruşturmamalısın
Vermemelisin
Ama hep almalısın
Yaşamak bu kadar basit işte
**
Bulandırmamalısın
Geçmemelisin
Vazgeçmemelisin
Yapma dur
Halt etmemelisin
-
Aşk Başlar
Aşk Varır
Aşk Yaratır
Aşk Verir
Aşk Sorar, Sorgular
Aşk Dinler
Aşk Anlatır
***
Aşk Çözer, Geliştirir
Aşk Çarpar, Değiştirir
Aşk Sorar, Sorgular
Aşk Üretir, Dönüştür
***
Kendi Kendine Bir Sor
Nereye Kadar
Kendi Kendine Bir Sor
Nereye Kadar
***
Bütün Değerlerin Geometrik Artar
Genelden Özele Yolculuk Bu
Bütün En Güzeller Sende Toplanır
Kapılar Kapatılır Kalıcı Mutluluk
***
Aşk Yıkar
Aşk Yapar
Aşk Yorar
Aşk Yeniler
Aşk Sorar, Sorgular
Aşk Yaşanır
Aşk Biter
***
Kendi Kendine Bir Sor
Nereye Kadar
Kendi Kendine Bir Sor
Nereye Kadar
***
Aşk Çözer, Geliştirir
Aşk Çarpar, Değiştirir
Aşk Sorar, Sorgular
Aşk Üretir, Dönüştürür
-
Kar gibi örttüm üstünü içinde tüm çiçekler
Birer birer titrediler
Uykusuzluğundan belli kafanda birikintiler
Teker teker döküldüler
***
Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var
Bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz
***
Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var
Bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz
***
Yaşamak dopdoluydu akan pınarlar gibi
İnanmayanlar beklediler
Umutlarını borç verdin cebinde hiç kalmadı
Dostların anlamadılar
***
Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var
Bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz
***
Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var
Bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz
***
Nar gibi güzelliğin gizliydi vereceklerin fazlaydı
İnsanlar inanmadılar
Sustun sustun konuşmadın sonra kaçtın arkana bakmadan
İnsanlar şaşırdılar
***
Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var
Bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz
***
Sen hep kendine önlemler aldın
Ben kendime yasaklar koydum
Önümüzde barajlar var
Bu su hiç durmaz
Bu su hiç durmaz
-
Dün bir ip geçirmiş boynuma
Yakalamış sımsıkı
Ardımdan sesleniyor
Sen hiç bırakma bizi
Dünü dinle
Unutma sakın
Onu çözmek zorundasın
Yarın ellerimden tutmuş
Koşuyoruz ardarda
**
Yollar yollar boyunca
Hep bulutlara doğru
Yarını dinle
Unutma sakın
Onu görmek zorundasın
Bugün omuzuma çökmüş
Sevimli ama çok ağır
Tepemden bağırıyor
En güzel an budur
Bugünü dinle
Unutma sakın
Onu yaşamak zorundasın
-
Seninle yaşamak hiç kolay değil
Yaşayamamak gibi
Sana dokundukça duyduklarım
Tutkularım ve suçlarım
**
Bırak gün doğsun ve gün batsın
Korkanlar hiç gelmesin
Sevginin kabuğunu bilmeyenler
Lütfen biraz sussunlar
**
Bütün sokaklarım sana doğru
Bütün sokaklarım
Bana hep kendin gibi göründün
Hiç oynamadık sanki
**
Zamanı delmiş kişilere soyunmuşuz
Bu bir dans değil mi
Bırak gün doğsun ve gün batsın
Korkanlar hiç gelmesin
**
Sevginin kabuğunu duymayanlar
Lütfen biraz dinlesinler
Bütün sokaklarım sana doğru
Bütün sokaklarım
**
Kafam eşyasız boş oda gibi
Duvarlardan sesim dökülür
Pencerelerimi daha henüz açtım
Dışarıdan kimin sesi gelir
**
Bırak gün doğsun ve gün batsın
Korkanlar hiç gelmesin
Sevginin kabuğunu bilmeyenler
Lütfen biraz sussunlar
Bütün sokaklarım sana doğru
Bütün sokaklarım
-
Sessizliğine Alıştık
Konuşmazsın Öyle Her Zaman
Yağmur Dolu Dolu Yağar
Islanmazsın Bile
Orada Yerinde misin
Duruyor Duyuyor musun
Orada Yerinde misin
Duyuyor musun
Aşık Olunur Susarsın
Bilmediğinden midir Sevgiyi
Düşünceni Gizlemek Kibarlık
Kendini Gizlemek Meziyet
Orada Yerinde misin
Duruyor Duyuyor musun
Orada Yerinde misin
Duyuyor musun
Dünya Değişiyor Görmek Olası
Bizden Sorulacak Sonra İlerisi
Katılmazsın Oyuna
Onların Olacak Bütün Yarısı
Orada Yerinde misin
Duruyor Duyuyor musun
Orada Yerinde misin
Duyuyor musun
-
Aman kaptan
Al beni götür denizlere
Aman kaptan
Al beni götür denizlere
Ne yardan, ne serden
Diyenlere sözümüz yok
Yolculuk ne zaman
Aman kaptan
Al beni götür denizlere
Aman kaptan
Al beni götür denizlere
Rotamız belli mi
Yönümüz nereye
Yolculuk ne zaman
Aman kaptan
Sıkıldık buralardan
Usandık limanlardan
Bıktık beklemekten
Yolculuk ne zaman
Aman kaptan
Al beni götür denizlere
Aman kaptan
Al beni götür denizlere
Bilinmezden korkmayız
Faltaşı gözlerden
Yolculuk ne zaman
Aman kaptan
Sıkıldık buralardan
Usandık limanlardan
Bıktık beklemekten
Yolculuk ne zaman
Aman kaptan
Al beni götür denizlere
Aman kaptan
Al beni götür denizlere
Rotamız belli mi
Yönümüz nereye
Yolculuk ne zaman
-
Canım kızım, güzel kızım,
Adı denizden gelen kızım
Büyükler dünyasına hoş geldin!
Ne kadar içtendin biliyor musun?
Değişeceksin!
**
Öğreteceğiz sana okumayı, yazmayı, iyi olmayı
Ancak karşılaştırmak yok yazılanla söyleneni
Çünkü hemen fark edeceksin!
**
Canım kızım, güzel kızım, adı denizden gelen kızım
Koza gibi gizlenmeyi gösteririz insana
Üç beş deney yeter inan
Hele sev bir insanı;
**
Yetmeyecek kütüphaneler falan anlatacaklarına, göreceksin!
Canım kızım, güzel kızım, adı denizden gelen kızım
Diyeceğiz sana "İnsan Hakları!"
O gün sakın açma gazeteleri
**
Diyeceğiz sana kardeşlikten barıştan...
Dakikada binler ölüyor açlıktan
Demeyeceğiz tabii: "En özgür, gelişmiş ülkeler en sıkı silah tüccarları"
Onu artık sen bulacaksın
**
Canım kızım, güzel kızım, adı denizden gelen kızım
Daha güzel bir dünya vermek isterdim sana, ancak ben de bulmadım
Beş on şarkı yazdım sadece
Hayata yeni şarkılar lazım
**
Sen de öyle yap, yaşayacaksın!
Canım kızım, güzel kızım, adı denizden gelen kızım
-
Oyuna devam
Biz hiç yorulmadık
Biz hiç yenilemedik
Desem yalan
**
Oyuna devam
Oyuna devam
Biz hiç kaybolmadık
Biz hiç kaybetmedik
**
Desem yalan
Oyuna devam
Rakipler kaçak güreştiler
Hepsinin yumrukları vardı
**
Dünyayı değiştirmek için
Verdiğimiz kırıntılardı
Oyuna devam
Biz hiç aldanmadık
**
Biz hiç aldatmadık
Desem yalan
Oyuna devam
Oyuna devam
**
Biz hiç kaybolmadık
Biz hiç kaybetmedik
Desem yalan
Oyuna devam
**
Küçüktüm ufacıktım
Şimdi büyüdüm çocuğum var
Ben hep sorular sorardım
Karşımda aynı sorular
**
Oyuna devam
Biz hiç kaybolmadık
Biz hiç kaybetmedik
Desem yalan
Oyuna devam
-
Yalnız yalnız
Kimsesiz değil, insansız
Koca şehirde bir tek mi böyle çaresiz
Koca şehirde seni bulmak imkansız
Uykusuz muyduk hiç fark etmedik
Geçmişimizin tortusunda
Sabırsız mıydık?
Tükettik bir anda
Gecenin ışıksızlığında
Yalnız yalnız
Kimsesiz değil bu kez sensiz
Koca şehirde bir tek mi böyle çaresiz
Koca şehirde seni bulmak imkansız
Duyarsız mıydık?
Hiç umursamadık
Sevgisizliğin boşluğunda
Habersiz miydik?
Hiç hazırlanmadık
Sessizliğin ortasında
Yalnız yalnız
Kimsesiz değil bu kez sensiz