Çemberimde Gül Oya (Dizi Müzikleri) Şarkı Sözleri
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Bülent Ortaçgil
Çemberimde Gül Oya (Dizi Müzikleri)
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Gözlerim kör karanlıkta
Kör kuyunda boğulursa
Tenim benim olmadıysa
Yitirilmiş tutsak olmuş, düşman olmuş
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Milyon defa tekrarlanan hayatımsa
Gizli bağın çözüldüyse
Yollar varsa pahalıysa
Uzun, kısa ya da darsa
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Artık hiç farklı olmayan
Sıkıldığın hayatınsa
Aslında yollar
Yalanını görmez
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Yaraları sarmaz
Hiç bitmez
Aslında yollar
Daralıp açılmaz
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Sonuna da varmaz
Hem varsan da fark etmez ki
Oldu, oldum, çocuk kaldım
Yüreğimden yaralandım
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Bir yer olsa huzur sunsa
Dizlerim üstünde çöksem
Sonsuz yolu aydınlansa
Günün ilk ışığında
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Son bir kez nefes alsam
Kaybolsam gözyaşında
Ya da ilk kitabında