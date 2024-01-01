Bülent Ortaçgil

Gözlerim kör karanlıkta Kör kuyunda boğulursa Tenim benim olmadıysa Yitirilmiş tutsak olmuş, düşman olmuş ** Milyon defa tekrarlanan hayatımsa Gizli bağın çözüldüyse Yollar varsa pahalıysa Uzun, kısa ya da darsa ** Artık hiç farklı olmayan Sıkıldığın hayatınsa Aslında yollar Yalanını görmez ** Yaraları sarmaz Hiç bitmez Aslında yollar Daralıp açılmaz ** Sonuna da varmaz Hem varsan da fark etmez ki Oldu, oldum, çocuk kaldım Yüreğimden yaralandım ** Bir yer olsa huzur sunsa Dizlerim üstünde çöksem Sonsuz yolu aydınlansa Günün ilk ışığında ** Son bir kez nefes alsam Kaybolsam gözyaşında Ya da ilk kitabında