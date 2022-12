Bülent Ortaçgil

Yüzünü dökme küçük kız Bırak üzülmeyi Bir tek sen misin bir düşün Unutan sevilmeyi *** Her siyahın bir beyazı Gecelerin gündüzü de vardır *** Yüzünü dökme küçük kız Kızma onlara Yalnız sen misin bir düşün Zincir oranda buranda *** Her tutsağın bir kaçışı Uykunun uyanışı da vardır *** Yüzünü dökme küçük kız Yaşamın anlamını bul Sonra dinle kendini Yolunu bil *** Her siyahın bir beyazı Gecelerin gündüzü de vardır