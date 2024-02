Bülent Serttaş

Ana bu akşam aklıma sen geldin Dersi bıraktım çalışamadım Gece saat bire geldi Uyku gözüme girmedi Sen eskiden bu saatlerde Beşiğimi sallardın Uykunu harap ederdin benim için Ağladığım zaman sancılandığım zaman Kalkardın süt verirdin nane kaynatırdın Ana canım ana hayalin gözümde bir anıt gibi durur Sen şimdi leğen başında oturmuş hamur yoğururdun Yarın ekmek yapacaksın Gözlerin tezek dumanından yaşaracak Alnında ter bulgur bulgur kabaracaktır Peynirli ekmek yapacaksın Ben orada yokum ağlayacaksın Ağlama ana ağlama Gündür bu nasıl olsa geçer İnsan insana tez kavuşur Ben hiç unutmadım unutmayacağım Ben okuyam ana okuyacam Göreceksin bak mühendis olacam Harputa gelicem ezan sesinde elini öpecem Canım ana, kurban ana, hayran ana Ağlama yar ağlama Mavi yazma bağlama Mavi yazma tez solar Ciğerimi dağlama Elma al olanda gel Bahçeyi dolanda gel Hasta düştüm gelmedin Bari can verende gel

Sen gönlümün sahibi diğer yarımsın Neler neler yaşattın sevmekten yana Toz pembe gügünlere umutlarımsın İnan inanki bana Öyle çok sevdim ki birtanem Her an her yerde hayatımdasın Tenimde aşkınınsıcaklığı var Sen benim sen benim alın yazımsın Hasret kokan bulutlar artık dağılsın Bir bedende bir canız bugünden sonra Gördüğüm en güzel rüyalardasın Sen benim sen benim alın yazımsın