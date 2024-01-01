Alın Yazımsın (Sevdalım) Şarkı Sözleri
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Bülent Serttaş
Alın Yazımsın (Sevdalım)
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Sen gönlümün sahibi diğer yarımsın
Neler neler yaşattın sevmekten yana
Toz pembe gügünlere umutlarımsın
İnan inanki bana
Öyle çok sevdim ki birtanem
Her an her yerde hayatımdasın
Tenimde aşkınınsıcaklığı var
Sen benim sen benim alın yazımsın
Hasret kokan bulutlar artık dağılsın
Bir bedende bir canız bugünden sonra
Gördüğüm en güzel rüyalardasın
Sen benim sen benim alın yazımsın
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Hangi kalem yazar çektiklerimi
Denizler mürekkep olsa yeter mi
Çözemedim seni kırdım kalemi
Aşkın bu dilimde bir yalan oldu
Yalan sözlerin yalan
Yalan senin aşkın yalan
Yalan her şeyin yalan
Yıkıl kahrol çek git benim dünyamdan
Canım dedim sana yar dedim sana
En büyük darbeyi sen vurdun bana
Tuzaklar kurmuşsun gönül dünyama
Dilerim Allahımdan sen mutlu olma
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Ederdik sevdalığı yaylarlarda dağlarda
Şimdiki sevdalıklar diz kopar dabalıda
eskiden sevdalıklar yürektendi yürekten
şimdiki sevdalıklar hep dönüyo direkten
Ederdik sevdalığı onüç on beş yaşında
Bir zalimin yüzünden neler geldi başıma
Eskiden sevdalıklar yürektendi yürekten
Şimdiki sevdalıklar hep dönüyo direkten
Eskiden sevdalıklar böyle kolay olmazdı
Birbirine söz verip başkasına varmazdı
Eskiden sevdalıklar yürektendi yürekten
Şimdiki sevdalıklar hep dönüyo direkten...
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Sen gönlümün sahibi diğer yarımsın
Neler neler yaşattın sevmekten yana
Toz pembe gügünlere umutlarımsın
İnan inanki bana
Öyle çok sevdim ki birtanem
Her an her yerde hayatımdasın
Tenimde aşkınınsıcaklığı var
Sen benim sen benim alın yazımsın
Hasret kokan bulutlar artık dağılsın
Bir bedende bir canız bugünden sonra
Gördüğüm en güzel rüyalardasın
Sen benim sen benim alın yazımsın
-
Arpa buğday daneler
Aman arpa buğday daneler
Aman yıkılsın meyhaneler
Yavrum yıkılsın meyhaneler
Terzi elin kırılsın
Aman terzi elin kırılsın
Aman dar geliyor düğmeler
Yavrum dar geliyor düğmeler
Aman döne döne döne yar geliyor
Yavrum güle güle güle har geliyor
Aman döne döne döne yar geliyor
Yavrum güle güle güle har geliyor
Arpa buğday çecolur
Aman arpa buğday çecolur
Aman güzeller güleç olur
Yavrum güzeller güleç olur
Meyil verme güzele
Aman meyil verme güzele
Aman ayrılması güç olur
Yavrum ayrılması güç olur
Aman döne döne döne yar geliyor
Yavrum güle güle güle har geliyor
Aman döne döne döne yar geliyor
Yavrum güle güle güle har geliyor
Aman döne döne döne yar geliyor
Yavrum güle güle güle har geliyor
Aman döne döne döne yar geliyor
Yavrum güle güle güle
-
Gönlümde bıraktğı iz hala silinmediki
Yaşanan o günlerin özlemi bitmediki
Gözlerimden kalbime giden o kor ateşi
Kim olursa olsun canım söndüremedimki
Diz çökerim yalvarırım bitmesin bu aşk
Yarın çok geç olabilir kalbimi açtım koş
Gözlerinin rengini saçınızın her telini
Sıcacık tenini unutamıyorum yar
Resmine bakıyorum dualar ediyorum
Senle geçen günleri unutamıyoruım yar
Gönlümde bıraktğı iz hala silinmediki
Yaşanan o günlerin özlemi bitmediki
Gözlerimden kalbime giden o kor ateşi
Kim olursa olsun canım söndüremedimki
Diz çökerim yalvarırım bitmesin bu aşk
Yarın çok geç olabilir kalbimi açtım koş
Gözlerinin rengini saçınızın her telini
Sıcacık tenini unutamıyorum yar
Resmine bakıyorum dualar ediyorum
Senle geçen günleri unutamıyoruım yar
-
Yıllar Yılı Vurdum Sazın Teline
Seni Sordum Sevdalar Dervişine
Dedi Git Dergaha Git Erenlere
Hak Orada Gönül Orda Dost Orda
Sana Geldim Şahların Yüce Şahı
Dediler Bulursun Hacı Bektaşı
Boşuna Arama Dağları Taşı
Hak Burada Gelür Burda Dost Burda
Gelin Canlar Gelin Hakkın Yoluna
Hiç Birimiz Çıkmaz Belki Yarına
Sırasıdır Şimdi Tövbekarlara
Hak Burada Gelür Burda Dost Burda
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Ana bu akşam aklıma sen geldin
Dersi bıraktım çalışamadım
Gece saat bire geldi
Uyku gözüme girmedi
Sen eskiden bu saatlerde
Beşiğimi sallardın
Uykunu harap ederdin benim için
Ağladığım zaman sancılandığım zaman
Kalkardın süt verirdin nane kaynatırdın
Ana canım ana hayalin gözümde bir anıt gibi durur
Sen şimdi leğen başında oturmuş hamur yoğururdun
Yarın ekmek yapacaksın
Gözlerin tezek dumanından yaşaracak
Alnında ter bulgur bulgur kabaracaktır
Peynirli ekmek yapacaksın
Ben orada yokum ağlayacaksın
Ağlama ana ağlama
Gündür bu nasıl olsa geçer
İnsan insana tez kavuşur
Ben hiç unutmadım unutmayacağım
Ben okuyam ana okuyacam
Göreceksin bak mühendis olacam
Harputa gelicem ezan sesinde elini öpecem
Canım ana, kurban ana, hayran ana
Ağlama yar ağlama
Mavi yazma bağlama
Mavi yazma tez solar
Ciğerimi dağlama
Elma al olanda gel
Bahçeyi dolanda gel
Hasta düştüm gelmedin
Bari can verende gel
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Asker Oldum Bahriye
Bol Paçası Var Diye
Kızlar Bize Pas Verir
Yakamız Açık Diye
Oh Tamam Oldu Sarardı Soldu
O Yarda Benim Oldu
Gemi Gelir Yan Gelir
Suyu Gelir Yan Gelir
Bir Palet Tasta Olsa
Şifası Kızdan Gelir
Havuz Başı Su Başı
Ben Istemem On Başı
Olursa Çavuş Olsun
Dosta Düşmana Karşı