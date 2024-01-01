Bülent Serttaş

Beddua (Gitti Canımın Cananı) Ben sende bütün aşklarımı temize çekmiştim Bembeyaz bir sayfaydı yerin, kirlettin Bunun için bu sözler sana yazıldı beni yaktığın için İpek gibi saçların birer birer dökülsün Öksürdükçe ciğerlerin sökülsün Ah'larla vah'larda ömrün çürüsün Damarların kurusun, beni yaktığın için Kara bulutlar sarsın evinizin damını Azrail beklesin almak için canını Ben değil, benim aşkım emsin senin kanını Damarların kurusun, beni yaktığın için En güzel elbisen tabutuna sarılsın Yılan akrep yuvasına mezarın kazılsın Mezar taşına veremlidir yazılsın Okuyan olmasın, okuyan olmasın BENİ YAKTIĞIN İÇİN! Gitti canımın cananı ay le canım vay le canım oy canım Bıraktı beni yaralı ay le canım vay le canım oy canım Doktor gelse tabip gelse ay le canım vay le canım oy canım Bulunmaz derdime çare ay le canım vay le canım oy canım

Ağlamazsam Uyuyamam Bir sen söyle birde beni dinler misin ey kardeşim Yıllar yılı bu yollarda ömrümü harcamışım Yıllar yılı aşk uğruna hayatımı kaybetmişim *** Hangimiz usanıp hangimiz bıkacağız Hangimiz yıkılmadan sabahı bulacağız Ben usanmam ben bıkmam ben onsuz yaşayamam Ben her gece gizli gizli ağlamazsam uyuyamam Ben her gece sessiz sessiz hıçkırmazsam uyuyamam *** Her sabaha umut dolu adımlarla koşuyorum Bunca çile dertten sonra hayret nasıl yaşıyorum Bunca çile dertten sonra şaştım nasıl yaşıyorum *** Çok şey var anlatacak sevgiden aşktan yana Teselliye kalkışma faydası olmaz bana Öyle sevdim sevilmedim sevenimi bilemedim Kim yüzüme güldüyse onu bana dost bildim Kim yüzüme güldüyse onu bana dost bildim *** Bırakalım bu mevzuyu sonu gelmez sözlerin Bak doluverdi ağlamam diyen gözlerin Haydi kalk sigaranı unutma burası kapanıyor Bu saatte bulamayız sigarasız da sabah olmuyor

Söz Veriyorum Bırak gururu bitsin dargınlık Gel de kucaklasın bizi mutluluk Hayatta darılıp barışanlar var Kaderle baş başa yarışanlar var *** Söz veriyorum artık içmek yok İçip de kapından canım gelip geçmek yok İlk göz ağrımsın, sen hayatımsın Başkasına bakıp gönül vermek yok El âlemin kızlarına gönül vermek yok *** Aşkın kanunu benim bu halim İster miydim her gün hep sürüneydim? Dünyamda sensiz çırpınıyorum Gel tut ellerimden çıkamıyorum *** Söz veriyorum artık içmek yok İçip de kapından canım gelip geçmek yok İlk göz ağrımsın, sen hayatımsın Başkasına bakıp gönül vermek yok El âlemin kızlarına gönül vermek yok Başkasına bakıp gönül vermek yok