Merak Etme Sen Şarkı Sözleri
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Bülent Serttaş
Merak Etme Sen
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Ben sende bütün aşklarımı temize çekmiştim
Bembeyaz bir sayfaydı yerin, kirlettin
Bunun için bu sözler sana yazıldı
beni yaktığın için
İpek gibi saçların birer birer dökülsün
Öksürdükçe ciğerlerin sökülsün
Ah'larla vah'larda ömrün çürüsün
Damarların kurusun, beni yaktığın için
Kara bulutlar sarsın evinizin damını
Azrail beklesin almak için canını
Ben değil, benim aşkım emsin senin kanını
Damarların kurusun, beni yaktığın için
En güzel elbisen tabutuna sarılsın
Yılan akrep yuvasına mezarın kazılsın
Mezar taşına veremlidir yazılsın
Okuyan olmasın, okuyan olmasın
BENİ YAKTIĞIN İÇİN!
Gitti canımın cananı
ay le canım vay le canım oy canım
Bıraktı beni yaralı
ay le canım vay le canım oy canım
Doktor gelse tabip gelse
ay le canım vay le canım oy canım
Bulunmaz derdime çare
ay le canım vay le canım oy canım
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Bir sen söyle birde beni dinler misin ey kardeşim
Yıllar yılı bu yollarda ömrümü harcamışım
Yıllar yılı aşk uğruna hayatımı kaybetmişim
***
Hangimiz usanıp hangimiz bıkacağız
Hangimiz yıkılmadan sabahı bulacağız
Ben usanmam ben bıkmam ben onsuz yaşayamam
Ben her gece gizli gizli ağlamazsam uyuyamam
Ben her gece sessiz sessiz hıçkırmazsam uyuyamam
***
Her sabaha umut dolu adımlarla koşuyorum
Bunca çile dertten sonra hayret nasıl yaşıyorum
Bunca çile dertten sonra şaştım nasıl yaşıyorum
***
Çok şey var anlatacak sevgiden aşktan yana
Teselliye kalkışma faydası olmaz bana
Öyle sevdim sevilmedim sevenimi bilemedim
Kim yüzüme güldüyse onu bana dost bildim
Kim yüzüme güldüyse onu bana dost bildim
***
Bırakalım bu mevzuyu sonu gelmez sözlerin
Bak doluverdi ağlamam diyen gözlerin
Haydi kalk sigaranı unutma burası kapanıyor
Bu saatte bulamayız sigarasız da sabah olmuyor
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Bırak gururu bitsin dargınlık
Gel de kucaklasın bizi mutluluk
Hayatta darılıp barışanlar var
Kaderle baş başa yarışanlar var
***
Söz veriyorum artık içmek yok
İçip de kapından canım gelip geçmek yok
İlk göz ağrımsın, sen hayatımsın
Başkasına bakıp gönül vermek yok
El âlemin kızlarına gönül vermek yok
***
Aşkın kanunu benim bu halim
İster miydim her gün hep sürüneydim?
Dünyamda sensiz çırpınıyorum
Gel tut ellerimden çıkamıyorum
***
Söz veriyorum artık içmek yok
İçip de kapından canım gelip geçmek yok
İlk göz ağrımsın, sen hayatımsın
Başkasına bakıp gönül vermek yok
El âlemin kızlarına gönül vermek yok
Başkasına bakıp gönül vermek yok
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Duyarsan ağlama canım sevgilim
Ben her gün ölüp dirilmeye alıştım
Bazen şehirlerde, bazen köylerde
Bir yırtık resminle aramaya alıştım
***
Dediler "Aşk için yakma kendini"
Bilmezler içimdeki sevgimi
Sana bağlamışım ben kaderimi
Derbeder etsen de sürünmeye alıştım
***
Sana bağlamışım ben hayatımı
Perişan etsen de bu hayata alıştım
***
Karanlık gecelerin sessizliğinde
Geçiyorum kendimden, can kalmaz bende
Bazen vadilerde, bazen çöllerde
İsmini haykırıp ağlamaya alıştım
***
Bir garip aşığım sevdim gönülden
Felek yar etmedi seni aldı elimden
Derdim yetmez gibi elin dilinden
Her gün binbir türlü söyleyene alıştım
***
Derdim yetmez gibi elin dilinden
Her gün acı tatlı söyleyene alıştım
***
Gücüm yetmez dağ başında kalırsam
Ferhat gibi kayaları delersem
Kerem olur aşklarla yanarsam
Bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım, alıştım, alıştım
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