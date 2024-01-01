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Şaka Şarkı Sözleri

Bülent Serttaş Şaka şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Serttaş Şaka şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şaka sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Serttaş

Bülent Serttaş

Şaka

  • Biz Hep Sevdik Seveceğiz

  • 4 Peynirli Pizza

  • İyisin

  • Yalnızlığım

  • Hep Bana

  • Aşk Herşeyi Affeder Mi

  • Yaz Yaz Yaz

  • Beni Kategorize Etme

  • Tavla

  • Sakın Gelme

  • Onu Alma Beni Al

  • Sımsıkı

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