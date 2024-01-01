Bülent Serttaş

-
Büyük cevizin dibi (hanım nanay kız nanay)
Ne bakarsın el gibi (nanay gülüm nanay yâr)
Sallan da gel yanıma (hanım nanay kız nanay)
Helâllik malım gibi (nanay gülüm nanay yâr)
Nanay kibarım nanay
Hak nanay kız nanay
Nanay kibarım nanay
Hak nanay kız nanay
Büyük ceviz yarıldı (hanım nanay kız nanay)
Annem bana darıldı (nanay gülüm nanay yâr)
Ne darıldın kaynana (hanım nanay kız nanay)
Kızın bana sarıldı (nanay gülüm nanay yr)
Nanay kibarım nanay
Hak nanay kız nanay
Nanay kibarım nanay
Hak nanay kız nanay
Peyniri bas kübeğe
Yoğurdu koy dibeğe
Gönlümü kaptırmışım
Elazığlı güzele
Peyniri bas kübeğe
Yoğurdu koy dibeğe
Gönlümü kaptırmışım
Malatyalı güzele
Çalkala yağı gele
Yağı kaymağı gele
Yârinden ayrılalı
Gör başına ne gele
Elâzığ gaggoşuyla
Malatya gardaşıyla
Can cana diz dizedir
Türküsü halayıyla
Elâzığ gaggoşuyla
Malatya gardaşıyla
Can cana diz dizedir
Türküsü halayıyla
Çalkala yağı gele
Yağı kaymağı gele
Yârinden ayrılanın
Gör başına ne gele
Çalkala yağı gele
Yağı kaymağı gele
Yârinden ayrılalı
Gör başına ne gele
-
Angi dag daha buyuk, sana olan askimdan
Hangi deniz daha derin,
Benim duygularimdan
Gozlerinde yas gorsem,
Ben olurum kahrimdan
Bu kadar aci vermez,
Kursun yesem bagrimdan
Aglama melegim, aglama bebegim, yaziktir o gozlerine
Aglama birtanem, aglama nurtanem, ben aglarim senin yerine
Askim sonsuzdur bende,
Canimsin bedenimde
Bir sir gibi saklarim,
Ben seni yuregimde
Inan icim yaniyor,
Bakinca gozlerine
Dusurdugun her damla,
Koz olur yuregime
AGLAMA...
-
Yaylaların karı eridi amman
Ayşe'm niye yazlamaya gelmiyor?
Evvelinde meyli var idi amma
Elin kızı nazlanmaya gelmiyor vay, vay
Başım benim, başım benim
Daha çok genç yaşım benim
Onu görmeden ölürsem
Ağlar mezar taşım benim
Başım benim, başım benim
Daha çok genç yaşım benim
Onu görmeden ölürsem
Ağlar mezar taşım benim
Acıları dirhem dirhem tartmışlar
Kefen diye üzerime örtmüşler
Hasretimde beşiğimi kertmişler
Öyle dert ki izlemeye gelmiyor vay, vay
Başım benim, başım benim
Daha çok genç yaşım benim
Onu görmeden ölürsem
Ağlar mezar taşım benim
Başım benim, başım benim
Daha çok genç yaşım benim
Onu görmeden ölürsem
Ağlar mezar taşım benim
Başım benim
Başım benim
Başım benim, başım benim
-
Yeni kapida atlılar
Uyanman aman
Dizilmiş sini talılar
Uyanman aman yar aman
Dizilmiş sini tatılar
Uyanman aman yar aman
Yarim beni beğenmezdin
Uyanman aman
Bak bana nişan taktılar
Uyanman aman yar aman
Bak bana nışan taktılar
Uyanman aman yar aman
Zülfünü taramadım
Uyanman aman
Çok istedim alamadım
Uyanman aman yar aman
Çok istedim alamadım
Uyanman aman yar aman
Cümle kuşlar yuva yapmış
Uyanman aman
Bir kuş kadar olamadım
Uyanman aman yar aman
Bir kuş kadar olamadım
Uyanman aman yar aman
Yara bağlar yara bağlar
Uyanman aman
Sinem göz göz yara bağlar
Uyanman aman yar aman
Sinem göz göz yara bağlar
Uyanman aman yar aman
Ben bu dertten ölür isem
Uyanman eman eman
Düşman güler dostum ağlar
Uyanman aman yar aman
Düşman güler dostum ağlar
Uyanman aman yar aman
-
Lambada şişesiz yanmazmı
Cicim bana yâr bulunmazmı
Vallah cicim bana yâr bulunmazmı
Ben bu dertten ölürsem
Banada acıyan olmazmı
Vallah banada acıyan olmazmı
Alamadım kaşları karayı
Süremedim zevk ile sefayı
Vallah süremedim zevk ile sefayı
Alamadım kaşları karayı
Süremedim zevk ile sefayı
Vallah süremedim zevk ile sefayı
Asmadan gel asmadan
Yavrum fistan giyer basmadan vallah
Yavrum fistan giyer basmadan
Gel beraber kaçalım aman
Devriyeler basmadan vallah yavrum
Cendermeler basmadan
Alamadım kaşları karayı
Süremedim zevk ile sefayı
Vallah süremedim zevk ile sefayı
Alamadım kaşları karayı
Süremedim zevk ile sefayı
Vallah süremedim zevk ile sefayı
Nanayda nay nay
Oy bahçenize ben giremedim yavrum
Gazelden oy oy gazelden oy
Gazelden oy oy gazelden oy
Oy başım alıp ben gidemedim yavrum
Güzelden oy oy güzelden oy
Güzelden oy oy güzelden oy
Hele hele yürü fistanı sürü
Hele hele yürü fistanını sürü
Anasının nazlı gülü
Nanayda oy oy nanayda oy
Nanayda nay nay nanayda nay
Oy bahçenize ben giremedim yavrum sazlardan oy
Oy sazlardan oy
Sazlardan oy oy sazlardan oy
Oy başım alıp ben gidemedim yavrum
Kızlardan oy oy kızlardan oy
Kızlardan oy oy kızlardan oy
Hele hele yürü fistanı sürü
Hele hele yürü fistanını sürü
Anasının nazlı gülü
Nanayda oy oy nanayda oy
Nanayda nay nay nananyda nay
Hadi gel bana hadi gel bana oy
Oynasana oynasana oy
Nanayda nay nay nanayda nay
Nanayda nay nay nanayda nay
-
Ben sende bütün aşklarımı temize çekmiştim
Bembeyaz bir sayfaydı yerin, kirlettin
Bunun için bu sözler sana yazıldı
beni yaktığın için
İpek gibi saçların birer birer dökülsün
Öksürdükçe ciğerlerin sökülsün
Ah'larla vah'larda ömrün çürüsün
Damarların kurusun, beni yaktığın için
Kara bulutlar sarsın evinizin damını
Azrail beklesin almak için canını
Ben değil, benim aşkım emsin senin kanını
Damarların kurusun, beni yaktığın için
En güzel elbisen tabutuna sarılsın
Yılan akrep yuvasına mezarın kazılsın
Mezar taşına veremlidir yazılsın
Okuyan olmasın, okuyan olmasın
BENİ YAKTIĞIN İÇİN!
Gitti canımın cananı
ay le canım vay le canım oy canım
Bıraktı beni yaralı
ay le canım vay le canım oy canım
Doktor gelse tabip gelse
ay le canım vay le canım oy canım
Bulunmaz derdime çare
ay le canım vay le canım oy canım
-
Boyun borcum olsun sana
Yemin ettim bitmez bu sevda
Bu sevda sensiz yaşanmaz
Canımı adadım yoluna
Kırsa dizimi bükse belimi
Kırsa dizimi bükse belimi
Allah şahit bırakmam seni
Benim kitabımda yazmaz yazmaz çekipte gitmek
Benim kitabımda yazmaz yazmaz boynunu bükmek
Benim kitabımda yazmaz yazmaz çekipte gitmek
Benim kitabımda yazmaz yazmaz boynunu bükmek
Kırsa dizimi bükse belimi
Allah şahit bırakmam seni
Kırsa dizimi bükse belimi
Allah şahit bırakmam seni
Taşırım kolum kopsa da bu sevdanın ağır yükünü
Kanım sensin canım sensin al bu ömrünü
Bitse dermanım sönse ışığım
Bitse dermanım sönse ışığım
Allah şahit bırakmam seni
Benim kitabımda yazmaz yazmaz çekipte gitmek
Benim kitabımda yazmaz yazmaz boynunu bükmek
Benim kitabımda yazmaz yazmaz çekipte gitmek
Benim kitabımda yazmaz yazmaz boynunu bükmek
Kırsa dizimi bükse belimi
Allah şahit bırakmam seni
Kırsa dizimi bükse belimi
Allah şahit bırakmam seni
Bana bak gülüm bu sevda senle başladı senle bitecek o kadar
-
Ay doğar gecelere, daldım düşüncelere
Ay doğar gecelere, daldım düşüncelere
Eller yârimi almış, ben kaldım köşelere
Eller yârimi almış, ben kaldım köşelere oy
Mektup yazarım mektup, üzerini pullama
Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama ey
Mektup yazarım mektup, üzerini pullama
Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama oy
Dalga vurur taşlara, bak gözümde yaşlara
Dalga vurur taşlara, bak gözümde yaşlara
Usandı bu gözlerum ardından bakışlara
Usandı bu gözlerum ardından bakışlara oy
Mektup yazarım mektup, üzerini pullama
Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama ey
Mektup yazarım mektup, üzerini pullama
Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama oy
Çapulamın uçları, çıkamam yokuşları
Çapulamın uçları, çıkamam yokuşları
Selam söyleyin yâre, yedi dağın kuşları
Selam söyleyin yâre, yedi dağın kuşları vay
Mektup yazarım mektup, üzerini pullama
Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama ey
Mektup yazarım mektup, üzerini pullama
Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama oy
-
Yıllarca el ele kol kola gezdik
Dünyanın en mutlu insanı bizdik
Yarın ne olacak hiç düşünmezdik
Zalim ayrılığın zamanı mıydı?
Yeminler etmiştik birbirimize
Ayrılığın sözünü anmayacaktık
El ne derse desin yar ikimize
Kimsenin sözüne kanmayacaktık
Sen böyle yapmazdın nasıl değiştin
Aşkın şarabını elinden içtin
Binbir yemin ettin sonra vazgeçtin
Zalim ayrılığın zamanımıydı
Bu dünyada bir sen birde ben vardım
El ele tutuşsak sanki coşardım
Böyle yapmasaydın mutlu yaşardık
Zalim ayrılığın zamanımıydı
-
Allı pullu saçları boyalı sarı
Etek kısa beğenmedi şalvarı
Bende atar varoşların damarı
Sensin mübareğin imansız kızı
Allı pullu saçları boyalı sarı
Etek kısa beğenmedi şalvarı
Bende atar varoşların damarı
Sensin mübareğin imansız kızı
Akıllı ol aklını devşir başına
Kalmam o boyalı gözün kaşına
Anam gibi bacım gibi ol da gel
"Yârim" diye yakışırısın yanıma
Mertlikse mert olmadık mı alemde?
Baktık mı el namusuna yan gözle?
Daha ne istersin kız Allah'ından
Dağ, taş yârim olsun, sen bana tövbe
Mertlikse mert olmadık mı alemde?
Baktık mı el namusuna yan gözle?
Daha ne istersin kız Allah'ından
Dağ, taş yârim olsun, sen bana tövbe
Aklımı aldın İstanbul'un dilberi
Etme bana o işveyi cilveyi
Benim geldiğim dağlardan yükselir
Halayların türkülerin sesleri
Aklımı aldın İstanbul'un dilberi
Etme bana o işveyi cilveyi
Benim geldiğim dağlardan yükselir
Halayların türkülerin sesleri
Akıllı ol aklını devşir başına
Kalmam o boyalı gözün kaşına
Anam gibi bacım gibi ol da gel
"Yârim" diye yakışırısın yanıma
Mertlikse mert olmadık mı alemde?
Baktık mı el namusuna yan gözle?
Daha ne istersin kız Allah'ından
Dağ, taş yârim olsun, sen bana tövbe
Mertlikse mert olmadık mı alemde?
Baktık mı el namusuna yan gözle?
Daha ne istersin kız Allah'ından
Dağ, taş yârim olsun, sen bana tövbe
-
Angi dag daha buyuk, sana olan askimdan
Hangi deniz daha derin,
Benim duygularimdan
Gozlerinde yas gorsem,
Ben olurum kahrimdan
Bu kadar aci vermez,
Kursun yesem bagrimdan
Aglama melegim, aglama bebegim, yaziktir o gozlerine
Aglama birtanem, aglama nurtanem, ben aglarim senin yerine
Askim sonsuzdur bende,
Canimsin bedenimde
Bir sir gibi saklarim,
Ben seni yuregimde
Inan icim yaniyor,
Bakinca gozlerine
Dusurdugun her damla,
Koz olur yuregime
AGLAMA...
-