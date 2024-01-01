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7/24 Dinle Beklenen Sensin

Beklenen Sensin Şarkı Sözleri

Bülent Serttaş Beklenen Sensin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Serttaş Beklenen Sensin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beklenen Sensin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Serttaş

Bülent Serttaş

Beklenen Sensin

  • Dardayım Anam

  • Sensiz Geçen Bu İlk Gecem

  • Bu Gece Rahat Uyurum

  • Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun

  • Rüyalarım Olmazsa (İmkansız)

  • Söyle Nasıl Unutursun

  • Sevgin Bana Ne Verdi ki

  • Yıllar Yağdı Saçlarıma

  • Ahu Gözlüm

  • Beklenen Sensin

  • Rüyalarda Buluşuruz

  • Aşkı Tatmadıysan

  • Sen Sevgini Bana Sakla

  • Ne Kadar Sevdiğimin Farkına Varmadın mı

  • Elveda

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