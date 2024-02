Bülent Serttaş

Taratır fönü düz olsun yüzüğü tak söz olsun Doksan dokuz yaram var bir de sen vur yüz olsun Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin Zalım Bilo dardadır, "He" de kızım ver gelsin Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin Zalım Hasulardayım, "He" de kızım ver gelsin Yârimin incedir beli değmez eli beli Öyle bir yâre düştüm ki derdinden oldum deli Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin Zalım Mısto dardadır "He" de kızım ver gelsin Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin Zalım Hasolardayım "He" de kızım ver gelsin Kapıdan sürme beni çekerim yâr derdini Ben o yâri mert sandım sevmişem namerdini Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin Zalım Bilo dardadır "He" de kızım ver gelsin Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin Zalım Mısto dardadır "He" de kızım ver gelsin Hazır mıyız? Hazırız Eller havaya Gelin için oh oh Damat için oh oh Kaynana için oh oh Kaynata için oh oh Düğün için oh oh Halay için oh oh Yalnız kızlar oh oh Hadi erkekler oh oh Hep beraber oh oh Son defa oh oh Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin Zalım Bilo dardadır "He" de kızım ver gelsin Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin Zalım Hasolardayım "He" de kızım ver gelsin