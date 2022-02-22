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7/24 Dinle Bülent Serttaş

Bülent Serttaş

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01

Ağlama Meleğim

02

Başım Benim

03

Yeni Kapıda Attılar

04

Lambada

05

Büyük Cevizin Dibi (Çalkala)

... KAPAT
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Albümler

Tükendi Dost Sohbetleri Bülent Serttaş

Ağlama Meleğim Bülent Serttaş

Sana Yaşıyorum Bülent Serttaş

Anlayacaksın Bülent Serttaş

Sen Var ya Sen Bülent Serttaş

Alın Yazımsın (Sevdalım) Bülent Serttaş

Çalma Listeleri

Melankoli | Arabesk Müzik

Melankoli | Arabesk Müzik

Kalp Kırıkları | Arabesk Müzik

Kalp Kırıkları | Arabesk Müzik

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