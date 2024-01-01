Bülent Serttaş

Duran Ağabey(Remix) Sandığın geçelerine Sandığın geçelerine Kız kaldırıp peçeleri Bu güzellik sendeyken, Duran ağabey Öldürür neçeleri de bu güzellik sendeyken de öldürür neçeleri Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey Hurilere kalasın Duran ağabey, Duran ağabey Gidiyom, gidemiyom da gidiyom gidemiyom da az doldur içemiyom Sen benden geçtin amma Duran ağabey Ben senden geçemiyom da sen benden geçtin amma da ben senden geçemiyom Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey Hurilere kalasın Duran ağabey (hadi) Hoca yemişin başında Hoca yemişin başında Daha onbeş yaşında Eğer beni almazsan, Duran ağabey Doymayasın yaşına da eğer beni almazsan da doymayasın yaşına Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey Hurilere kalasın Duran ağabey, Duran ağabey Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey Hurilere kalasın Duran ağabey Şimdi Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey Hurilere kalasın Duran ağabey, Duran ağabey Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey Hurilere kalasın Duran ağabey, Duran ağabey

Duran Ağabey Sandığın geçelerine Sandığın geçelerine Kız kaldırıp peçeleri Bu güzellik sendeyken, Duran ağabey Öldürür neçeleri de bu güzellik sendeyken de öldürür neçeleri Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey Hurilere kalasın Duran ağabey, Duran ağabey Gidiyom, gidemiyom da gidiyom gidemiyom da az doldur içemiyom Sen benden geçtin amma Duran ağabey Ben senden geçemiyom da sen benden geçtin amma da ben senden geçemiyom Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey Hurilere kalasın Duran ağabey (hadi) Hoca yemişin başında Hoca yemişin başında Daha onbeş yaşında Eğer beni almazsan, Duran ağabey Doymayasın yaşına da eğer beni almazsan da doymayasın yaşına Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey Hurilere kalasın Duran ağabey, Duran ağabey Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey Hurilere kalasın Duran ağabey Şimdi Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey Hurilere kalasın Duran ağabey, Duran ağabey Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey Hurilere kalasın Duran ağabey, Duran ağabey

Deli Kız Malatyadan bahar ola yaz ola Yar dilinde söz ola türkü ola Senden başkasına gönül verirsem Sürüm sürüm sürününem vay vay Deli kız divane kız çırmıkçının gülü kız Vay vay Senden başkasına gönül verirsem Sürüm sürüm sürününem vay vay Deli kız divane kız elazığın gülü kız Vay vay. Selvi agacının olmaz bu dudağı, Yayla kaymagına benzer dudağı. Sakın başkasıyla gülüp oynaşma. Benim için giyin telli duvagı vay vay. Deli kız divane kız şu harputun gülü kız. Vay vay. Sakın başkasıyla gülüp oynaşma, Benim için giyin telli duvağı vay vay. Deli kız divane kız aksekinin gülü kız. Vay vay. Kerpekten aşağı yokuş inerim, Sevdan yaktı için için yanarım vay vay. Kanal boyunda yarimi sorarım, Ay duduktan sonra gelir dediler. Deli kız divane kız çarşambanın gülü kız. Vay vay. Kanal boyunda yarimi sorarım, Ay duduktan sonra gelir dediler. Deli kız divane kız şu kilisin gülü kız. Vay vay.

Ver Gelsin Taratır fönü düz olsun yüzüğü tak söz olsun Doksan dokuz yaram var bir de sen vur yüz olsun Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin Zalım Bilo dardadır, "He" de kızım ver gelsin Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin Zalım Hasulardayım, "He" de kızım ver gelsin Yârimin incedir beli değmez eli beli Öyle bir yâre düştüm ki derdinden oldum deli Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin Zalım Mısto dardadır "He" de kızım ver gelsin Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin Zalım Hasolardayım "He" de kızım ver gelsin Kapıdan sürme beni çekerim yâr derdini Ben o yâri mert sandım sevmişem namerdini Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin Zalım Bilo dardadır "He" de kızım ver gelsin Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin Zalım Mısto dardadır "He" de kızım ver gelsin Hazır mıyız? Hazırız Eller havaya Gelin için oh oh Damat için oh oh Kaynana için oh oh Kaynata için oh oh Düğün için oh oh Halay için oh oh Yalnız kızlar oh oh Hadi erkekler oh oh Hep beraber oh oh Son defa oh oh Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin Zalım Bilo dardadır "He" de kızım ver gelsin Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin Zalım Hasolardayım "He" de kızım ver gelsin

Tık Dedi Bir taş attım pencereye tık dedi Anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay Anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay İnanmazsan çık yukarı bak dedi Kız çalıda armut dalda sallanır vay vay Atalım mı arap kızı atalım mı vay vay Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay Kız senin için üç beş sene yatalım mı vay vay Atalım mı Kilislim atalım mı vay vay Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay Kız senin için üç beş sene yatalım mı vay vay Demirciler demir döğer güç olur Altın yüzük parmağında tunç olur vay vay Altın yüzük parmağında tunç olur vay vay Sevip sevip ayrılması güç olur Kız çalıda armut dalda sallanır vay vay Atalım mı arap kızı atalım mı vay vay Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay Kız senin için üç beş sene yatalım mı vay vay Atalım mı Mardinlim atalım mı vay vay Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay Kız senin için üç beş sene yatalım mı vay vay Ahhh Demirciler demir döğer ocakta Şimdi ki kızlar ne hoş olur kucakta vay vay Şimdi ki kızlar ne hoş olur kucakta vay vay Öpüşürken yemek yandı ocakta Kız çalıda armut dalda sallanır vay vay Atalım mı arap kızı atalım mı vay vay Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay Kız senin için üç beş sene yatalım mı vay vay Atalım mı Urfalım atalım mı vay vay Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay Kız senin için üç beş sene yatalım mı vay vay Atalım mı Adanalım atalım mı vay vay Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay Kız senin için üç beş sene yatalım mı vay vay

Sekiz Olur Uyanmaz Avlar giyer avlanırda şekerlenir ballanır Avlar giyer avlanırda şekerlenir ballanır Bekarlıkta sesi çıkmaz, evlenince dillenir Bekarlıkta sesi çıkmaz, evlenince dillenir Sekiz olur uyanmaz, dokuz olur uyanmaz Sevilecek yar değil deli gönül dayanmaz Sekiz olur uyanmaz, dokuz olur uyanmaz Sevilecek yar değil deli gönül dayanmaz Cahil gönlüme uydum da olmadık şeyler duydum Cahil gönlüme uydum da olmadık şeyler duydum Ağrımayan başıma da türlü dertler koydum Ağrımayan başıma da türlü dertler koydum Sekiz olur uyanmaz, dokuz olur uyanmaz Sevilecek yar değil deli gönül dayanmaz Sekiz olur uyanmaz, dokuz olur uyanmaz Sevilecek yar değil deli gönül dayanmaz Elmaların irisi de benim olsa birisi Elmaların irisi de benim olsa birisi Ben sözümü söyledim de ona kalmış gerisi Ben sözümü söyledim de ona kalmış gerisi Sekiz olur uyanmaz, dokuz olur uyanmaz Sevilecek yar değil deli gönül dayanmaz Sekiz olur uyanmaz, dokuz olur uyanmaz Sevilecek yar değil deli gönül dayanmaz

Yeşil Yaprak Gök Yüzünde Yeşil Yaprak Yere Düşer Irak Irak Basdığımız Kara Toprak Usul Boydan Aşar Bir Gün Bulut Gökden Şişesidir Yağup Yere Düşesidir İnsanlar Dağ Meşesidir Değer Balta Budar Bir Gün Bak Şu Feleğin Işine Neler Getirdi Başıma Mezarımın Baş Taşına Konar Baykuş Öter Bir Gün Karac'oğlan Der Nolacak Mukadder Böyle Olacak Hallacı Mansur Gelecek Dağı Taşı Atar Bir Gün

Tükendi Dost Sohbetleri Tükendi dost sohbetleri vakit tamam herşey bitti Dün buğün dolumasamda bir ben kaldım herkes gitti Biraz hüzün biraz keder bir sigara yaktım bitti Bu başıma gelenlere kadermiş dedim giti Yarabbim yarabbim ne acılar taşıyorum Hayret nasıl yıkılmadın kendimden şaşıyorum Dönüpte baktım bir geçen zamana Ben kendi kendime neler yapmışımki Bütün acıların bittiği yalan yalan Biten onlar değil ben bitmişim ben Giden gider kalan kalır alıştım aldırmıyorum Neden nasıl niçin diye kendimi kandırmıyorum Biraz hüzün biraz keder bir sigara yaktım bitti Bu başıma gelenlere kadermiş dedim gitti Yarabbi yarabbi ne acılar taşıyorum Hayret nasıl yıkılmadım kendimde şaşıyorum

Paparazi Bu işler gönül işi vallahi gönül işi Anan bana kızıyor barut fıçısı gibi Kızımı vermem diyor sokacak arı gibi Elinde sopası var iki üç metre gibi Anan bana kızıyor barut fıçısı gibi Kızımı vermem diyor sokacak arı gibi Hadi topla valizi önümüz düz arazi Görmesin bizi kimse yakalar paparazi Hadi topla valizi önümüz düz arazi Görmesin bizi kimse ey yakalar paparazi Bu işin şakası yok inan ki kaçarı yok Seni çok beğenmişim sevgimin sınırı yok Ben sana vurulmuşum yeter lan hiç mi yok Benim sevdam bir tane yedek parçaları yok Ben sana vurulmuşum yeter lan hiç mi yok Benim sevdam bir tane yedek parçaları yok Hadi topla valizi önümüz düz arazi Görmesin bizi kimse yakalar paparazi Hadi topla valizi önümüz düz arazi Kimse bizi görmesin yakalar paparazi Hadi topla valizi önümüz düz arazi Görmesin bizi kimse yakalar paparazi Hadi topla valizi önümüz düz arazi Görmesin bizi kimse yakalar paparazi Flaşlar patlayacak o gün manşet olacak İnsanlar hasetinden çatır çatır çatlayacak

Eskici Çekinme eskici, içeri buyur Burada bir aşkın ateşi uyur Baktıkça içimin yangını büyür Al götür eskici, topla ne varsa Al götür eskici, topla ne varsa Çekinme eskici, içeri buyur Burada bir aşkın ateşi uyur Baktıkça içimin yangını büyür Al götür eskici, topla ne varsa Kalmasın bu aşktan hiçbir hatıra Onundu şu masa, şu kalem kağıt İster sat istersen hayrına dağıt Onundu şu masa, şu kalem kağıt İster sat istersen hayrına dağıt Bitsin bu hıçkırık, dinsin gözyaşım Al götür eskici, topla ne varsa Kalmasın bu aşktan hiçbir hatıra, eskici Hepsinde yaşanan binbir anım var Hepsinin bir şeyler söyler yanı var İçimde bu aşkın hatırası var Al götür eskici, topla ne varsa Kalmasın bu aşktan hiçbir hatıra Onundu şu masa, şu kalem kağıt İster sat istersen hayrına dağıt Onundu şu masa, şu kalem kağıt İster sat istersen hayrına dağıt Bitsin bu hıçkırık, dinsin gözyaşım Al götür eskici, topla ne varsa Kalmasın bu aşktan hiçbir hatıra, eskici Burada ne varsa hepsi senindir Önce duvardan tabloyu indir Hiç sorma resmini gördüğün kimdir Al götür eskici, topla ne varsa Al götür eskici, topla ne varsa