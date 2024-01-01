Bülent Serttaş

Fanatik Seviyorum Sana Bir Süprizim Var Sen Dinle Sen Dinle Herkes Duysun Diyorum Haykırmak Istiyorum Bak Şimdi Söylüyoru Aşırı Seviyorm Seni Çok Seviyorum Fanatikk Seviyorum Anlatacaklarım Var Gel Dinle Gel Dinle Herkes Duysun Diyorum Haykırmak Istiyorum Bak Şimdi Söylüyorum Aşırı Seviyorum Seni Çok Seviyorum Fanatik Seviyorum

Sen Var Ya Sen İnanmak gelmiyor sana içimden Hep çektim inan ki ben bu dilimden Hayattan uzaksın, gerçek sevgiden Yere batsın senin sevgi dediğin Yere batsın senin o sevgi dediğin Sen var ya sen Beni mahveden Sen var ya sen Beni kahreden Sen var ya sen Ah beni mahveden Sen var ya sen Ah beni kahreden Yere batsın senin sevgi dediğin Al da başına çal yeter çektiğim Duygularım zaten isyan ediyor Yere batsın senin sevgi dediğin Yere batsın senin sevgi dediğin Sen var ya sen Beni mahveden Sen var ya sen Beni öldüren Sen var ya sen Ah beni mahveden Sen var ya sen Ah beni öldüren Bir içim su dedik güzelliğine Bu yetmez diyerek geldik önüne Havalar 1500 döndük tersine Yere batsın senin sevgi dediğin Yere batsın senin o sevgi dediğin Sen var ya sen Beni mahveden Sen var ya sen Beni kahreden Sen var ya sen Ah beni mahveden Sen var ya sen Ah beni kahreden Yere batsın senin sevgi dediğin Al da başına çal yeter çektiğim Duygularım zaten isyan ediyor Yere batsın senin sevgi dediğin Yere batsın senin sevgi dediğin Sen var ya sen Beni mahveden Sen var ya sen Beni öldüren Sen var ya sen Ah beni mahveden Sen var ya sen Sen beni öldüren Sen var ya sen (sen)

Ola Kalmış Bir elinde sarımsak Sarım sarım sarılsak Bir elinde sarımsak Sarım sarım sarılsak Masaların üstünde, üstünde, üstünde, üstünde İçip içip ayılsak İçip içip ayılsak Dudak bal gibi (dudak bal gibi) Gerdan al gibi (gerdan al gibi) Hayriyem Cevriyem Şaziyem Huriyem Kıymetlim, sultanım Doldur doldur içelim Kendimizden geçelim Varsın çatlasın eller Oy, paraları ezelim Ola kalmış, ola kalmış, ola kalmış Ola kalmış, ola kalmış, ola kalmış Akşamdan sarhoş ola kalmış Ablası güzel bana kalmış Akşamdan sarhoş ola kalmış Ablası güzel bana kalmış Değirmenin oluğu Kavaktandır kavaktan Değirmenin oluğu Kavaktandır kavaktan Güzel kızın gerdanı, gerdanı, gerdanı, gerdanı Çikolata kaymaktan Çikolata kaymaktan Dudak bal gibi (dudak bal gibi) Gerdan al gibi (gerdan al gibi) Hayriye'm Cevriye'm Şaziye'm, Huriye'm Kıymatlım sultanım Doldur doldur içelim Kendimizden geçelim Varsın çatlasın eller Paraları ezelim Ola kalmış, ola kalmış, ola kalmış Ola kalmış, ola kalmış, ola kalmış Akşamdan sarhoş ola kalmış Ablası güzel bana kalmış Akşamdan sarhoş ola kalmış Ablası güzel bana kalmış

Kimbilir Şimdi Nerdesin Kim bilir şimdi nerdesin? Hangi yabancı eldesin? Kim bilir şimdi nerdesin? Hangi yabancı eldesin? Seni bilmem ben pişmanım Dön gel desem döner misin? Seni bilmem ben pişmanım Dön gel desem döner misin? Olmaz deme olmayan yok Sevip ayrılanlar ne çok Yalnız biz mi hata ettik? Dünyada hatasız kul yok Yalnız biz mi hata ettik? Dünyada hatasız kul yok Herkes bana unut diyor Unutmak kolay olmuyor Herkes bana unut diyor Unutmak kolay olmuyor Ne zaman ismini ansam sanki dilim tutuluyor Ne zaman ismini ansam sanki dilim tutuluyor Her akşam güneş batanda Baş başayım hatıranla Ne kadar zalim olsan da yine seni seviyorum Ne kadar zalim olsan da yine seni seviyorum

Benim Vicdanım Rahat Boş yere suçlama beni Sendeydi tüm kabahat Herşeyin vardır bedeli Benim vicdanım rahat Sendin beni ihmal eden Sendin son sözü söyleyen Sedin bırakıpta giden Benim vicdanım rahat Kendi düşenlerde ağlar Yattığı ateşte yanar Yıllar senden hesap sorar Benim vicdanım rahat Sendin beni ihmal eden Sendin son sözü söyleyen Sendin bırakıpta giden Benim vicdanım rahat

Gel Hele Yar Diye Canımdan Yakın Sandığım Gel Hele Gülüm Gel Hele El Gibi Uzaktan Bakma Sevdiğim Gel Hele Gülüm Gel Hele Hasretin Derdiyle Yeter Yandığım Gel Hele Gülüm Gel Hele Şu Garip Gönlümü Yakma Sevdiğim Gel Hele Gülüm Gel Hele Kömür Gözlüm Yıktın Gönül Bendimi Gel Hele Gülüm Gel Hele Senin Için Harap Ettim Kendimi Gel Hele Gülüm Gel Hele Bir Iken Bin Eylediğim Derdimi Gel Hele Gülüm Gel Hele Göz Atıp Bağrımı Yakma Sevdiğim Gel Hele Gülüm Gel Hele

Allan Gel Re-do-re-mi-do do-la-si-sol-la La-la-sol-fa-mi-re fa-sol-la-sol-la Re-do-re-mi-do do-la-si-sol-la La-la-sol-fa-mi-re fa-sol-la-sol-la Meşenin tepelisi ah meşenin tepelisi Oldum sevda delisi, oldum sevda delisi Kız olsun gelin olsun, kız olsun gelin olsun Sevilir cilvelisi, sevilir cilvelisi Allan gel pullan gel harman sonu dolan gel Allan gel pullan gel harman sonu dolan gel Meşenin dibi kuyu ah meşenin dibi kuyu Uyu sevdiğim uyu, uyu sevdiğim uyu Ne çabuk sarhoş oldum, ne çabuk sarhoş oldum İçtiğin üzüm suyu, içtiğin üzüm suyu Allan gel pullan gel harman sonu dolan gel Allan gel pullan gel harman sonu dolan gel Meşenin tepesinde ah meşenin tepesinde Nişan alırım nişan, nişan alırım nişan Kız Allah'ın seversen, kız Allah'ın seversen Etme beni perişan, etme beni perişan Allan gel pullan gel harman sonu dolan gel Allan gel pullan gel harman sonu dolan gel Allan gel pullan gel harman sonu dolan gel Allan gel pullan gel harman sonu dolan gel Harman sonu dolan gel

Kader Bahane Duyarsin sesimi duymak istesen, Haykirmak aglamak yanmak Bahane Kosarak gelirdin gelmek istesen Aramizda daglar yollar Bahane (x2) Insan sevdiginde hata aramaz Sevmeyi bilmeyen bir dost bulamaz Seven iki gonul ayri duramaz Ayrilmak isteyen Kader Bahane Bahane Bahane bunlar Bahane Ayrilmak isteyen Kader Bahane Bahane Bahane hersey Bahane Ayrilmak isteyen Kader Bahane Sevilen sevilene gonulden kosar Bir tebessum ile isteyen cosar Seven sevdigi ile cöldede(her yerde) yasar Saraylar yalilar katlar Bahane Insan sevdiginde hata aramaz Sevmeyi bilmeyen bir dost bulamaz Seven iki gonul ayri duramaz Ayrilmak isteyen Kader Bahane Bahane Bahane bunlar Bahane Ayrilmak isteyen Kader Bahane Bahane Bahane hersey Bahane Ayrilmak isteyen Kader Bahane

Fettan Güzel Dağlar ağardı kardan Haber gelmedi yardan Dağlar ağardı kardan Haber gelmedi yardan Ya gel ya mektup gönder Kurtar beni bu dardan Gözleri fettan güzel Gözleri fettan güzel Derde dert katan güzel Elinden nere gidim Bize şer satan güzel Gözleri fettan güzel Derde dert katan güzel Elinden nere gidim Bize şer satan güzel Dağlarda melemşesi Elindedir şişesi Dağlarda melemşesi Elindedir şişesi Sensiz nec′olur halım Sensin gönlüm neşvesi Gözleri fettan güzel Gözleri fettan güzel Derde dert katan güzel Elinden nere gidim Bize şer satan güzel Gözleri fettan güzel Derde dert katan güzel Elinden nere gidim Bize şer satan güzel Gözleri fettan güzel Derde dert katan güzel Elinden nere gidim Bize şer satan güzel

Zaman Zaman Seni düşünürken birden ağlarım zaman zaman Hasretlik çöker içime yanarım zaman, zaman, zaman (oy oy oy) Beklerim haberini beklerim gelişini Senin bir yerden sesini duyarım zaman, zaman, zaman Kara kara bulutlara bazen yağan yağmurlara Seni uçan tüm kuşlara sorarım zaman zaman Kara kara bulutlara bazen yağan yağmurlara Seni uçan tüm kuşlara sorarım zaman zaman Yine sensiz yarınlar tükendi bak umutlar Senin ardından ağıtlar yakarım zaman, zaman, zaman (oy oy oy) Beklerim haberini beklerim gelişini Senin bir yerden sesini duyarım zaman, zaman, zaman Kara kara bulutlara bazen yağan yağmurlara Seni uçan tüm kuşlara sorarım zaman zaman Kara kara bulutlara bazen yağan yağmurlara Seni uçan tüm kuşlara sorarım zaman zaman