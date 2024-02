Bülent Serttaş

Duyarsin sesimi duymak istesen, Haykirmak aglamak yanmak Bahane Kosarak gelirdin gelmek istesen Aramizda daglar yollar Bahane (x2) Insan sevdiginde hata aramaz Sevmeyi bilmeyen bir dost bulamaz Seven iki gonul ayri duramaz Ayrilmak isteyen Kader Bahane Bahane Bahane bunlar Bahane Ayrilmak isteyen Kader Bahane Bahane Bahane hersey Bahane Ayrilmak isteyen Kader Bahane Sevilen sevilene gonulden kosar Bir tebessum ile isteyen cosar Seven sevdigi ile cöldede(her yerde) yasar Saraylar yalilar katlar Bahane Insan sevdiginde hata aramaz Sevmeyi bilmeyen bir dost bulamaz Seven iki gonul ayri duramaz Ayrilmak isteyen Kader Bahane Bahane Bahane bunlar Bahane Ayrilmak isteyen Kader Bahane Bahane Bahane hersey Bahane Ayrilmak isteyen Kader Bahane

Çok hızlısın dur biraz çok üsttesin in biraz Çok hızlısın dur biraz çok üsttesin in biraz Bu dağlarda kurt dolu büyüklere sor biraz Bu dağlarda kurt dolu büyüklere sor biraz Elin işte gözün oynaşta kız bu ne hal bu yaşta Ağır ol ağır takıl hanım kızlar bak revaşta Elin işte gözün oynaşta kız bu ne hal bu yaşta Ağır ol ağır takıl hanım kızlar bak revaşta Mavi boncuk takarsın sağa sola bakarsın Mavi boncuk takarsın sağa sola bakarsın Dikkat et yavrum biraz çocukları yakarsın Dikkat et kızım biraz birilerini yakarsın Elin işte gözün oynaşta kız bu ne hal bu yaşta Ağır ol ağır takıl hanım kızlar bak revaşta Elin işte gözün oynaşta kız bu ne hal bu yaşta Ağır ol ağır takıl hanım kızlar bak revaşta Elin işte gözün oynaşta kız bu ne hal bu yaşta Ağır ol ağır takıl hanım kızlar bak revaşta Elin işte gözün oynaşta kız bu ne hal bu yaşta Ağır ol ağır takıl hanım kızlar bak revaşta