Bülent Serttaş

Hak Burada Yıllar Yılı Vurdum Sazın Teline Seni Sordum Sevdalar Dervişine Dedi Git Dergaha Git Erenlere Hak Orada Gönül Orda Dost Orda Sana Geldim Şahların Yüce Şahı Dediler Bulursun Hacı Bektaşı Boşuna Arama Dağları Taşı Hak Burada Gelür Burda Dost Burda Gelin Canlar Gelin Hakkın Yoluna Hiç Birimiz Çıkmaz Belki Yarına Sırasıdır Şimdi Tövbekarlara Hak Burada Gelür Burda Dost Burda

Sana Yaşıyorum Dilek tutmuştuk, okul yolunda Hani benim olacaktın, sene sonunda Dilek tutmuştuk, okul yolunda Hani benim olacaktın, sene sonunda Yarınlar bizim, mutluluk bizim Aşkımız için sana yaşıyorum Yarınlar bizim, mutluluk bizim Aşkımız için sana yaşıyorum Sana yaşıyorum, sana içiyorum Seni seviyorum gülüm, sana geliyorum Sana yaşıyorum, sana içiyorum Seni seviyorum gülüm, sana geliyorum Okulda bitti, yine yaz geldi Sen varsın ya yanımda, hasretim bitti Okulda bitti, yine yaz geldi Sen varsın ya yanımda, hasretim bitti Yarınlar bizim, mutluluk bizim Aşkımız için sana yaşıyorum Yarınlar bizim, mutluluk bizim Aşkımız için sana yaşıyorum Sana yaşıyorum, sana içiyorum Seni seviyorum gülüm, sana geliyorum Sana yaşıyorum, sana içiyorum Seni seviyorum gülüm, sana geliyorum Sana yaşıyorum

Bilmem Ağlasam Mı Mevlam gör diyerek iki göz vermiş, iki göz vermiş Bilmem ağlasam mı, ağlasam mı, ağlasam mı Dura dura bir sel oldum erenler Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı, oof Dura dura bir sel oldum erenler Dura dura bir sel oldum erenler Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı, çağlamasam mı, oof Yoksulun sırtından doyan doyana, doyan doyana Bunu gören yürek nasıl dayana, nasıl dayana Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana Bilmem söylesem mi söylemesem mi Bilmem söylesem mi, söylemesem mi, oof Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana Bilmem söylesem mi, söylemesem mi, söylemesem mi, oof Mahsuni şerifim dindir acını, dindir acını Bazı acılardan al ilacını, al ilacını Pir sultanlar gibi dar ağacını Bilmem boylasam mı, boylamasam mı Bilmem boylasam mı boylamasam mı, oof Pir sultanlar gibi dar ağacını Pir sultanlar gibi dar ağacını Bilmem boylasam mı boylamasam mı, boylamasam mı, oof

Hayatımı Yaşıyorum Hep beraber içelim eğlenelim Hep beraber içelim eğlenelim Kendimizden geçelim zevk edelim Kendimizden geçelim meşk edelim Derdim yok kederim yok neyleyim balım Derdim yok kederim yok neyleyim balım Satmışım anasını ben bu dünyanın Satmışım anasını ben bu dünyanın Hayatımı yaşıyorum kafama göre (aman Allah) Bu alemi çok sevdim tam bana göre Hayatımı yaşıyorum kafama göre (aman Allah) Bu alemi çok sevdim tam bana göre Bir elim yağda bir elim balda Bir elim yağda bir elim balda Oynamayı severim her gün her dalda Oynamayı severim ben bu mekanda Derdim yok kederim yok neyleyim balım Derdim yok kederim yok neyleyim balım Satmışım anasını ben bu dünyanın Satmışım anasını ben bu dünyanın Hayatımı yaşıyorum kafama göre (aman Allah) Bu alemi çok sevdim tam bana göre Hayatımı yaşıyorum kafama göre (aman Allah) Bu alemi çok sevdim tam bana göre Hayatımı yaşıyorum kafama göre (aman Allah) Bu alemi çok sevdim tam bana göre Hayatımı yaşıyorum kafama göre (aman Allah) Bu alemi çok sevdim tam bana göre

Gençliğim Derde tabip oldum derman aradım Derdimin dermanı sendedir sandım Çok çileler çektim candan usandım Niye böyle erken çöktün gençliğim Ağustos ayında kışta gibiyim Dizlerim tutmuyor boşta gibiyim Sanki çok ihtiyar yaşta gibiyim Niye böyle erken çöktü gençliğim Gezerim Ben Gezerim Nazlı yarin kınalıdır elleri Su getirir yorulmazmı belleri Düşündükçe insanı bir hoş eder Tam çağında sevilecek günleri

Le Malatya Düğün kurduk çırmıktıda Kirvem halayın başında Mızrap telde, tel mızrapta Şen olasan şen ol le Malatya Mızrap telde, tel mızrapta Şen olasan şen ol le Malatya Ah le malatya, vah le Malatya Şen olasan şen ol le Malatya Ah le malatya, vah le Malatya Şen olasan şen ol le Malatya Gelin güveğle yan yana Dost ahbap girmiş kol kola Vur davulcu, vur davula Şen olasan şen ol le Malatya Vur davulcu, vur davula Şen olasan şen ol le Malatya Ah le malatya, vah le Malatya Şen olasan şen ol le Malatya Ah le malatya, vah le Malatya Şen olasan şen ol le Malatya Beydağı'nda beyler gezer Arguvan fıratı süzer Över cümle alem över Şen olasan şen ol le Malatya Över cümle alem över Şen olasan şen ol le Malatya Ah le malatya, vah le Malatya Şen olasan şen ol le Malatya Ah le malatya, vah le Malatya Şen olasan şen ol le Malatya Ah le malatya, le Malatya Şen olasan şen ol le Malatya Ah le malatya, vah le Malatya Şen olasan şen ol le Malatya

Hapishane (U.H) Hapishane Denen Şu Zıkkım Yeri Bazen Yumruklayıp Yıkasım Gelir Bazende Bir Domdom Kurşunu Gibi Fırlayıp Içinden Çıkasım Gelir Ulan Hane, Mapushane Senin Gibi Viranhane Bazen Damarımda Kudurur Kanım Bazende Hiçbirşey Istemez Canım Bazende Geçmek Bilmeyen Zamanın Fırlayıp Üstüne Çökesim Gelir Bakarsın Ne Bir Sigara, Ne Bir Gelen Var Ne Bilirsin Kimin Düşman, Kiminin Yar Bazende Kahrederek Fani Dünyaya Diri Diri Mezara Giresim Gelir

Yalancısın Yalancısın yalancısın Artık sana inanmam Taş basarım yüreğime Aşkına dönüp bakmam Unutmadım unutmadım Çektirdiğin dertleri Bundan sonra affedemem Dünya ahret ben seni Hakkım varsa haram olsun Dünya sana zindan olsun Sende benim çektiğimi çek Aynadaki yüzden utan Dilindeki sözden utan Hayatımdan ellerini çek Anladım ki senden bana Yar olmadı olamaz Senin gibi vefasızla İnsan huzur bulamaz Unutmadım unutmadım Çektirdiğin dertleri Bundan sonra affedemem Dünya ahret ben seni Hakkım varsa haram olsun Dünya sana zindan olsun Sende benim çektiğimi çek Aynadaki yüzden utan Dilindeki sözden utan Hayatımdan ellerini çek

Hanım Kızlar Eğdim söğüt dalını Saydım yapraklarını Yarim hamamdan çıkmış Öptüm yanaklarını Yarim hamamdan çıkmış Öptüm yanaklarını Hanım kızlar kızlar Canım kızlar kızlar Bezenmiş düğüne gider Elma yanaklı kızlar Hanım kızlar kızlar Canım kızlar kızlar Bezenmiş düğüne gider Elma yanaklı kızlar Beyaz giyme tanırlar Seni aşık sanırlar Zaten talihim yoktur Seni benden alırlar Zaten talihim yoktur Seni benden alırlar Hanım kızlar kızlar Canım kızlar kızlar Bezenmiş düğüne gider Elma yanaklı kızlar Hanım kızlar kızlar Canım kızlar kızlar Bezenmiş düğüne gider Elma yanaklı kızlar En azından hoş diyarı Salınır külhanları Ne öper ne sarılır Candan eder kızları Ne öper ne sarılır Candan eder kızları Hanım kızlar kızlar Canım kızlar kızlar Bezenmiş düğüne gider Elma yanaklı kızlar Hanım kızlar kızlar Canım kızlar kızlar Bezenmiş düğüne gider Elma yanaklı kızlar Hanım kızlar kızlar Canım kızlar kızlar Bezenmiş düğüne gider Elma yanaklı kızlar

Gitme Beni böyle terk edip Gitme yalvarıyorum Beni böyle terk edip Gitme yalvarıyorum Dertli, sefil, perişan Etme yalvarıyorum Dertli, sefil, perişan Etme yalvarıyorum Rüyamdasın düş gibi Gözümdesin yaş gibi Elinden bir taş gibi Atma yalvarıyorum Elinden bir taş gibi Atma yalvarıyorum Atma yalvarıyorum Sensizlik sancı gibi Ölümden acı gibi Sensizlik sancı gibi Ölümden acı gibi Beni yabancı gibi Görme yalvarıyorum Beni yabancı gibi Görme yalvarıyorum Rüyamdasın düş gibi Gözümdesin yaş gibi Elinden bir taş gibi Atma yalvarıyorum Elinden bir taş gibi Atma yalvarıyorum Atma yalvarıyorum

Gezerim Ben Gezerim Nazlı yârin kınalıdır elleri Su getirir yorulmaz mı belleri? Düşündükçe insanı bir hoş eder Tam çağında sevilecek günleri Düşündükçe insanı bir hoş eder Tam çağında sevilecek günleri Gezerim ben gezerim, yâr peşinde gezerim Yârimin bir gülüşü var canı kurban ederim Ona "Güllü kız" derler "Azıcık zilli" derler Ben yine de vurgunum uzak dursun kem gözler Gülüşünde ne yaralar saklıdır? Benim yârim herkeslerden farklıdır Sabah akşam düşer gönlüm peşine Ne delilik yapsa gönlüm haklıdır Sabah akşam düşer gönlüm peşine Ne delilik yapsa gönlüm haklıdır Gezerim ben gezerim yâr peşinde gezerim Yârimin bir gülüşü var canı kurban ederim Ona "Güllü kız" derler "Azıcık zilli" derler Ben yine de vurgunum uzak dursun kem gözler Köşe bucak beklerim geçsin diye Yâreme bir fistan aldım hediye Zordur almak, verir miyim yârimi? Dara düşsem gönderseler ölüme Zordur almak, verir miyim yârimi? Dara düşsem gönderseler ölüme Gezerim ben gezerim yâr peşinde gezerim Yârimin bir gülüşü var canı kurban ederim Ona "Güllü kız" derler "Azıcık zilli" derler Ben yine de vurgunum uzak dursun kem gözler Gezerim ben gezerim yâr peşinde gezerim Yârimin bir gülüşü var canı kurban ederim Ona "Güllü kız" derler "Azıcık zilli" derler Ben yine de vurgunum uzak dursun kem gözler

Oy Bize Gel Ay gırandan daşanda gel Dağları dolaşanda gel Ay gırandan daşanda gel Dağları dolaşanda gel Zülüflerin tel tel eyle El ayak savuşanda gel Zülüflerin tel tel eyle El ayak savuşanda gel Oy bize gel yâr bize gel Gündüz ırak dur gece gel Çok içmişem başım duman İşin gücün tez eyle gel Çok içmişem başım duman İşin gücün tez eyle gel Geceler bekletmeden gel Derde dert ekletmeden gel Geceler bekletmeden gel Derde dert ekletmeden gel Ben yanaram için için İntizarda koymadan gel Ben yanaram için için İntizarda koymadan gel Oy bize gel yâr bize gel Gündüz ırak dur gece gel Çok içmişem başım duman İşin gücün tez eyle gel Çok içmişem başım duman İşin gücün tez eyle gel Oy bize gel yâr bize gel Gündüz ırak dur gece gel Çok içmişem başım duman, ey