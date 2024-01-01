Bülent Serttaş

Hapishane (U.H) Hapishane Denen Şu Zıkkım Yeri Bazen Yumruklayıp Yıkasım Gelir Bazende Bir Domdom Kurşunu Gibi Fırlayıp Içinden Çıkasım Gelir Ulan Hane, Mapushane Senin Gibi Viranhane Bazen Damarımda Kudurur Kanım Bazende Hiçbirşey Istemez Canım Bazende Geçmek Bilmeyen Zamanın Fırlayıp Üstüne Çökesim Gelir Bakarsın Ne Bir Sigara, Ne Bir Gelen Var Ne Bilirsin Kimin Düşman, Kiminin Yar Bazende Kahrederek Fani Dünyaya Diri Diri Mezara Giresim Gelir

Bitmez Tükenmez Geceler Sanki ömrüm bir bilmece Bitmez tükenmez geceler Uzun uzun yollar gibi Bitmez tükenmez geceler Oy geceler, vay geceler dost geceler Yağmur yağar hışım hışım Aman ne belalı başım Ne hayalim ne de düşüm Bitmez tükenmez geceler Oy geceler, vay geceler dost geceler Bir kar yağar bir de yağmur Geldi geçti bunca ömür Mahzuni'nin canı demir Bitmez tükenmez geceler Oy geceler, vay geceler dost geceler

Eledim Eledim Eledim eledim höllük eledim Aynalı beşiğe de yavrum bebek beledim Uyuttum besledim asker eledim Gitti de gelmedi de yavrum buna ne çare Bir güzel simasın aklımı alan Aşkın ateşine de yavrum beni de yakan Bizi kınamasın ehli din oğlan Gitti de gelmedi de yavrum buna ne çare

Garbiyeli Garbiyeli garbiyeli Ne esersin deli deli Bahçemde açılan gülü Sen soldurdun garbiyeli Sen soldurdun garbiyeli *** Bahçemde açılan gülü Sen soldurdun garbiyeli Sen soldurdun garbiyeli *** Garbiyeli serin eser Deli poyraz onu keser Yarim duyar bana küser Sen barıştır garbiyeli Sen barıştır garbiyeli *** Yarim duyar bana küser Sen barıştır garbiyeli Sen barıştır garbiyeli

Kara Çadır Düzdedir Kara çadır düzdedir, aman, aman eminem Kara çadır düzdedir, aman, aman eminem Top zülüfler yüzdedir, yavru da güzel eminem Top zülüfler yüzdedir, yavru da güzel eminem *** Oniki gelin sevdim aman, aman eminem Oniki gelin sevdim aman, aman eminem Yine göynüm kızdadır, yavru da güzel eminem Yine göynüm kızdadır, yavru da güzel eminem *** İndim dereye durdum aman, aman eminem İndim dereye durdum aman, aman eminem Bir çift güvercin vurdum, yavru da güzel eminem Bir çift güvercin vurdum, yavru da güzel eminem *** Bir güzelin uğruna aman, aman eminem Bir güzelin uğruna aman, aman eminem 15 altın bozdurdum, yavru da güzel eminem 15 altın bozdurdum, yavru da güzel eminem

Köprüden Geçti Gelin Köprüden geçti gelin, köprüden geçti gelin Saç bağın düştü gelin Dıloy-loy, haldan bilmez Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare? *** Eğil bir yol öpeyim, eğil bir yol öpeyim Gençliğim geçti gelin Dıloy-loy, haldan bilmez Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare? *** Dıloy, dıloy, dıloy Dıloy-loy, haldan bilmez Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare? *** Köprüden geçemiyom, köprüden geçemiyom Az doldur içemiyom Dıloy-loy, haldan bilmez Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare? *** Sen benden geçtin ama, sen benden geçtin ama Ben senden geçemiyom Dıloy-loy, haldan bilmez Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare? *** Dıloy, dıloy, dıloy Dıloy-loy, haldan bilmez Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare? *** Dıloy, dıloy, dıloy Dıloy-loy, haldan bilmez Dıloy-loy, söz anlamaz ne çare?

Söğüdün Yaprağı Söğüdün yaprağı narindir narin İçerim yanıyor dışarım serin Zeynep'i bu hafta ettiler gelin Zeynebim Zeynebim allı Zeynebim Üç köyün içinde şanlı Zeynebim Zeynep bu güzellik var mı soyunda? Elvan elvan güller biter (kokar) koynunda Arefe gününde bayram ayında Zeynebim Zeynebim allı Zeynebim Üç köyün içinde şanlı Zeynebim

Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık Yüce dağ başında yanar bir ışık Düşmüşüm derdine olmuşum aşık Ağ buğday benizlim, zülfün dolaşık Dividim kalemim yazarım *** Öyle bir yosmanın gönlü var bende Oy bende, yar bende İşte ben gidiyom sen hemen ağla Yar ağla, dön ağla *** Aha ben gidiyom sen hemen ağla Yar ağla, dön ağla *** Yüce dağ başından indiremedim Yönünü yönüme döndüremedim Bir güzelin aklını kandıramadım Dividim kalemim yazarım *** Öyle bir gavrunun göynü var bende Oy bende, yar bende İşte ben gidiyom sen hemen ağla Yar ağla, dön ağla *** Aha ben gidiyom sen hemen ağla Yar ağla, dön ağla

Eleşkirt Türküsü Konma bülbül konma nergiz dalına nergiz dalına öldürürler Aman aman aman aman aman bir yar yoluna bir yar yoluna bir yar yoluna Öldürürler aman aman aman aman aman bir yar yoluna bir yar yoluna bir yar yoluna Ben de kurban olam fidan boyuna fidan boyuna Demeyin demeyin aman aman aman aman yarim vuruldu Kanı duruldu köye duyuldu Demeyin demeyin aman aman aman aman yarim vuruldu Kanı duruldu köye duyuldu Eleşkirt′ten çıktım yüküm eriktir yüküm eriktir Açmayın yaremi aman aman aman aman delik deliktir delik deliktir delik deliktir Açmayın yaremi aman aman aman aman delik deliktir delik deliktir delik deliktir Benim sevdiceğim taze firiktir taze firiktir Demeyin demeyin aman aman aman aman yarim vuruldu Kanı duruldu köye duyuldu Demeyin demeyin aman aman aman aman yarim vuruldu Kanı duruldu köye duyuldu

Fadimem Fadıma′m köprüye vardım Evlerini sadık kaldım Fadıma'm köprüye vardım Evlerini sadık kaldım Ankara′ya teller saldım Tez cevabın ver Fadıma'm Ankara'ya teller saldım Tez cevabın ver Fadıma′m El, el, el Fadıma′m Altın kemer bel Fadıma'm Çeke çeke ben ölürem Cenazemi kıl Fadıma′m El, el, el Fadıma'm Altın kemer bel Fadıma′m Çeke çeke ben ölürem Cenazemi kıl Fadıma'm Evlerinin ardı kıraç Kıraçta yayılır turaç Evlerinin ardı kıraç Kıraçta yayılır turaç Yana yana oldum kireç Gel söndür tez Fadıma′m Yana yana oldum kireç Gel söndür tez Fadıma'm El, el, el Fadıma'm Altın kemer bel Fadıma′m Çeke çeke ben ölürem Cenazemi kıl Fadıma′m El, el, el Fadıma'm Altın kemer bel Fadıma′m Çeke çeke ben ölürem Cenazemi kıl Fadıma'm El, el, el Fadıma′m Altın kemer bel Fadıma'm Çeke çeke ben ölürem Cenazemi kıl Fadıma′m

Gelin Ayşe Koyun gelir yata yata Çamurlara bata bata Gelin Ayşem suya gitmiş Yosunları tuta tuta Aman Ayşem yaman Ayşem Dağlar başı duman Ayşem Dağlar başı duman olsa Seni burda koymam Ayşe Aman Ayşem yaman Ayşem Dağlar başı duman Ayşem Dağlar başı duman olsa Seni burda koymam Ayşe