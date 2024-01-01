Bülent Serttaş

İstanbul Dilberi Allı pullu saçları boyalı sarı Etek kısa beğenmedi şalvarı Bende atar varoşların damarı Sensin mübareğin imansız kızı Allı pullu saçları boyalı sarı Etek kısa beğenmedi şalvarı Bende atar varoşların damarı Sensin mübareğin imansız kızı Akıllı ol aklını devşir başına Kalmam o boyalı gözün kaşına Anam gibi bacım gibi ol da gel "Yârim" diye yakışırısın yanıma Mertlikse mert olmadık mı alemde? Baktık mı el namusuna yan gözle? Daha ne istersin kız Allah'ından Dağ, taş yârim olsun, sen bana tövbe Mertlikse mert olmadık mı alemde? Baktık mı el namusuna yan gözle? Daha ne istersin kız Allah'ından Dağ, taş yârim olsun, sen bana tövbe Aklımı aldın İstanbul'un dilberi Etme bana o işveyi cilveyi Benim geldiğim dağlardan yükselir Halayların türkülerin sesleri Aklımı aldın İstanbul'un dilberi Etme bana o işveyi cilveyi Benim geldiğim dağlardan yükselir Halayların türkülerin sesleri Akıllı ol aklını devşir başına Kalmam o boyalı gözün kaşına Anam gibi bacım gibi ol da gel "Yârim" diye yakışırısın yanıma Mertlikse mert olmadık mı alemde? Baktık mı el namusuna yan gözle? Daha ne istersin kız Allah'ından Dağ, taş yârim olsun, sen bana tövbe Mertlikse mert olmadık mı alemde? Baktık mı el namusuna yan gözle? Daha ne istersin kız Allah'ından Dağ, taş yârim olsun, sen bana tövbe

Buralardan Giderim Sayılı gün çabuk geçer geçerdi nasıl olsa Çabuk dönerim demiştin üstüne basa basa Aylar geçti senden bir haber alamadım Unut dedin kalbime olmadı unutamadım *** Tadı yok eskisi gibi huzur da vermiyor Sevdiğim sokaklar tanıdık gelmiyor *** Ben de buralardan giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan Buralardan çeker giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan *** Sayılı gün çabuk geçer geçerdi nasıl olsa Çabuk dönerim demiştin üstüne basa basa Aylar geçti senden bir haber alamadım Unut dedin kalbime olmadı unutamadım *** Tadı yok eskisi gibi huzur da vermiyor Sevdiğim sokaklar tanıdık gelmiyor *** Ben de buralardan giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan Buralardan çeker giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan *** Ben de buralardan giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan Buralardan çeker giderim eğer sen yoksan Ne arar ne hatırlarım öyle olsun istiyorsan

Gümbür Gümbür Geceler sor beni bak sana neler anlatacak Yürü hadi yavrum yürü boyuna posuna kim bakacak Mecalim hiç yok benim sensizliği kavrayacak Zamanı da yok hiç bu gönül sana ağıtlar mı yakacak *** E hadi git ona buna sor beni sana sayfa sayfa yazdıracak Ağladım ama anladım artık bu iş olmayacak Yaşadığım tüm şeyleri herkes sana sızdıracak Çatır çatır çatlayacaksın ahın vallahi tutacak *** Yarınlara bakıp ağlayacak değilim tarzım değil biliyorum Oturupta sızlanacak değilim Deli gibi severim gitmeyi de bilirim *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür *** Geceler sor beni bak sana neler anlatacak Yürü hadi yavrum yürü boyuna posuna kim bakacak Mecalim hiç yok benim sensizliği kavrayacak Zamanı da yok hiç bu gönül sana ağıtlar mı yakacak *** E hadi git ona buna sor beni sana sayfa sayfa yazdıracak Ağladım ama anladım artık bu iş olmayacak Yaşadığım tüm şeyleri herkes sana sızdıracak Çatır çatır çatlayacaksın ahın vallahi tutacak *** Yarınlara bakıp ağlayacak değilim tarzım değil biliyorum Oturupta sızlanacak değilim Deli gibi severim gitmeyi de bilirim *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür *** Dün dündü bugün bugündür Dolu dolu yaşadım gümbür gümbür Sana geri mi dönerim sandın Gel de yar beni güldür

Görmemişim Duymamışım Akşamları efkar basar Seni hatırlarım her gülüşte Gözlerimde hala yüzün Gitmedi olmuyor işte sende *** Şimdi hangi yoldan gideyim Bir ışık tut Allah'ım duy sesimi Artık çok geç bir ümit daha yok Evlendi yar bu diyardan gitti *** Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim *** Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim canım duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim *** Akşamları efkar basar Seni hatırlarım her gülüşte Gözlerimde hala yüzün Gitmedi olmuyor istesem de *** Şimdi hangi yoldan gideyim Bir ışık tut Allah'ım duy sesimi Artık çok geç bir ümit daha yok Evlendi yar bu diyardan gitti *** Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim *** Görmemişim canım duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Of görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim

Ben Aslında Konuşuyorsun hançerin kalbime usul usul saplanıyor Üstelik taştan ağır sözler sarf ediyorsun *** Ben aslında ne kadar hırpalandım kalbim sıkışıyor Dünya senin umrunda değil gülüyorsun *** Yeter artık acı bana Bir gün senin de gelecek başına Şeytan mısın melek misin? Karar ver Allah aşkına Dönüyorum şaşkına *** Ne al yanaktan vazgeçerim Nede öpülesi bal dudaktan Ruhumu, kalbimi al fark etmez Vazgeçmem senin olmaktan yar

Para Yok Bu ara kendime gelemiyorum İşe güce aklımı veremiyorum İpin ucu kaçtı, bulamıyorum An geliyor çıldırıyorum *** Aşk hayatım çok karışık Ama kalbim buna önceden alışık Benim için hâlâ bir ışık Var mı acaba bilemiyorum *** Adam olamadık, bir tutunamadık Yolu bulamadık da kaybolduk Zaman çabuk geçti yakalayamadık Eş dost hepsi yalan oldu *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Bu ara kendime gelemiyorum İşe güce aklımı veremiyorum İpin ucu kaçtı, bulamıyorum An geliyor çıldırıyorum *** Aşk hayatım çok karışık Ama kalbim buna önceden alışık Benim için hâlâ bir ışık Var mı acaba bilemiyorum *** Adam olamadık, bir tutunamadık Yolu bulamadık da kaybolduk Zaman çabuk geçti yakalayamadık Eş dost hepsi yalan oldu *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun Şans yok