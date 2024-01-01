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7/24 Dinle Alın Yazımsın (Sevdalım)

Alın Yazımsın (Sevdalım) Şarkı Sözleri

Bülent Serttaş Alın Yazımsın (Sevdalım) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Serttaş Alın Yazımsın (Sevdalım) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Alın Yazımsın (Sevdalım) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Serttaş

Bülent Serttaş

Alın Yazımsın (Sevdalım)

  • Koş

  • Alım Yazımsın

  • El Edersem

  • Yalan

  • Şimdiki Sevdalıklar

  • Alacağın Kalmasın

  • Sevdalım

  • Arpa Buğday

  • Hak Burada

  • Ağlama Annem

  • Bahriyeli

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