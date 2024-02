Bülent Serttaş

Gönlümde bıraktğı iz hala silinmediki Yaşanan o günlerin özlemi bitmediki Gözlerimden kalbime giden o kor ateşi Kim olursa olsun canım söndüremedimki Diz çökerim yalvarırım bitmesin bu aşk Yarın çok geç olabilir kalbimi açtım koş Gözlerinin rengini saçınızın her telini Sıcacık tenini unutamıyorum yar Resmine bakıyorum dualar ediyorum Senle geçen günleri unutamıyoruım yar Gönlümde bıraktğı iz hala silinmediki Yaşanan o günlerin özlemi bitmediki Gözlerimden kalbime giden o kor ateşi Kim olursa olsun canım söndüremedimki Diz çökerim yalvarırım bitmesin bu aşk Yarın çok geç olabilir kalbimi açtım koş Gözlerinin rengini saçınızın her telini Sıcacık tenini unutamıyorum yar Resmine bakıyorum dualar ediyorum Senle geçen günleri unutamıyoruım yar

Sen gönlümün sahibi diğer yarımsın Neler neler yaşattın sevmekten yana Toz pembe gügünlere umutlarımsın İnan inanki bana Öyle çok sevdim ki birtanem Her an her yerde hayatımdasın Tenimde aşkınınsıcaklığı var Sen benim sen benim alın yazımsın Hasret kokan bulutlar artık dağılsın Bir bedende bir canız bugünden sonra Gördüğüm en güzel rüyalardasın Sen benim sen benim alın yazımsın