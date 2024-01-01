Bülent Serttaş

Kötü Mü Olur Dağlarımıza kurşun yerine yagmurlar yağsa Gözlerimizde öfke yerine sevgile olsa kardaş Kötümü olur kötümü olur Bu vatan bu toprak bu canlar bizim Oluk oluk akan bu kanlar bizim Ağlamasın yas tutmasın analar bizim Kötümü olur kötümü olur Güller laleler mor melekşeler Tomurcuk verse sevdalılarımız aşıklarımız Gülleri delse gardaş gülleri delse Kötümü olur kötümü olur Bu vatan bu toprak bu canlar bizim Oluk oluk akan bu kanlar bizim Ağlamasın yas tutmasın analar bizim Kötümü olur kötümü olur

Aşığım Yanmışım Seviyorum diye bu kapris neden Kaçma sen benden Kopamam senden (kopamam senden) Seviyorum diye bu kapris neden Kaçma sen benden Kopamam senden (kopamam senden) Hissetsen sevdiğimi hav alara uçarım Anlasan bir de beni aklımı kaçırırım Aşığım yanmışım sevdana dalmışım Uyuyakalmışım uyandır beni (vay, vay, vay) Aşığım yanmışım sevdana dalmışım Uyuyakalmışım uyandır beni Yoluna çıkmışım uzat elini Sevgimi anladın gel kırma beni (gel kırma beni) Yoluna çıkmışım uzat elini Sevgimi anladın gel kırma beni (gel kırma beni) Hissetsen sevdiğimi havalara uçarım Anlasan bir de beni aklımı kaçırırım Aşığım yanmışım sevdana dalmışım Uyuyakalmışım uyandır beni (vay, vay, vay) Aşığım yanmışım sevdana dalmışım Uyuyakalmışım uyandır beni

Şöför Sıra sıra taksiler Moda mini maksiler Sıra sıra taksiler Moda mini maksiler Şu zamane kızları Güzel ama aksiler Şu zamane kızları Güzel ama aksiler Yallah şöförüm yallah Vitesi beşe salla Şöför abime laf yok Artis gibi maşallah Yallah şöförüm yallah Vitesi beşe salla Şöför abime laf yok Artis gibi maşallah Yandı yeşil kırmızı Bindirdik yolcumuzu Yandı yeşil kırmızı Bindirdik yolcumuzu Polis abim görmeden Alalım voltamızı Polis abim görmeden Alalım voltamızı Yallah şöförüm yallah Vitesi beşe salla Şöför abime laf yok Artis gibi maşallah Yallah şöförüm yallah Vitesi boşo salla Şöför abime laf yok Artis gibi maşallah Hayırlı yolculuklar Uslu durun cocuklar Hayırlı yolculuklar Uslu durun cocuklar Şu zamane kızları Erkekleri mıncıklar Şu zamane kızları Erkekleri gıdıklar Yallah şöförüm yallah Vitesi beşe salla Şöför abime laf yok Artis gibi maşallah Yallah şöförüm yallah Vitesi beşe salla Şöför abime laf yok Artis gibi maşallah Yallah şöförüm yallah Vitesi beşe salla Şöför abime laf yok Artis gibi maşallah

Yandım Allah İndim Haran Ovasına Sevda Vurdu Yar Başıma Bakmadılar Göz Yaşıma Vay Vay Vay Vay Aldım Sazımı Elime Düştüm Yarimin Peşine Sordum Yari Sineme Vay Vay Vay Vay Yandım Allah Yetiş Yarabim Ver Fistanı Al Gönlümü Al Gönlüm Senin Olsun...

Dardayım Anam Bu Senede Gidemedim Memleketime Hasret Kursunu Gibi Düştü Gecelerime Zerre Kadar Üzülmezdim Çektiklerime Ah Bu Hasret Korkusunu Yenebilseydim Zerre Kadar Üzülmezdim Çektiklerime Ah Bu Gurbet Yaktı Beni Hemşerim Bu Sene Gelemem Dardayım Ana Elim Kolum Bağlandı Zordayım Babam Genç Yaşımda Garip Kaldım Gurbet Ellerde Çaresizlik İçindeyim Viran Ellerde Bir Çıkar Yol Arar mıydım Yaban Ellerde Ah Bu Hasret Yaktı Beni Yandım Hemşerim Bu Sene Gelemem Dardayım Ana Elim Kolum Bağlandı Zordayım Babam

Kal Benim İçin Bahar geldi geçti bülbül ötmüyor Bu nasıl sevdaymış yâr yâr selden gitmiyor Gönül arz ediyor yavrum elim yetmiyor Bu gece niyet et canan kal benim için, yat benim için Bu senede bizim bur'da kal benim için, yat benim için Havada da kar sesi var kar mı yağacak Sağ gözüm atıyor anam, yâr mı gelecek? Gitme canan gitme seni eller alacak Bu gecede bizim bur'da kal benim için yat benim için Bu senede bizim bur'da kal benim için, yat benim için Karşıdan geliyor bir kanlı melek Yolumun yönünü dönderdi felek Bu yolun yolcusu olmak mı gerek? Bu gece niyet et canan kal benim için, yat benim için Bu senede bizim bur'da kal benim için, yat benim için

Mektup (Ağıt) Ay doğar gecelere, daldım düşüncelere Ay doğar gecelere, daldım düşüncelere Eller yârimi almış, ben kaldım köşelere Eller yârimi almış, ben kaldım köşelere oy Mektup yazarım mektup, üzerini pullama Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama ey Mektup yazarım mektup, üzerini pullama Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama oy Dalga vurur taşlara, bak gözümde yaşlara Dalga vurur taşlara, bak gözümde yaşlara Usandı bu gözlerum ardından bakışlara Usandı bu gözlerum ardından bakışlara oy Mektup yazarım mektup, üzerini pullama Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama ey Mektup yazarım mektup, üzerini pullama Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama oy Çapulamın uçları, çıkamam yokuşları Çapulamın uçları, çıkamam yokuşları Selam söyleyin yâre, yedi dağın kuşları Selam söyleyin yâre, yedi dağın kuşları vay Mektup yazarım mektup, üzerini pullama Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama ey Mektup yazarım mektup, üzerini pullama Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama oy

Oğlan Oğlanın elinde lambası var Oğlanın elinde lambası var Öpülecek sevilecek ablası var Ne güzel oğlan, boynuma dolan Öpülecek sevilecek ablası var Ne güzel oğlan, boynuma dolan Arabaya sen bin, faytona ben Anasını sen al kızını da ben Arabaya sen bin, faytona ben Anasını sen al kızını da ben Oğlan oğlan kalk gidelim Oğlan oğlan kalk gidelim Sigarayı feneri yak gidelim Ne güzel oğlan, boynuma dolan Sigarayı feneri yak gidelim Ne güzel oğlan, boynuma dolan Arabaya sen bin, faytona ben Anasını sen al kızını da ben Arabaya sen bin, faytona ben Anasını sen al kızını da ben Oğlanın elinden ör belinde Oğlanın elinden ör belinde Oğlan küsmüş gidiyor, şapka elinde Ne güzel oğlan, boynuma dolan Oğlan küsmüş gidiyor, şapka elinde Ne güzel oğlan, boynuma dolan Arabaya sen bin, faytona ben Anasını sen al kızını da ben Arabaya sen bin, faytona ben Anasını sen al kızını da ben

Anlayacaksın Düşünmesi bile zor gelir insana Döndü dolaştı geldi başıma Sevginin en güzeli Bendedir bende canım Anlamak bile zor geldi sana Sevginin en yücesi Bendedir bende yavrum Anlamak bile zor geldi sana Anlayacaksın, anlayacaksın En sonuda beni anlayacaksın Yolarsın saçını düşersin yollara Sen beni daha çok arayacaksın Yolarsın saçını düşersin yollara Sen beni daha çok arayacaksın Güllerin dikeni batmasın diye Sakındım senden dönersin diye Aşkımı sevgimi serdim önüne Canın sağ olsun dönmezsen dönme Aşkımı sevgimi serdim önüne Canın sağ olsun dönmezsen dönme Anlayacaksın, anlayacaksın En sonuda beni anlayacaksın Yolarsın saçını düşersin yollara Sen beni daha çok arayacaksın Yolarsın saçını düşersin yollara Sen beni daha çok arayacaksın Sen varya sen dostum Sen beni daha çok arayacaksın

Asker Ay akşamdan ışıktır (yaylalar, yaylalar, yaylalar, yaylalar) Yüküm şimşir kaşıkdır (dılo dılo yaylalar) Yüküm şimşir kaşıkdır (dılo dılo yaylalar) Askerliği yakamam, teskereme az kaldı Ağıt yakmasın anam, duyunca dayanamam Askerliği yakamam, teskereme az kaldı Az kaldı az kaldı, teskereme az kaldı Sevdiğim neredesin, gözlerim yolda kaldı Az kaldı az kaldı, teskereme az kaldı Sevdiğim neredesin, gözlerim yolda kaldı Anam sen merak etme, tezkereme az kaldı Akşam oldu bak yine, hasret kaldım yüzüne Anam sen merak etme, tezkereme az kaldı Az kaldı az kaldı, teskereme az kaldı Sevdiğim neredesin, gözlerim yolda kaldı Az kaldı az kaldı, teskereme az kaldı Sevdiğim neredesin, gözlerim yolda kaldı Askerim ben askerim, çakı gibi askerim Teskeremi alsam da hazır kıta askerim Askerim ben askerim, aslan gibi askerim Teskeremi alsam da hazır kıta askerim Az kaldı az kaldı, teskereme az kaldı Sevdiğim neredesin, gözlerim yolda kaldı Az kaldı az kaldı, teskereme az kaldı Sevdiğim neredesin, gözlerim yolda kaldı

Sen Başkasın Ben Başka Şimdi ağlıyorsam sebebi sensin Seninde gözünde yaşlar tükensin Şimdi ağlıyorsam sebebi sensin Senin de gözünde yaşlar tükensin Hala beni arıyor özlüyormusun Seni affetmemi bekliyor musun Hala beni arıyor özlüyormusun Seni affetmemi bekliyor musun Affedemem seni affedemem hiç Çektirdiklerini unutmam çok güç Bir günde son verdin o güzel aşka Anladımki sen başkasın ben başka Bir günde son verdin o güzel aşka Anladımki sen başkasın ben başka Artık ısıtmıyor içimi sesin Çok yabancı oldu ılık nefesin Artık ısıtmıyor içimi sesin Çok yabancı oldu ılık nefesin Bu defteri kapattım anlamalısın Yaşadıklarım yanına kalsın Bu defteri kapattım anlamalısın Yaşadıklarım yanına kalsın Affedemem seni affedemem hiç Çektirdiklerini unutmam çok güç Bir günde son verdin o güzel aşka Anladımki sen başkasın ben başka Bir günde son verdin o güzel aşka Anladımki sen başkasın ben başka Affedemem, affedemem seni affedemem hiç Çektirdiklerini, çektirdiklerini unutmam çok güç Bir günde son verdin o güzel aşka Anladımki sen başkasın ben başka