Bülent Serttaş

Lambada Lambada şişesiz yanmazmı Cicim bana yâr bulunmazmı Vallah cicim bana yâr bulunmazmı Ben bu dertten ölürsem Banada acıyan olmazmı Vallah banada acıyan olmazmı Alamadım kaşları karayı Süremedim zevk ile sefayı Vallah süremedim zevk ile sefayı Alamadım kaşları karayı Süremedim zevk ile sefayı Vallah süremedim zevk ile sefayı Asmadan gel asmadan Yavrum fistan giyer basmadan vallah Yavrum fistan giyer basmadan Gel beraber kaçalım aman Devriyeler basmadan vallah yavrum Cendermeler basmadan Alamadım kaşları karayı Süremedim zevk ile sefayı Vallah süremedim zevk ile sefayı Alamadım kaşları karayı Süremedim zevk ile sefayı Vallah süremedim zevk ile sefayı Nanayda nay nay Oy bahçenize ben giremedim yavrum Gazelden oy oy gazelden oy Gazelden oy oy gazelden oy Oy başım alıp ben gidemedim yavrum Güzelden oy oy güzelden oy Güzelden oy oy güzelden oy Hele hele yürü fistanı sürü Hele hele yürü fistanını sürü Anasının nazlı gülü Nanayda oy oy nanayda oy Nanayda nay nay nanayda nay Oy bahçenize ben giremedim yavrum sazlardan oy Oy sazlardan oy Sazlardan oy oy sazlardan oy Oy başım alıp ben gidemedim yavrum Kızlardan oy oy kızlardan oy Kızlardan oy oy kızlardan oy Hele hele yürü fistanı sürü Hele hele yürü fistanını sürü Anasının nazlı gülü Nanayda oy oy nanayda oy Nanayda nay nay nananyda nay Hadi gel bana hadi gel bana oy Oynasana oynasana oy Nanayda nay nay nanayda nay Nanayda nay nay nanayda nay

Ağlama Meleğim Angi dag daha buyuk, sana olan askimdan Hangi deniz daha derin, Benim duygularimdan Gozlerinde yas gorsem, Ben olurum kahrimdan Bu kadar aci vermez, Kursun yesem bagrimdan Aglama melegim, aglama bebegim, yaziktir o gozlerine Aglama birtanem, aglama nurtanem, ben aglarim senin yerine Askim sonsuzdur bende, Canimsin bedenimde Bir sir gibi saklarim, Ben seni yuregimde Inan icim yaniyor, Bakinca gozlerine Dusurdugun her damla, Koz olur yuregime AGLAMA...

Başım Benim Yaylaların karı eridi amman Ayşe'm niye yazlamaya gelmiyor? Evvelinde meyli var idi amma Elin kızı nazlanmaya gelmiyor vay, vay Başım benim, başım benim Daha çok genç yaşım benim Onu görmeden ölürsem Ağlar mezar taşım benim Başım benim, başım benim Daha çok genç yaşım benim Onu görmeden ölürsem Ağlar mezar taşım benim Acıları dirhem dirhem tartmışlar Kefen diye üzerime örtmüşler Hasretimde beşiğimi kertmişler Öyle dert ki izlemeye gelmiyor vay, vay Başım benim, başım benim Daha çok genç yaşım benim Onu görmeden ölürsem Ağlar mezar taşım benim Başım benim, başım benim Daha çok genç yaşım benim Onu görmeden ölürsem Ağlar mezar taşım benim Başım benim Başım benim Başım benim, başım benim

Yeni Kapıda Attılar Yeni kapida atlılar Uyanman aman Dizilmiş sini talılar Uyanman aman yar aman Dizilmiş sini tatılar Uyanman aman yar aman Yarim beni beğenmezdin Uyanman aman Bak bana nişan taktılar Uyanman aman yar aman Bak bana nışan taktılar Uyanman aman yar aman Zülfünü taramadım Uyanman aman Çok istedim alamadım Uyanman aman yar aman Çok istedim alamadım Uyanman aman yar aman Cümle kuşlar yuva yapmış Uyanman aman Bir kuş kadar olamadım Uyanman aman yar aman Bir kuş kadar olamadım Uyanman aman yar aman Yara bağlar yara bağlar Uyanman aman Sinem göz göz yara bağlar Uyanman aman yar aman Sinem göz göz yara bağlar Uyanman aman yar aman Ben bu dertten ölür isem Uyanman eman eman Düşman güler dostum ağlar Uyanman aman yar aman Düşman güler dostum ağlar Uyanman aman yar aman

Büyük Cevizin Dibi (Çalkala) Büyük cevizin dibi (hanım nanay kız nanay) Ne bakarsın el gibi (nanay gülüm nanay yâr) Sallan da gel yanıma (hanım nanay kız nanay) Helâllik malım gibi (nanay gülüm nanay yâr) Nanay kibarım nanay Hak nanay kız nanay Nanay kibarım nanay Hak nanay kız nanay Büyük ceviz yarıldı (hanım nanay kız nanay) Annem bana darıldı (nanay gülüm nanay yâr) Ne darıldın kaynana (hanım nanay kız nanay) Kızın bana sarıldı (nanay gülüm nanay yr) Nanay kibarım nanay Hak nanay kız nanay Nanay kibarım nanay Hak nanay kız nanay Peyniri bas kübeğe Yoğurdu koy dibeğe Gönlümü kaptırmışım Elazığlı güzele Peyniri bas kübeğe Yoğurdu koy dibeğe Gönlümü kaptırmışım Malatyalı güzele Çalkala yağı gele Yağı kaymağı gele Yârinden ayrılalı Gör başına ne gele Elâzığ gaggoşuyla Malatya gardaşıyla Can cana diz dizedir Türküsü halayıyla Elâzığ gaggoşuyla Malatya gardaşıyla Can cana diz dizedir Türküsü halayıyla Çalkala yağı gele Yağı kaymağı gele Yârinden ayrılanın Gör başına ne gele Çalkala yağı gele Yağı kaymağı gele Yârinden ayrılalı Gör başına ne gele

Beddua (Gitti Canımın Cananı) Ben sende bütün aşklarımı temize çekmiştim Bembeyaz bir sayfaydı yerin, kirlettin Bunun için bu sözler sana yazıldı beni yaktığın için İpek gibi saçların birer birer dökülsün Öksürdükçe ciğerlerin sökülsün Ah'larla vah'larda ömrün çürüsün Damarların kurusun, beni yaktığın için Kara bulutlar sarsın evinizin damını Azrail beklesin almak için canını Ben değil, benim aşkım emsin senin kanını Damarların kurusun, beni yaktığın için En güzel elbisen tabutuna sarılsın Yılan akrep yuvasına mezarın kazılsın Mezar taşına veremlidir yazılsın Okuyan olmasın, okuyan olmasın BENİ YAKTIĞIN İÇİN! Gitti canımın cananı ay le canım vay le canım oy canım Bıraktı beni yaralı ay le canım vay le canım oy canım Doktor gelse tabip gelse ay le canım vay le canım oy canım Bulunmaz derdime çare ay le canım vay le canım oy canım

Benim Kitabımda Yazmaz Boyun borcum olsun sana Yemin ettim bitmez bu sevda Bu sevda sensiz yaşanmaz Canımı adadım yoluna Kırsa dizimi bükse belimi Kırsa dizimi bükse belimi Allah şahit bırakmam seni Benim kitabımda yazmaz yazmaz çekipte gitmek Benim kitabımda yazmaz yazmaz boynunu bükmek Benim kitabımda yazmaz yazmaz çekipte gitmek Benim kitabımda yazmaz yazmaz boynunu bükmek Kırsa dizimi bükse belimi Allah şahit bırakmam seni Kırsa dizimi bükse belimi Allah şahit bırakmam seni Taşırım kolum kopsa da bu sevdanın ağır yükünü Kanım sensin canım sensin al bu ömrünü Bitse dermanım sönse ışığım Bitse dermanım sönse ışığım Allah şahit bırakmam seni Benim kitabımda yazmaz yazmaz çekipte gitmek Benim kitabımda yazmaz yazmaz boynunu bükmek Benim kitabımda yazmaz yazmaz çekipte gitmek Benim kitabımda yazmaz yazmaz boynunu bükmek Kırsa dizimi bükse belimi Allah şahit bırakmam seni Kırsa dizimi bükse belimi Allah şahit bırakmam seni Bana bak gülüm bu sevda senle başladı senle bitecek o kadar

Mektup Ay doğar gecelere, daldım düşüncelere Ay doğar gecelere, daldım düşüncelere Eller yârimi almış, ben kaldım köşelere Eller yârimi almış, ben kaldım köşelere oy Mektup yazarım mektup, üzerini pullama Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama ey Mektup yazarım mektup, üzerini pullama Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama oy Dalga vurur taşlara, bak gözümde yaşlara Dalga vurur taşlara, bak gözümde yaşlara Usandı bu gözlerum ardından bakışlara Usandı bu gözlerum ardından bakışlara oy Mektup yazarım mektup, üzerini pullama Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama ey Mektup yazarım mektup, üzerini pullama Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama oy Çapulamın uçları, çıkamam yokuşları Çapulamın uçları, çıkamam yokuşları Selam söyleyin yâre, yedi dağın kuşları Selam söyleyin yâre, yedi dağın kuşları vay Mektup yazarım mektup, üzerini pullama Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama ey Mektup yazarım mektup, üzerini pullama Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama oy

Zalim Ayrılık Yıllarca el ele kol kola gezdik Dünyanın en mutlu insanı bizdik Yarın ne olacak hiç düşünmezdik Zalim ayrılığın zamanı mıydı? Yeminler etmiştik birbirimize Ayrılığın sözünü anmayacaktık El ne derse desin yar ikimize Kimsenin sözüne kanmayacaktık Sen böyle yapmazdın nasıl değiştin Aşkın şarabını elinden içtin Binbir yemin ettin sonra vazgeçtin Zalim ayrılığın zamanımıydı Bu dünyada bir sen birde ben vardım El ele tutuşsak sanki coşardım Böyle yapmasaydın mutlu yaşardık Zalim ayrılığın zamanımıydı

İstanbul Dilberi Allı pullu saçları boyalı sarı Etek kısa beğenmedi şalvarı Bende atar varoşların damarı Sensin mübareğin imansız kızı Allı pullu saçları boyalı sarı Etek kısa beğenmedi şalvarı Bende atar varoşların damarı Sensin mübareğin imansız kızı Akıllı ol aklını devşir başına Kalmam o boyalı gözün kaşına Anam gibi bacım gibi ol da gel "Yârim" diye yakışırısın yanıma Mertlikse mert olmadık mı alemde? Baktık mı el namusuna yan gözle? Daha ne istersin kız Allah'ından Dağ, taş yârim olsun, sen bana tövbe Mertlikse mert olmadık mı alemde? Baktık mı el namusuna yan gözle? Daha ne istersin kız Allah'ından Dağ, taş yârim olsun, sen bana tövbe Aklımı aldın İstanbul'un dilberi Etme bana o işveyi cilveyi Benim geldiğim dağlardan yükselir Halayların türkülerin sesleri Aklımı aldın İstanbul'un dilberi Etme bana o işveyi cilveyi Benim geldiğim dağlardan yükselir Halayların türkülerin sesleri Akıllı ol aklını devşir başına Kalmam o boyalı gözün kaşına Anam gibi bacım gibi ol da gel "Yârim" diye yakışırısın yanıma Mertlikse mert olmadık mı alemde? Baktık mı el namusuna yan gözle? Daha ne istersin kız Allah'ından Dağ, taş yârim olsun, sen bana tövbe Mertlikse mert olmadık mı alemde? Baktık mı el namusuna yan gözle? Daha ne istersin kız Allah'ından Dağ, taş yârim olsun, sen bana tövbe