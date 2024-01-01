Bülent Serttaş

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Ay doğar gecelere, daldım düşüncelere
Ay doğar gecelere, daldım düşüncelere
Eller yârimi almış, ben kaldım köşelere
Eller yârimi almış, ben kaldım köşelere oy
Mektup yazarım mektup, üzerini pullama
Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama ey
Mektup yazarım mektup, üzerini pullama
Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama oy
Dalga vurur taşlara, bak gözümde yaşlara
Dalga vurur taşlara, bak gözümde yaşlara
Usandı bu gözlerum ardından bakışlara
Usandı bu gözlerum ardından bakışlara oy
Mektup yazarım mektup, üzerini pullama
Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama ey
Mektup yazarım mektup, üzerini pullama
Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama oy
Çapulamın uçları, çıkamam yokuşları
Çapulamın uçları, çıkamam yokuşları
Selam söyleyin yâre, yedi dağın kuşları
Selam söyleyin yâre, yedi dağın kuşları vay
Mektup yazarım mektup, üzerini pullama
Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama ey
Mektup yazarım mektup, üzerini pullama
Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlama oy
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Seviyorum diye bu kapris neden
Kaçma sen benden
Kopamam senden (kopamam senden)
Seviyorum diye bu kapris neden
Kaçma sen benden
Kopamam senden (kopamam senden)
Hissetsen sevdiğimi hav alara uçarım
Anlasan bir de beni aklımı kaçırırım
Aşığım yanmışım sevdana dalmışım
Uyuyakalmışım uyandır beni (vay, vay, vay)
Aşığım yanmışım sevdana dalmışım
Uyuyakalmışım uyandır beni
Yoluna çıkmışım uzat elini
Sevgimi anladın gel kırma beni (gel kırma beni)
Yoluna çıkmışım uzat elini
Sevgimi anladın gel kırma beni (gel kırma beni)
Hissetsen sevdiğimi havalara uçarım
Anlasan bir de beni aklımı kaçırırım
Aşığım yanmışım sevdana dalmışım
Uyuyakalmışım uyandır beni (vay, vay, vay)
Aşığım yanmışım sevdana dalmışım
Uyuyakalmışım uyandır beni
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Sıra sıra taksiler
Moda mini maksiler
Sıra sıra taksiler
Moda mini maksiler
Şu zamane kızları
Güzel ama aksiler
Şu zamane kızları
Güzel ama aksiler
Yallah şöförüm yallah
Vitesi beşe salla
Şöför abime laf yok
Artis gibi maşallah
Yallah şöförüm yallah
Vitesi beşe salla
Şöför abime laf yok
Artis gibi maşallah
Yandı yeşil kırmızı
Bindirdik yolcumuzu
Yandı yeşil kırmızı
Bindirdik yolcumuzu
Polis abim görmeden
Alalım voltamızı
Polis abim görmeden
Alalım voltamızı
Yallah şöförüm yallah
Vitesi beşe salla
Şöför abime laf yok
Artis gibi maşallah
Yallah şöförüm yallah
Vitesi boşo salla
Şöför abime laf yok
Artis gibi maşallah
Hayırlı yolculuklar
Uslu durun cocuklar
Hayırlı yolculuklar
Uslu durun cocuklar
Şu zamane kızları
Erkekleri mıncıklar
Şu zamane kızları
Erkekleri gıdıklar
Yallah şöförüm yallah
Vitesi beşe salla
Şöför abime laf yok
Artis gibi maşallah
Yallah şöförüm yallah
Vitesi beşe salla
Şöför abime laf yok
Artis gibi maşallah
Yallah şöförüm yallah
Vitesi beşe salla
Şöför abime laf yok
Artis gibi maşallah
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Dağlarımıza kurşun yerine yagmurlar yağsa
Gözlerimizde öfke yerine sevgile olsa kardaş
Kötümü olur kötümü olur
Bu vatan bu toprak bu canlar bizim
Oluk oluk akan bu kanlar bizim
Ağlamasın yas tutmasın analar bizim
Kötümü olur kötümü olur
Güller laleler mor melekşeler
Tomurcuk verse sevdalılarımız aşıklarımız
Gülleri delse gardaş gülleri delse
Kötümü olur kötümü olur
Bu vatan bu toprak bu canlar bizim
Oluk oluk akan bu kanlar bizim
Ağlamasın yas tutmasın analar bizim
Kötümü olur kötümü olur
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İndim Haran Ovasına
Sevda Vurdu Yar Başıma
Bakmadılar Göz Yaşıma
Vay Vay Vay Vay
Aldım Sazımı Elime
Düştüm Yarimin Peşine
Sordum Yari Sineme
Vay Vay Vay Vay
Yandım Allah
Yetiş Yarabim
Ver Fistanı Al Gönlümü
Al Gönlüm Senin Olsun...
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Bu Senede Gidemedim Memleketime
Hasret Kursunu Gibi Düştü Gecelerime
Zerre Kadar Üzülmezdim Çektiklerime
Ah Bu Hasret Korkusunu Yenebilseydim
Zerre Kadar Üzülmezdim Çektiklerime
Ah Bu Gurbet Yaktı Beni Hemşerim
Bu Sene Gelemem Dardayım Ana
Elim Kolum Bağlandı Zordayım Babam
Genç Yaşımda Garip Kaldım Gurbet Ellerde
Çaresizlik İçindeyim Viran Ellerde
Bir Çıkar Yol Arar mıydım Yaban Ellerde
Ah Bu Hasret Yaktı Beni Yandım Hemşerim
Bu Sene Gelemem Dardayım Ana
Elim Kolum Bağlandı Zordayım Babam
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Bahar geldi geçti bülbül ötmüyor
Bu nasıl sevdaymış yâr yâr selden gitmiyor
Gönül arz ediyor yavrum elim yetmiyor
Bu gece niyet et canan kal benim için, yat benim için
Bu senede bizim bur'da kal benim için, yat benim için
Havada da kar sesi var kar mı yağacak
Sağ gözüm atıyor anam, yâr mı gelecek?
Gitme canan gitme seni eller alacak
Bu gecede bizim bur'da kal benim için yat benim için
Bu senede bizim bur'da kal benim için, yat benim için
Karşıdan geliyor bir kanlı melek
Yolumun yönünü dönderdi felek
Bu yolun yolcusu olmak mı gerek?
Bu gece niyet et canan kal benim için, yat benim için
Bu senede bizim bur'da kal benim için, yat benim için
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Oğlanın elinde lambası var
Oğlanın elinde lambası var
Öpülecek sevilecek ablası var
Ne güzel oğlan, boynuma dolan
Öpülecek sevilecek ablası var
Ne güzel oğlan, boynuma dolan
Arabaya sen bin, faytona ben
Anasını sen al kızını da ben
Arabaya sen bin, faytona ben
Anasını sen al kızını da ben
Oğlan oğlan kalk gidelim
Oğlan oğlan kalk gidelim
Sigarayı feneri yak gidelim
Ne güzel oğlan, boynuma dolan
Sigarayı feneri yak gidelim
Ne güzel oğlan, boynuma dolan
Arabaya sen bin, faytona ben
Anasını sen al kızını da ben
Arabaya sen bin, faytona ben
Anasını sen al kızını da ben
Oğlanın elinden ör belinde
Oğlanın elinden ör belinde
Oğlan küsmüş gidiyor, şapka elinde
Ne güzel oğlan, boynuma dolan
Oğlan küsmüş gidiyor, şapka elinde
Ne güzel oğlan, boynuma dolan
Arabaya sen bin, faytona ben
Anasını sen al kızını da ben
Arabaya sen bin, faytona ben
Anasını sen al kızını da ben
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Düşünmesi bile zor gelir insana
Döndü dolaştı geldi başıma
Sevginin en güzeli
Bendedir bende canım
Anlamak bile zor geldi sana
Sevginin en yücesi
Bendedir bende yavrum
Anlamak bile zor geldi sana
Anlayacaksın, anlayacaksın
En sonuda beni anlayacaksın
Yolarsın saçını düşersin yollara
Sen beni daha çok arayacaksın
Yolarsın saçını düşersin yollara
Sen beni daha çok arayacaksın
Güllerin dikeni batmasın diye
Sakındım senden dönersin diye
Aşkımı sevgimi serdim önüne
Canın sağ olsun dönmezsen dönme
Aşkımı sevgimi serdim önüne
Canın sağ olsun dönmezsen dönme
Anlayacaksın, anlayacaksın
En sonuda beni anlayacaksın
Yolarsın saçını düşersin yollara
Sen beni daha çok arayacaksın
Yolarsın saçını düşersin yollara
Sen beni daha çok arayacaksın
Sen varya sen dostum
Sen beni daha çok arayacaksın
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Ay akşamdan ışıktır (yaylalar, yaylalar, yaylalar, yaylalar)
Yüküm şimşir kaşıkdır (dılo dılo yaylalar)
Yüküm şimşir kaşıkdır (dılo dılo yaylalar)
Askerliği yakamam, teskereme az kaldı
Ağıt yakmasın anam, duyunca dayanamam
Askerliği yakamam, teskereme az kaldı
Az kaldı az kaldı, teskereme az kaldı
Sevdiğim neredesin, gözlerim yolda kaldı
Az kaldı az kaldı, teskereme az kaldı
Sevdiğim neredesin, gözlerim yolda kaldı
Anam sen merak etme, tezkereme az kaldı
Akşam oldu bak yine, hasret kaldım yüzüne
Anam sen merak etme, tezkereme az kaldı
Az kaldı az kaldı, teskereme az kaldı
Sevdiğim neredesin, gözlerim yolda kaldı
Az kaldı az kaldı, teskereme az kaldı
Sevdiğim neredesin, gözlerim yolda kaldı
Askerim ben askerim, çakı gibi askerim
Teskeremi alsam da hazır kıta askerim
Askerim ben askerim, aslan gibi askerim
Teskeremi alsam da hazır kıta askerim
Az kaldı az kaldı, teskereme az kaldı
Sevdiğim neredesin, gözlerim yolda kaldı
Az kaldı az kaldı, teskereme az kaldı
Sevdiğim neredesin, gözlerim yolda kaldı
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Şimdi ağlıyorsam sebebi sensin
Seninde gözünde yaşlar tükensin
Şimdi ağlıyorsam sebebi sensin
Senin de gözünde yaşlar tükensin
Hala beni arıyor özlüyormusun
Seni affetmemi bekliyor musun
Hala beni arıyor özlüyormusun
Seni affetmemi bekliyor musun
Affedemem seni affedemem hiç
Çektirdiklerini unutmam çok güç
Bir günde son verdin o güzel aşka
Anladımki sen başkasın ben başka
Bir günde son verdin o güzel aşka
Anladımki sen başkasın ben başka
Artık ısıtmıyor içimi sesin
Çok yabancı oldu ılık nefesin
Artık ısıtmıyor içimi sesin
Çok yabancı oldu ılık nefesin
Bu defteri kapattım anlamalısın
Yaşadıklarım yanına kalsın
Bu defteri kapattım anlamalısın
Yaşadıklarım yanına kalsın
Affedemem seni affedemem hiç
Çektirdiklerini unutmam çok güç
Bir günde son verdin o güzel aşka
Anladımki sen başkasın ben başka
Bir günde son verdin o güzel aşka
Anladımki sen başkasın ben başka
Affedemem, affedemem seni affedemem hiç
Çektirdiklerini, çektirdiklerini unutmam çok güç
Bir günde son verdin o güzel aşka
Anladımki sen başkasın ben başka
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Ateş düşürdün içime
Tek çaresin bu derdime
Gel yarama merhem eyle
Eline kurban olduğum
Vuruldum kara gözüne
Dayanamam hasretine
Gel ardını bana söyle
Diline kurban olduğum
Kına yakmışsın eline
Şal bağlamıssın beline
Kapıldım güzelliğine
Boyuna kurban olduğum
Yanıma gel bir göreyim
Sırma saçını öreyim
İste bu canımı veriyim
Yoluna kurban olduğum
Ateş düşürdün içime
Tek çaresin bu derdime
Gel yarama merhem eyle
Eline kurban olduğum
Vuruldum kara gözüne
Dayanamam hasretine
Gel ardını bana söyle
Diline kurban olduğum