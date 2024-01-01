Bülent Serttaş

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Bu işler gönül işi vallahi gönül işi
Anan bana kızıyor barut fıçısı gibi
Kızımı vermem diyor sokacak arı gibi
Elinde sopası var iki üç metre gibi
Anan bana kızıyor barut fıçısı gibi
Kızımı vermem diyor sokacak arı gibi
Hadi topla valizi önümüz düz arazi
Görmesin bizi kimse yakalar paparazi
Hadi topla valizi önümüz düz arazi
Görmesin bizi kimse ey yakalar paparazi
Bu işin şakası yok inan ki kaçarı yok
Seni çok beğenmişim sevgimin sınırı yok
Ben sana vurulmuşum yeter lan hiç mi yok
Benim sevdam bir tane yedek parçaları yok
Ben sana vurulmuşum yeter lan hiç mi yok
Benim sevdam bir tane yedek parçaları yok
Hadi topla valizi önümüz düz arazi
Görmesin bizi kimse yakalar paparazi
Hadi topla valizi önümüz düz arazi
Kimse bizi görmesin yakalar paparazi
Hadi topla valizi önümüz düz arazi
Görmesin bizi kimse yakalar paparazi
Hadi topla valizi önümüz düz arazi
Görmesin bizi kimse yakalar paparazi
Flaşlar patlayacak o gün manşet olacak
İnsanlar hasetinden çatır çatır çatlayacak
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Sandığın geçelerine
Sandığın geçelerine
Kız kaldırıp peçeleri
Bu güzellik sendeyken, Duran ağabey
Öldürür neçeleri de bu güzellik sendeyken de öldürür neçeleri
Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey
Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey
Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey
Hurilere kalasın Duran ağabey, Duran ağabey
Gidiyom, gidemiyom da gidiyom gidemiyom da az doldur içemiyom
Sen benden geçtin amma Duran ağabey
Ben senden geçemiyom da sen benden geçtin amma da ben senden geçemiyom
Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey
Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey
Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey
Hurilere kalasın Duran ağabey (hadi)
Hoca yemişin başında
Hoca yemişin başında
Daha onbeş yaşında
Eğer beni almazsan, Duran ağabey
Doymayasın yaşına da eğer beni almazsan da doymayasın yaşına
Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey
Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey
Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey
Hurilere kalasın Duran ağabey, Duran ağabey
Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey
Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey
Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey
Hurilere kalasın Duran ağabey
Şimdi
Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey
Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey
Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey
Hurilere kalasın Duran ağabey, Duran ağabey
Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey
Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey
Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey
Hurilere kalasın Duran ağabey, Duran ağabey
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Malatyadan bahar ola yaz ola
Yar dilinde söz ola türkü ola
Senden başkasına gönül verirsem
Sürüm sürüm sürününem vay vay
Deli kız divane kız çırmıkçının gülü kız
Vay vay
Senden başkasına gönül verirsem
Sürüm sürüm sürününem vay vay
Deli kız divane kız elazığın gülü kız
Vay vay.
Selvi agacının olmaz bu dudağı,
Yayla kaymagına benzer dudağı.
Sakın başkasıyla gülüp oynaşma.
Benim için giyin telli duvagı vay vay.
Deli kız divane kız şu harputun gülü kız.
Vay vay.
Sakın başkasıyla gülüp oynaşma,
Benim için giyin telli duvağı vay vay.
Deli kız divane kız aksekinin gülü kız.
Vay vay.
Kerpekten aşağı yokuş inerim,
Sevdan yaktı için için yanarım vay vay.
Kanal boyunda yarimi sorarım,
Ay duduktan sonra gelir dediler.
Deli kız divane kız çarşambanın gülü kız.
Vay vay.
Kanal boyunda yarimi sorarım,
Ay duduktan sonra gelir dediler.
Deli kız divane kız şu kilisin gülü kız.
Vay vay.
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Taratır fönü düz olsun yüzüğü tak söz olsun
Doksan dokuz yaram var bir de sen vur yüz olsun
Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin
Zalım Bilo dardadır, "He" de kızım ver gelsin
Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin
Zalım Hasulardayım, "He" de kızım ver gelsin
Yârimin incedir beli değmez eli beli
Öyle bir yâre düştüm ki derdinden oldum deli
Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin
Zalım Mısto dardadır "He" de kızım ver gelsin
Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin
Zalım Hasolardayım "He" de kızım ver gelsin
Kapıdan sürme beni çekerim yâr derdini
Ben o yâri mert sandım sevmişem namerdini
Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin
Zalım Bilo dardadır "He" de kızım ver gelsin
Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin
Zalım Mısto dardadır "He" de kızım ver gelsin
Hazır mıyız?
Hazırız
Eller havaya
Gelin için oh oh
Damat için oh oh
Kaynana için oh oh
Kaynata için oh oh
Düğün için oh oh
Halay için oh oh
Yalnız kızlar oh oh
Hadi erkekler oh oh
Hep beraber oh oh
Son defa oh oh
Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin
Zalım Bilo dardadır "He" de kızım ver gelsin
Ver gelsin ver gelsin badeleri söz gelsin
Zalım Hasolardayım "He" de kızım ver gelsin
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Bir taş attım pencereye tık dedi
Anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay
Anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay
İnanmazsan çık yukarı bak dedi
Kız çalıda armut dalda sallanır vay vay
Atalım mı arap kızı atalım mı vay vay
Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay
Kız senin için üç beş sene yatalım mı vay vay
Atalım mı Kilislim atalım mı vay vay
Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay
Kız senin için üç beş sene yatalım mı vay vay
Demirciler demir döğer güç olur
Altın yüzük parmağında tunç olur vay vay
Altın yüzük parmağında tunç olur vay vay
Sevip sevip ayrılması güç olur
Kız çalıda armut dalda sallanır vay vay
Atalım mı arap kızı atalım mı vay vay
Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay
Kız senin için üç beş sene yatalım mı vay vay
Atalım mı Mardinlim atalım mı vay vay
Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay
Kız senin için üç beş sene yatalım mı vay vay
Ahhh
Demirciler demir döğer ocakta
Şimdi ki kızlar ne hoş olur kucakta vay vay
Şimdi ki kızlar ne hoş olur kucakta vay vay
Öpüşürken yemek yandı ocakta
Kız çalıda armut dalda sallanır vay vay
Atalım mı arap kızı atalım mı vay vay
Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay
Kız senin için üç beş sene yatalım mı vay vay
Atalım mı Urfalım atalım mı vay vay
Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay
Kız senin için üç beş sene yatalım mı vay vay
Atalım mı Adanalım atalım mı vay vay
Rakıyı da şaraba katalım mı vay vay
Kız senin için üç beş sene yatalım mı vay vay
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Avlar giyer avlanırda şekerlenir ballanır
Avlar giyer avlanırda şekerlenir ballanır
Bekarlıkta sesi çıkmaz, evlenince dillenir
Bekarlıkta sesi çıkmaz, evlenince dillenir
Sekiz olur uyanmaz, dokuz olur uyanmaz
Sevilecek yar değil deli gönül dayanmaz
Sekiz olur uyanmaz, dokuz olur uyanmaz
Sevilecek yar değil deli gönül dayanmaz
Cahil gönlüme uydum da olmadık şeyler duydum
Cahil gönlüme uydum da olmadık şeyler duydum
Ağrımayan başıma da türlü dertler koydum
Ağrımayan başıma da türlü dertler koydum
Sekiz olur uyanmaz, dokuz olur uyanmaz
Sevilecek yar değil deli gönül dayanmaz
Sekiz olur uyanmaz, dokuz olur uyanmaz
Sevilecek yar değil deli gönül dayanmaz
Elmaların irisi de benim olsa birisi
Elmaların irisi de benim olsa birisi
Ben sözümü söyledim de ona kalmış gerisi
Ben sözümü söyledim de ona kalmış gerisi
Sekiz olur uyanmaz, dokuz olur uyanmaz
Sevilecek yar değil deli gönül dayanmaz
Sekiz olur uyanmaz, dokuz olur uyanmaz
Sevilecek yar değil deli gönül dayanmaz
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Gök Yüzünde Yeşil Yaprak
Yere Düşer Irak Irak
Basdığımız Kara Toprak
Usul Boydan Aşar Bir Gün
Bulut Gökden Şişesidir
Yağup Yere Düşesidir
İnsanlar Dağ Meşesidir
Değer Balta Budar Bir Gün
Bak Şu Feleğin Işine
Neler Getirdi Başıma
Mezarımın Baş Taşına
Konar Baykuş Öter Bir Gün
Karac'oğlan Der Nolacak
Mukadder Böyle Olacak
Hallacı Mansur Gelecek
Dağı Taşı Atar Bir Gün
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Tükendi dost sohbetleri vakit tamam herşey bitti
Dün buğün dolumasamda bir ben kaldım herkes gitti
Biraz hüzün biraz keder bir sigara yaktım bitti
Bu başıma gelenlere kadermiş dedim giti
Yarabbim yarabbim ne acılar taşıyorum
Hayret nasıl yıkılmadın kendimden şaşıyorum
Dönüpte baktım bir geçen zamana
Ben kendi kendime neler yapmışımki
Bütün acıların bittiği yalan yalan
Biten onlar değil ben bitmişim ben
Giden gider kalan kalır alıştım aldırmıyorum
Neden nasıl niçin diye kendimi kandırmıyorum
Biraz hüzün biraz keder bir sigara yaktım bitti
Bu başıma gelenlere kadermiş dedim gitti
Yarabbi yarabbi ne acılar taşıyorum
Hayret nasıl yıkılmadım kendimde şaşıyorum
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Çekinme eskici, içeri buyur
Burada bir aşkın ateşi uyur
Baktıkça içimin yangını büyür
Al götür eskici, topla ne varsa
Al götür eskici, topla ne varsa
Çekinme eskici, içeri buyur
Burada bir aşkın ateşi uyur
Baktıkça içimin yangını büyür
Al götür eskici, topla ne varsa
Kalmasın bu aşktan hiçbir hatıra
Onundu şu masa, şu kalem kağıt
İster sat istersen hayrına dağıt
Onundu şu masa, şu kalem kağıt
İster sat istersen hayrına dağıt
Bitsin bu hıçkırık, dinsin gözyaşım
Al götür eskici, topla ne varsa
Kalmasın bu aşktan hiçbir hatıra, eskici
Hepsinde yaşanan binbir anım var
Hepsinin bir şeyler söyler yanı var
İçimde bu aşkın hatırası var
Al götür eskici, topla ne varsa
Kalmasın bu aşktan hiçbir hatıra
Onundu şu masa, şu kalem kağıt
İster sat istersen hayrına dağıt
Onundu şu masa, şu kalem kağıt
İster sat istersen hayrına dağıt
Bitsin bu hıçkırık, dinsin gözyaşım
Al götür eskici, topla ne varsa
Kalmasın bu aşktan hiçbir hatıra, eskici
Burada ne varsa hepsi senindir
Önce duvardan tabloyu indir
Hiç sorma resmini gördüğün kimdir
Al götür eskici, topla ne varsa
Al götür eskici, topla ne varsa
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Hazretinle yanıp tutuştuğum gün
Yapılmış nişanın kurulmuş düğün
Hazretinle yanıp kül olduğum gün
Yapılmış nişanın kurulmuş düğün
Anan senin ellere verdiği o gün
Bir sevdiğim var diyemedin mi
Anan senin ellere verdiği o gün
Bekleyenim var diyemedin mi
Diyemedin mi canım diyemedin mi
Bir sevdiğim var diyemedin mi
Diyemedin mi cano diyemedin mi
Sevdiğim askerde diyemedim
Beklemezdim bunu inan ki senden
Kurduğum hayaller yıkıldı dünden
Beklemezdim bunu inan ki senden
Kurduğum hayaller yıkıldı dünden
Beyaz gelinliği atıp üstünden
Bir sevdiğim var diyemedin mi
Beyaz gelinliği atıp üstünden
Bir sevdiğim var diyemedin mi
Diyemedin mi canım diyemedin mi
Ciğerim yanıyor diyemedin mi
Diyemedin mi cano diyemedin mi
O şimdi askerde diyemedin mi (ahaaa)
Diyemedin mi canım diyemedin mi
Sevdiğim yaşıyor diyemedin mi
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Sandığın geçelerine
Sandığın geçelerine
Kız kaldırıp peçeleri
Bu güzellik sendeyken, Duran ağabey
Öldürür neçeleri de bu güzellik sendeyken de öldürür neçeleri
Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey
Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey
Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey
Hurilere kalasın Duran ağabey, Duran ağabey
Gidiyom, gidemiyom da gidiyom gidemiyom da az doldur içemiyom
Sen benden geçtin amma Duran ağabey
Ben senden geçemiyom da sen benden geçtin amma da ben senden geçemiyom
Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey
Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey
Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey
Hurilere kalasın Duran ağabey (hadi)
Hoca yemişin başında
Hoca yemişin başında
Daha onbeş yaşında
Eğer beni almazsan, Duran ağabey
Doymayasın yaşına da eğer beni almazsan da doymayasın yaşına
Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey
Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey
Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey
Hurilere kalasın Duran ağabey, Duran ağabey
Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey
Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey
Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey
Hurilere kalasın Duran ağabey
Şimdi
Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey
Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey
Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey
Hurilere kalasın Duran ağabey, Duran ağabey
Dura dura dura dura dura Duran ağabey, Duran ağabey
Paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey
Muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey
Hurilere kalasın Duran ağabey, Duran ağabey