Bülent Serttaş

-
Dilek tutmuştuk, okul yolunda
Hani benim olacaktın, sene sonunda
Dilek tutmuştuk, okul yolunda
Hani benim olacaktın, sene sonunda
Yarınlar bizim, mutluluk bizim
Aşkımız için sana yaşıyorum
Yarınlar bizim, mutluluk bizim
Aşkımız için sana yaşıyorum
Sana yaşıyorum, sana içiyorum
Seni seviyorum gülüm, sana geliyorum
Sana yaşıyorum, sana içiyorum
Seni seviyorum gülüm, sana geliyorum
Okulda bitti, yine yaz geldi
Sen varsın ya yanımda, hasretim bitti
Okulda bitti, yine yaz geldi
Sen varsın ya yanımda, hasretim bitti
Yarınlar bizim, mutluluk bizim
Aşkımız için sana yaşıyorum
Yarınlar bizim, mutluluk bizim
Aşkımız için sana yaşıyorum
Sana yaşıyorum, sana içiyorum
Seni seviyorum gülüm, sana geliyorum
Sana yaşıyorum, sana içiyorum
Seni seviyorum gülüm, sana geliyorum
Sana yaşıyorum
-
Mevlam gör diyerek iki göz vermiş, iki göz vermiş
Bilmem ağlasam mı, ağlasam mı, ağlasam mı
Dura dura bir sel oldum erenler
Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı
Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı, oof
Dura dura bir sel oldum erenler
Dura dura bir sel oldum erenler
Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı, çağlamasam mı, oof
Yoksulun sırtından doyan doyana, doyan doyana
Bunu gören yürek nasıl dayana, nasıl dayana
Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana
Bilmem söylesem mi söylemesem mi
Bilmem söylesem mi, söylemesem mi, oof
Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana
Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana
Bilmem söylesem mi, söylemesem mi, söylemesem mi, oof
Mahsuni şerifim dindir acını, dindir acını
Bazı acılardan al ilacını, al ilacını
Pir sultanlar gibi dar ağacını
Bilmem boylasam mı, boylamasam mı
Bilmem boylasam mı boylamasam mı, oof
Pir sultanlar gibi dar ağacını
Pir sultanlar gibi dar ağacını
Bilmem boylasam mı boylamasam mı, boylamasam mı, oof
-
Hep beraber içelim eğlenelim
Hep beraber içelim eğlenelim
Kendimizden geçelim zevk edelim
Kendimizden geçelim meşk edelim
Derdim yok kederim yok neyleyim balım
Derdim yok kederim yok neyleyim balım
Satmışım anasını ben bu dünyanın
Satmışım anasını ben bu dünyanın
Hayatımı yaşıyorum kafama göre (aman Allah)
Bu alemi çok sevdim tam bana göre
Hayatımı yaşıyorum kafama göre (aman Allah)
Bu alemi çok sevdim tam bana göre
Bir elim yağda bir elim balda
Bir elim yağda bir elim balda
Oynamayı severim her gün her dalda
Oynamayı severim ben bu mekanda
Derdim yok kederim yok neyleyim balım
Derdim yok kederim yok neyleyim balım
Satmışım anasını ben bu dünyanın
Satmışım anasını ben bu dünyanın
Hayatımı yaşıyorum kafama göre (aman Allah)
Bu alemi çok sevdim tam bana göre
Hayatımı yaşıyorum kafama göre (aman Allah)
Bu alemi çok sevdim tam bana göre
Hayatımı yaşıyorum kafama göre (aman Allah)
Bu alemi çok sevdim tam bana göre
Hayatımı yaşıyorum kafama göre (aman Allah)
Bu alemi çok sevdim tam bana göre
-
Derde tabip oldum derman aradım
Derdimin dermanı sendedir sandım
Çok çileler çektim candan usandım
Niye böyle erken çöktün gençliğim
Ağustos ayında kışta gibiyim
Dizlerim tutmuyor boşta gibiyim
Sanki çok ihtiyar yaşta gibiyim
Niye böyle erken çöktü gençliğim
Gezerim Ben Gezerim
Nazlı yarin kınalıdır elleri
Su getirir yorulmazmı belleri
Düşündükçe insanı bir hoş eder
Tam çağında sevilecek günleri
-
Düğün kurduk çırmıktıda
Kirvem halayın başında
Mızrap telde, tel mızrapta
Şen olasan şen ol le Malatya
Mızrap telde, tel mızrapta
Şen olasan şen ol le Malatya
Ah le malatya, vah le Malatya
Şen olasan şen ol le Malatya
Ah le malatya, vah le Malatya
Şen olasan şen ol le Malatya
Gelin güveğle yan yana
Dost ahbap girmiş kol kola
Vur davulcu, vur davula
Şen olasan şen ol le Malatya
Vur davulcu, vur davula
Şen olasan şen ol le Malatya
Ah le malatya, vah le Malatya
Şen olasan şen ol le Malatya
Ah le malatya, vah le Malatya
Şen olasan şen ol le Malatya
Beydağı'nda beyler gezer
Arguvan fıratı süzer
Över cümle alem över
Şen olasan şen ol le Malatya
Över cümle alem över
Şen olasan şen ol le Malatya
Ah le malatya, vah le Malatya
Şen olasan şen ol le Malatya
Ah le malatya, vah le Malatya
Şen olasan şen ol le Malatya
Ah le malatya, le Malatya
Şen olasan şen ol le Malatya
Ah le malatya, vah le Malatya
Şen olasan şen ol le Malatya
-
Hapishane Denen Şu Zıkkım Yeri
Bazen Yumruklayıp Yıkasım Gelir
Bazende Bir Domdom Kurşunu Gibi
Fırlayıp Içinden Çıkasım Gelir
Ulan Hane, Mapushane
Senin Gibi Viranhane
Bazen Damarımda Kudurur Kanım
Bazende Hiçbirşey Istemez Canım
Bazende Geçmek Bilmeyen Zamanın
Fırlayıp Üstüne Çökesim Gelir
Bakarsın Ne Bir Sigara, Ne Bir Gelen Var
Ne Bilirsin Kimin Düşman, Kiminin Yar
Bazende Kahrederek Fani Dünyaya
Diri Diri Mezara Giresim Gelir
-
Yalancısın yalancısın
Artık sana inanmam
Taş basarım yüreğime
Aşkına dönüp bakmam
Unutmadım unutmadım
Çektirdiğin dertleri
Bundan sonra affedemem
Dünya ahret ben seni
Hakkım varsa haram olsun
Dünya sana zindan olsun
Sende benim çektiğimi çek
Aynadaki yüzden utan
Dilindeki sözden utan
Hayatımdan ellerini çek
Anladım ki senden bana
Yar olmadı olamaz
Senin gibi vefasızla
İnsan huzur bulamaz
Unutmadım unutmadım
Çektirdiğin dertleri
Bundan sonra affedemem
Dünya ahret ben seni
Hakkım varsa haram olsun
Dünya sana zindan olsun
Sende benim çektiğimi çek
Aynadaki yüzden utan
Dilindeki sözden utan
Hayatımdan ellerini çek
-
Eğdim söğüt dalını
Saydım yapraklarını
Yarim hamamdan çıkmış
Öptüm yanaklarını
Yarim hamamdan çıkmış
Öptüm yanaklarını
Hanım kızlar kızlar
Canım kızlar kızlar
Bezenmiş düğüne gider
Elma yanaklı kızlar
Hanım kızlar kızlar
Canım kızlar kızlar
Bezenmiş düğüne gider
Elma yanaklı kızlar
Beyaz giyme tanırlar
Seni aşık sanırlar
Zaten talihim yoktur
Seni benden alırlar
Zaten talihim yoktur
Seni benden alırlar
Hanım kızlar kızlar
Canım kızlar kızlar
Bezenmiş düğüne gider
Elma yanaklı kızlar
Hanım kızlar kızlar
Canım kızlar kızlar
Bezenmiş düğüne gider
Elma yanaklı kızlar
En azından hoş diyarı
Salınır külhanları
Ne öper ne sarılır
Candan eder kızları
Ne öper ne sarılır
Candan eder kızları
Hanım kızlar kızlar
Canım kızlar kızlar
Bezenmiş düğüne gider
Elma yanaklı kızlar
Hanım kızlar kızlar
Canım kızlar kızlar
Bezenmiş düğüne gider
Elma yanaklı kızlar
Hanım kızlar kızlar
Canım kızlar kızlar
Bezenmiş düğüne gider
Elma yanaklı kızlar
-
Beni böyle terk edip
Gitme yalvarıyorum
Beni böyle terk edip
Gitme yalvarıyorum
Dertli, sefil, perişan
Etme yalvarıyorum
Dertli, sefil, perişan
Etme yalvarıyorum
Rüyamdasın düş gibi
Gözümdesin yaş gibi
Elinden bir taş gibi
Atma yalvarıyorum
Elinden bir taş gibi
Atma yalvarıyorum
Atma yalvarıyorum
Sensizlik sancı gibi
Ölümden acı gibi
Sensizlik sancı gibi
Ölümden acı gibi
Beni yabancı gibi
Görme yalvarıyorum
Beni yabancı gibi
Görme yalvarıyorum
Rüyamdasın düş gibi
Gözümdesin yaş gibi
Elinden bir taş gibi
Atma yalvarıyorum
Elinden bir taş gibi
Atma yalvarıyorum
Atma yalvarıyorum
-
Nazlı yârin kınalıdır elleri
Su getirir yorulmaz mı belleri?
Düşündükçe insanı bir hoş eder
Tam çağında sevilecek günleri
Düşündükçe insanı bir hoş eder
Tam çağında sevilecek günleri
Gezerim ben gezerim, yâr peşinde gezerim
Yârimin bir gülüşü var canı kurban ederim
Ona "Güllü kız" derler "Azıcık zilli" derler
Ben yine de vurgunum uzak dursun kem gözler
Gülüşünde ne yaralar saklıdır?
Benim yârim herkeslerden farklıdır
Sabah akşam düşer gönlüm peşine
Ne delilik yapsa gönlüm haklıdır
Sabah akşam düşer gönlüm peşine
Ne delilik yapsa gönlüm haklıdır
Gezerim ben gezerim yâr peşinde gezerim
Yârimin bir gülüşü var canı kurban ederim
Ona "Güllü kız" derler "Azıcık zilli" derler
Ben yine de vurgunum uzak dursun kem gözler
Köşe bucak beklerim geçsin diye
Yâreme bir fistan aldım hediye
Zordur almak, verir miyim yârimi?
Dara düşsem gönderseler ölüme
Zordur almak, verir miyim yârimi?
Dara düşsem gönderseler ölüme
Gezerim ben gezerim yâr peşinde gezerim
Yârimin bir gülüşü var canı kurban ederim
Ona "Güllü kız" derler "Azıcık zilli" derler
Ben yine de vurgunum uzak dursun kem gözler
Gezerim ben gezerim yâr peşinde gezerim
Yârimin bir gülüşü var canı kurban ederim
Ona "Güllü kız" derler "Azıcık zilli" derler
Ben yine de vurgunum uzak dursun kem gözler
-
Ay gırandan daşanda gel
Dağları dolaşanda gel
Ay gırandan daşanda gel
Dağları dolaşanda gel
Zülüflerin tel tel eyle
El ayak savuşanda gel
Zülüflerin tel tel eyle
El ayak savuşanda gel
Oy bize gel yâr bize gel
Gündüz ırak dur gece gel
Çok içmişem başım duman
İşin gücün tez eyle gel
Çok içmişem başım duman
İşin gücün tez eyle gel
Geceler bekletmeden gel
Derde dert ekletmeden gel
Geceler bekletmeden gel
Derde dert ekletmeden gel
Ben yanaram için için
İntizarda koymadan gel
Ben yanaram için için
İntizarda koymadan gel
Oy bize gel yâr bize gel
Gündüz ırak dur gece gel
Çok içmişem başım duman
İşin gücün tez eyle gel
Çok içmişem başım duman
İşin gücün tez eyle gel
Oy bize gel yâr bize gel
Gündüz ırak dur gece gel
Çok içmişem başım duman, ey
-
Bize hasret bize gurbet
Yakışmaz olmaz olmaz
Aşkımız bir kale gibi
Yıkılmaz yarım kalmaz
Bize hasret bize gurbet
Yakışmaz olmaz olmaz
Aşkımız bir kale gibi
Yıkılmaz yarım kalmaz
Tarih yazar adımızı
Sevdan yakar kanımızı
Dünya duysun aşkımızı
Biz hep sevdik seveceğiz
Biz hep sevdik seveceğiz
Sen bana ben sana inanıp
Daha neler göreceğiz
İyi günde kötü günde beraberiz
Biz hep sevdik seveceğiz
Sen bana ben sana inanıp
Daha neler göreceğiz
İyi günde kötü günde beraberiz
Biz hep sevdik seveceğiz
Bize hasret bize gurbet
Yakışmaz olmaz olmaz
Aşkımız bir kale gibi
Yıkılmaz yarım kalmaz
Bize hasret bize gurbet
Yakışmaz olmaz olmaz
Aşkımız bir kale gibi
Yıkılmaz yarım kalmaz
Tarih yazar adımızı
Sevdan yakar kanımızı
Dünya duysun aşkımızı
Biz hep sevdik seveceğiz
Biz hep sevdik seveceğiz
Sen bana ben sana inanıp
Daha neler göreceğiz
İyi günde kötü günde beraberiz
Biz hep sevdik seveceğiz
Sen bana ben sana inanıp
Daha neler göreceğiz
İyi günde kötü günde beraberiz
Biz hep sevdik seveceğiz