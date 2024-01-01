Bülent Serttaş

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İnanmak gelmiyor sana içimden
Hep çektim inan ki ben bu dilimden
Hayattan uzaksın, gerçek sevgiden
Yere batsın senin sevgi dediğin
Yere batsın senin o sevgi dediğin
Sen var ya sen
Beni mahveden
Sen var ya sen
Beni kahreden
Sen var ya sen
Ah beni mahveden
Sen var ya sen
Ah beni kahreden
Yere batsın senin sevgi dediğin
Al da başına çal yeter çektiğim
Duygularım zaten isyan ediyor
Yere batsın senin sevgi dediğin
Yere batsın senin sevgi dediğin
Sen var ya sen
Beni mahveden
Sen var ya sen
Beni öldüren
Sen var ya sen
Ah beni mahveden
Sen var ya sen
Ah beni öldüren
Bir içim su dedik güzelliğine
Bu yetmez diyerek geldik önüne
Havalar 1500 döndük tersine
Yere batsın senin sevgi dediğin
Yere batsın senin o sevgi dediğin
Sen var ya sen
Beni mahveden
Sen var ya sen
Beni kahreden
Sen var ya sen
Ah beni mahveden
Sen var ya sen
Ah beni kahreden
Yere batsın senin sevgi dediğin
Al da başına çal yeter çektiğim
Duygularım zaten isyan ediyor
Yere batsın senin sevgi dediğin
Yere batsın senin sevgi dediğin
Sen var ya sen
Beni mahveden
Sen var ya sen
Beni öldüren
Sen var ya sen
Ah beni mahveden
Sen var ya sen
Sen beni öldüren
Sen var ya sen (sen)
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Bir elinde sarımsak
Sarım sarım sarılsak
Bir elinde sarımsak
Sarım sarım sarılsak
Masaların üstünde, üstünde, üstünde, üstünde
İçip içip ayılsak
İçip içip ayılsak
Dudak bal gibi (dudak bal gibi)
Gerdan al gibi (gerdan al gibi)
Hayriyem Cevriyem
Şaziyem Huriyem
Kıymetlim, sultanım
Doldur doldur içelim
Kendimizden geçelim
Varsın çatlasın eller
Oy, paraları ezelim
Ola kalmış, ola kalmış, ola kalmış
Ola kalmış, ola kalmış, ola kalmış
Akşamdan sarhoş ola kalmış
Ablası güzel bana kalmış
Akşamdan sarhoş ola kalmış
Ablası güzel bana kalmış
Değirmenin oluğu
Kavaktandır kavaktan
Değirmenin oluğu
Kavaktandır kavaktan
Güzel kızın gerdanı, gerdanı, gerdanı, gerdanı
Çikolata kaymaktan
Çikolata kaymaktan
Dudak bal gibi (dudak bal gibi)
Gerdan al gibi (gerdan al gibi)
Hayriye'm Cevriye'm
Şaziye'm, Huriye'm
Kıymatlım sultanım
Doldur doldur içelim
Kendimizden geçelim
Varsın çatlasın eller
Paraları ezelim
Ola kalmış, ola kalmış, ola kalmış
Ola kalmış, ola kalmış, ola kalmış
Akşamdan sarhoş ola kalmış
Ablası güzel bana kalmış
Akşamdan sarhoş ola kalmış
Ablası güzel bana kalmış
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Kim bilir şimdi nerdesin?
Hangi yabancı eldesin?
Kim bilir şimdi nerdesin?
Hangi yabancı eldesin?
Seni bilmem ben pişmanım
Dön gel desem döner misin?
Seni bilmem ben pişmanım
Dön gel desem döner misin?
Olmaz deme olmayan yok
Sevip ayrılanlar ne çok
Yalnız biz mi hata ettik?
Dünyada hatasız kul yok
Yalnız biz mi hata ettik?
Dünyada hatasız kul yok
Herkes bana unut diyor
Unutmak kolay olmuyor
Herkes bana unut diyor
Unutmak kolay olmuyor
Ne zaman ismini ansam sanki dilim tutuluyor
Ne zaman ismini ansam sanki dilim tutuluyor
Her akşam güneş batanda
Baş başayım hatıranla
Ne kadar zalim olsan da yine seni seviyorum
Ne kadar zalim olsan da yine seni seviyorum
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Boş yere suçlama beni
Sendeydi tüm kabahat
Herşeyin vardır bedeli
Benim vicdanım rahat
Sendin beni ihmal eden
Sendin son sözü söyleyen
Sedin bırakıpta giden
Benim vicdanım rahat
Kendi düşenlerde ağlar
Yattığı ateşte yanar
Yıllar senden hesap sorar
Benim vicdanım rahat
Sendin beni ihmal eden
Sendin son sözü söyleyen
Sendin bırakıpta giden
Benim vicdanım rahat
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Yar Diye Canımdan Yakın Sandığım
Gel Hele Gülüm Gel Hele
El Gibi Uzaktan Bakma Sevdiğim
Gel Hele Gülüm Gel Hele
Hasretin Derdiyle Yeter Yandığım
Gel Hele Gülüm Gel Hele
Şu Garip Gönlümü Yakma Sevdiğim
Gel Hele Gülüm Gel Hele
Kömür Gözlüm Yıktın Gönül Bendimi
Gel Hele Gülüm Gel Hele
Senin Için Harap Ettim Kendimi
Gel Hele Gülüm Gel Hele
Bir Iken Bin Eylediğim Derdimi
Gel Hele Gülüm Gel Hele
Göz Atıp Bağrımı Yakma Sevdiğim
Gel Hele Gülüm Gel Hele
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Re-do-re-mi-do do-la-si-sol-la
La-la-sol-fa-mi-re fa-sol-la-sol-la
Re-do-re-mi-do do-la-si-sol-la
La-la-sol-fa-mi-re fa-sol-la-sol-la
Meşenin tepelisi ah meşenin tepelisi
Oldum sevda delisi, oldum sevda delisi
Kız olsun gelin olsun, kız olsun gelin olsun
Sevilir cilvelisi, sevilir cilvelisi
Allan gel pullan gel harman sonu dolan gel
Allan gel pullan gel harman sonu dolan gel
Meşenin dibi kuyu ah meşenin dibi kuyu
Uyu sevdiğim uyu, uyu sevdiğim uyu
Ne çabuk sarhoş oldum, ne çabuk sarhoş oldum
İçtiğin üzüm suyu, içtiğin üzüm suyu
Allan gel pullan gel harman sonu dolan gel
Allan gel pullan gel harman sonu dolan gel
Meşenin tepesinde ah meşenin tepesinde
Nişan alırım nişan, nişan alırım nişan
Kız Allah'ın seversen, kız Allah'ın seversen
Etme beni perişan, etme beni perişan
Allan gel pullan gel harman sonu dolan gel
Allan gel pullan gel harman sonu dolan gel
Allan gel pullan gel harman sonu dolan gel
Allan gel pullan gel harman sonu dolan gel
Harman sonu dolan gel
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Duyarsin sesimi duymak istesen,
Haykirmak aglamak yanmak Bahane
Kosarak gelirdin gelmek istesen
Aramizda daglar yollar Bahane (x2)
Insan sevdiginde hata aramaz
Sevmeyi bilmeyen bir dost bulamaz
Seven iki gonul ayri duramaz
Ayrilmak isteyen Kader Bahane
Bahane Bahane bunlar Bahane
Ayrilmak isteyen Kader Bahane
Bahane Bahane hersey Bahane
Ayrilmak isteyen Kader Bahane
Sevilen sevilene gonulden kosar
Bir tebessum ile isteyen cosar
Seven sevdigi ile cöldede(her yerde) yasar
Saraylar yalilar katlar Bahane
Insan sevdiginde hata aramaz
Sevmeyi bilmeyen bir dost bulamaz
Seven iki gonul ayri duramaz
Ayrilmak isteyen Kader Bahane
Bahane Bahane bunlar Bahane
Ayrilmak isteyen Kader Bahane
Bahane Bahane hersey Bahane
Ayrilmak isteyen Kader Bahane
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Dağlar ağardı kardan
Haber gelmedi yardan
Dağlar ağardı kardan
Haber gelmedi yardan
Ya gel ya mektup gönder
Kurtar beni bu dardan
Gözleri fettan güzel
Gözleri fettan güzel
Derde dert katan güzel
Elinden nere gidim
Bize şer satan güzel
Gözleri fettan güzel
Derde dert katan güzel
Elinden nere gidim
Bize şer satan güzel
Dağlarda melemşesi
Elindedir şişesi
Dağlarda melemşesi
Elindedir şişesi
Sensiz nec′olur halım
Sensin gönlüm neşvesi
Gözleri fettan güzel
Gözleri fettan güzel
Derde dert katan güzel
Elinden nere gidim
Bize şer satan güzel
Gözleri fettan güzel
Derde dert katan güzel
Elinden nere gidim
Bize şer satan güzel
Gözleri fettan güzel
Derde dert katan güzel
Elinden nere gidim
Bize şer satan güzel
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Seni düşünürken birden ağlarım zaman zaman
Hasretlik çöker içime yanarım zaman, zaman, zaman (oy oy oy)
Beklerim haberini beklerim gelişini
Senin bir yerden sesini duyarım zaman, zaman, zaman
Kara kara bulutlara bazen yağan yağmurlara
Seni uçan tüm kuşlara sorarım zaman zaman
Kara kara bulutlara bazen yağan yağmurlara
Seni uçan tüm kuşlara sorarım zaman zaman
Yine sensiz yarınlar tükendi bak umutlar
Senin ardından ağıtlar yakarım zaman, zaman, zaman (oy oy oy)
Beklerim haberini beklerim gelişini
Senin bir yerden sesini duyarım zaman, zaman, zaman
Kara kara bulutlara bazen yağan yağmurlara
Seni uçan tüm kuşlara sorarım zaman zaman
Kara kara bulutlara bazen yağan yağmurlara
Seni uçan tüm kuşlara sorarım zaman zaman
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Sana Bir Süprizim Var Sen Dinle Sen Dinle
Herkes Duysun Diyorum Haykırmak Istiyorum
Bak Şimdi Söylüyoru Aşırı Seviyorm
Seni Çok Seviyorum Fanatikk Seviyorum
Anlatacaklarım Var Gel Dinle Gel Dinle
Herkes Duysun Diyorum Haykırmak Istiyorum
Bak Şimdi Söylüyorum Aşırı Seviyorum
Seni Çok Seviyorum Fanatik Seviyorum
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Çok hızlısın dur biraz çok üsttesin in biraz
Çok hızlısın dur biraz çok üsttesin in biraz
Bu dağlarda kurt dolu büyüklere sor biraz
Bu dağlarda kurt dolu büyüklere sor biraz
Elin işte gözün oynaşta kız bu ne hal bu yaşta
Ağır ol ağır takıl hanım kızlar bak revaşta
Elin işte gözün oynaşta kız bu ne hal bu yaşta
Ağır ol ağır takıl hanım kızlar bak revaşta
Mavi boncuk takarsın sağa sola bakarsın
Mavi boncuk takarsın sağa sola bakarsın
Dikkat et yavrum biraz çocukları yakarsın
Dikkat et kızım biraz birilerini yakarsın
Elin işte gözün oynaşta kız bu ne hal bu yaşta
Ağır ol ağır takıl hanım kızlar bak revaşta
Elin işte gözün oynaşta kız bu ne hal bu yaşta
Ağır ol ağır takıl hanım kızlar bak revaşta
Elin işte gözün oynaşta kız bu ne hal bu yaşta
Ağır ol ağır takıl hanım kızlar bak revaşta
Elin işte gözün oynaşta kız bu ne hal bu yaşta
Ağır ol ağır takıl hanım kızlar bak revaşta