Bülent Serttaş

Sen gönlümün sahibi diğer yarımsın Neler neler yaşattın sevmekten yana Toz pembe gügünlere umutlarımsın İnan inanki bana Öyle çok sevdim ki birtanem Her an her yerde hayatımdasın Tenimde aşkınınsıcaklığı var Sen benim sen benim alın yazımsın Hasret kokan bulutlar artık dağılsın Bir bedende bir canız bugünden sonra Gördüğüm en güzel rüyalardasın Sen benim sen benim alın yazımsın