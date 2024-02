Bülent Serttaş

Nefesim senin, bedenim senin Her şeyimsin, her şeyimsin Aklım uçtu uçacak, ner'desin? Aklım kaçtı kaçacak, ne dersin? *** Her şey geçer, her şeyi unutur insan Geceyi, saatleri sayarsın Her şey geçer, yarını şimdi tüketirsin Öyle geçer eylül, susarsın *** Nefesim senin, bedenim senin Her şeyimsin, her şeyimsin Aklım uçtu uçacak, ner'desin? Aklım kaçtı kaçacak, ne dersin? *** Her şey geçer, bilirsin ki yine mavi giyecek Bilirsin ki o orada, katlanırsın Her şey geçer ucu az açılmış kaleminle Birkaç satıra gözyaşı dökersin *** Bedenim senin, nefesim senin Her şeyimsin, her şeyimsin Nefesim senin, bedenim senin Her şeyimsin, her şeyimsin