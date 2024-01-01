Bülent Serttaş

Yalancısın yalancısın Artık sana inanmam Taş basarım yüreğime Aşkına dönüp bakmam Unutmadım unutmadım Çektirdiğin dertleri Bundan sonra affedemem Dünya ahret ben seni Hakkım varsa haram olsun Dünya sana zindan olsun Sende benim çektiğimi çek Aynadaki yüzden utan Dilindeki sözden utan Hayatımdan ellerini çek Anladım ki senden bana Yar olmadı olamaz Senin gibi vefasızla İnsan huzur bulamaz Unutmadım unutmadım Çektirdiğin dertleri Bundan sonra affedemem Dünya ahret ben seni Hakkım varsa haram olsun Dünya sana zindan olsun Sende benim çektiğimi çek Aynadaki yüzden utan Dilindeki sözden utan Hayatımdan ellerini çek

Aşk dediğin eğer buysa Eğer aşk acıya mecbursa Bakmıyorsa duymuyorsa Kalsın ben yokum Larilari larilar larila larilari larila Kimi görsem bu günlerde biraz dertli aşktan yana Aşk dediğin bir ayna sende ne varsa onda Suçu yok zulmetme günahını alma boşuna Aşk güzel bir şey inan ki İkiyüzlü bir aynada kendimi gördüm sandım Aklıevvel bir kalpsizin aşkından yeni aydım Peki öyle ya da böyle ne fark eder bitiyorsa eğer Gözlerimi ellerimle bağlamışım Aşk dediğin başka bir şey olmalı Ama aşk dediğin eğer buysa Eğer aşk acıya mecbursa Bakmıyorsa duymuyorsa kalsın ben yokum Buram buram sevda yoksa varsa yoksa kırılmaksa Bedeli yalnız solmaksa kalsın ben yokum ben yokum Ben yokum Larilari larila larila larilari larila Gün gelirde tek bir soru aralar ya perdeyi Dert dediğin bile dostum layığından gelmeli Üzülme izin ver biraz ışık girsin içeri Bu ayna şarap ile yıkanmalı şimdi Aşk dediğin güzel bir şey inan ki Ama aşk dediğin eğer buysa Eğer aşk acıya mecbursa Bakmıyorsa duymuyorsa kalsın ben yokum Buram buram sevda yoksa varsa yoksa kırılmaksa Bedeli yalnız solmaksa kalsın Aşk bir mucize gözleri kamaştıran Bense pervaneler gibi ateşe aldanan Ne bileyim yanarmış kanatlarım sokulursam Yılanın zehrinden deva buldum Aşk dediğin buysa ben yokum Yokum Yokum Yokum Aşk dediğin eğer buysa Eğer aşk acıya mecbursa Bakmıyorsa duymuyorsa kalsın ben yokum Buram buram sevda yoksa varsa yoksa kırılmaksa Bedeli yalnız solmaksa kalsın ben yokum Aşk dediğin eğer buysa Eğer aşk acıya mecbursa Bakmıyorsa duymuyorsa kalsın ben yokum Buram buram sevda yoksa varsa yoksa kırılmaksa Bedeli yalnız solmaksa kalsın ben yokum