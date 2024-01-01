Yokum Şarkı Sözleri
Bülent Serttaş Yokum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Serttaş Yokum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yokum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yalancısın yalancısın
Artık sana inanmam
Taş basarım yüreğime
Aşkına dönüp bakmam
Unutmadım unutmadım
Çektirdiğin dertleri
Bundan sonra affedemem
Dünya ahret ben seni
Hakkım varsa haram olsun
Dünya sana zindan olsun
Sende benim çektiğimi çek
Aynadaki yüzden utan
Dilindeki sözden utan
Hayatımdan ellerini çek
Anladım ki senden bana
Yar olmadı olamaz
Senin gibi vefasızla
İnsan huzur bulamaz
Unutmadım unutmadım
Çektirdiğin dertleri
Bundan sonra affedemem
Dünya ahret ben seni
Hakkım varsa haram olsun
Dünya sana zindan olsun
Sende benim çektiğimi çek
Aynadaki yüzden utan
Dilindeki sözden utan
Hayatımdan ellerini çek
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Aşk dediğin eğer buysa
Eğer aşk acıya mecbursa
Bakmıyorsa duymuyorsa
Kalsın ben yokum
Larilari larilar larila larilari larila
Kimi görsem bu günlerde biraz dertli aşktan yana
Aşk dediğin bir ayna sende ne varsa onda
Suçu yok zulmetme günahını alma boşuna
Aşk güzel bir şey inan ki
İkiyüzlü bir aynada kendimi gördüm sandım
Aklıevvel bir kalpsizin aşkından yeni aydım
Peki öyle ya da böyle ne fark eder bitiyorsa eğer
Gözlerimi ellerimle bağlamışım
Aşk dediğin başka bir şey olmalı
Ama aşk dediğin eğer buysa
Eğer aşk acıya mecbursa
Bakmıyorsa duymuyorsa kalsın ben yokum
Buram buram sevda yoksa varsa yoksa kırılmaksa
Bedeli yalnız solmaksa kalsın ben yokum ben yokum
Ben yokum
Larilari larila larila larilari larila
Gün gelirde tek bir soru aralar ya perdeyi
Dert dediğin bile dostum layığından gelmeli
Üzülme izin ver biraz ışık girsin içeri
Bu ayna şarap ile yıkanmalı şimdi
Aşk dediğin güzel bir şey inan ki
Ama aşk dediğin eğer buysa
Eğer aşk acıya mecbursa
Bakmıyorsa duymuyorsa kalsın ben yokum
Buram buram sevda yoksa varsa yoksa kırılmaksa
Bedeli yalnız solmaksa kalsın
Aşk bir mucize gözleri kamaştıran
Bense pervaneler gibi ateşe aldanan
Ne bileyim yanarmış kanatlarım sokulursam
Yılanın zehrinden deva buldum
Aşk dediğin buysa ben yokum
Yokum Yokum Yokum
Aşk dediğin eğer buysa
Eğer aşk acıya mecbursa
Bakmıyorsa duymuyorsa kalsın ben yokum
Buram buram sevda yoksa varsa yoksa kırılmaksa
Bedeli yalnız solmaksa kalsın ben yokum
Aşk dediğin eğer buysa
Eğer aşk acıya mecbursa
Bakmıyorsa duymuyorsa kalsın ben yokum
Buram buram sevda yoksa varsa yoksa kırılmaksa
Bedeli yalnız solmaksa kalsın ben yokum