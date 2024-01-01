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7/24 Dinle Ağlama Meleğim

Ağlama Meleğim Şarkı Sözleri

Bülent Serttaş Ağlama Meleğim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Serttaş Ağlama Meleğim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ağlama Meleğim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Serttaş

Bülent Serttaş

Ağlama Meleğim

  • Zalim Ayrılık

  • Ağlama Meleğim

  • Başım Benim

  • Yeni Kapıda Attılar

  • Lambada

  • Büyük Cevizin Dibi (Çalkala)

  • Beddua (Gitti Canımın Cananı)

  • Benim Kitabımda Yazmaz

  • Mektup

  • İstanbul Dilberi

  • Ağlama Meleğim

  • Vara Vara

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