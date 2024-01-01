De Get Bayburt Şarkı Sözleri
Bülent Yiğit De Get Bayburt şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Yiğit De Get Bayburt şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan De Get Bayburt sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Yiğit
De Get Bayburt
Tüm Şarkıları
-
De Get Bayburt De Get Bayburt De Get Sende Nem Kaldı
Hasan Kalasında Aman, Caketim Kaldı
O Cakettir Güzel Eder Adamı
Ergen Kızlar Alsın Benim Kadamı
De Get Bayburt De Get Bayburt De Get Sende Nem Kaldı
Hasan Kalasında Aman, Kömleğim Kaldı
O Kömlektir Güzel Eder Adamı
Ergen Kızlar Alsın Benim Kadamı
De Get Bayburt De Get Bayburt De Get Sende Nem Kaldı
Hasan Kalasında Aman, Şalvarım Kaldı
O Şalvardır Güzel Eder Adamı
Ergen Kızlar Alsın Benim Kadamı
De Get Bayburt De Get Bayburt De Get Sende Nem Kaldı
Hasan Kalasında Aman, Konduram Kaldı
O Kondura Güzel Eder Adamı
Ergen Kızlar Alsın Benim Kadamı