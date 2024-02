Bülent Yiğit

De Get Bayburt De Get Bayburt De Get Sende Nem Kaldı Hasan Kalasında Aman, Caketim Kaldı O Cakettir Güzel Eder Adamı Ergen Kızlar Alsın Benim Kadamı De Get Bayburt De Get Bayburt De Get Sende Nem Kaldı Hasan Kalasında Aman, Kömleğim Kaldı O Kömlektir Güzel Eder Adamı Ergen Kızlar Alsın Benim Kadamı De Get Bayburt De Get Bayburt De Get Sende Nem Kaldı Hasan Kalasında Aman, Şalvarım Kaldı O Şalvardır Güzel Eder Adamı Ergen Kızlar Alsın Benim Kadamı De Get Bayburt De Get Bayburt De Get Sende Nem Kaldı Hasan Kalasında Aman, Konduram Kaldı O Kondura Güzel Eder Adamı Ergen Kızlar Alsın Benim Kadamı