Bülent Yiğit

Eğer bir gün Aşkın bitecek Beni terkedeceksen Geleceğim sen ol Ölümüm elinden olsun Varsın sen diye sarsın Beni kara topraklar Geleceğim sen ol Ölümüm elinden olsun Varsın sen diye sarsın Beni kara topraklar Geleceğim sen ol Ölümüm elinden olsun Olsun be gülüm olsun Daha ne olsun Sen yoksan yaşamak bana haram olsun Olsun be gülüm olsun Daha ne olsun Sen yoksan yaşamak bana haram olsun Bakacaksa gözlerin benden bir başkasına Kör baksın dünyaya Görmesin bir daha Çarpacaksa yüreğin benden bir başkasına Sök at içinden onu Sende kalmasın Çarpacaksa yüreğin benden bir başkasına Sök at içinden onu Sende kalmasın Olsun be gülüm olsun Daha ne olsun Sen yoksan yaşamak bana haram olsun Olsun be gülüm olsun Bu da böyle olsun Sen yoksan yaşamak bana haram olsun Olsun be gülüm olsun Bu da böyle olsun Sen yoksan yaşamak bana haram olsun Olsun be gülüm

De Get Bayburt De Get Bayburt De Get Sende Nem Kaldı Hasan Kalasında Aman, Caketim Kaldı O Cakettir Güzel Eder Adamı Ergen Kızlar Alsın Benim Kadamı De Get Bayburt De Get Bayburt De Get Sende Nem Kaldı Hasan Kalasında Aman, Kömleğim Kaldı O Kömlektir Güzel Eder Adamı Ergen Kızlar Alsın Benim Kadamı De Get Bayburt De Get Bayburt De Get Sende Nem Kaldı Hasan Kalasında Aman, Şalvarım Kaldı O Şalvardır Güzel Eder Adamı Ergen Kızlar Alsın Benim Kadamı De Get Bayburt De Get Bayburt De Get Sende Nem Kaldı Hasan Kalasında Aman, Konduram Kaldı O Kondura Güzel Eder Adamı Ergen Kızlar Alsın Benim Kadamı