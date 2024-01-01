Sabaha Kadar Şarkı Sözleri
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Bülent Yiğit
Sabaha Kadar
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Bir Günah İşledim Affet Sevdiğim
Aşkımıza Yanlış Ettin Bilesin
Gözlerim Kör Kalbim Bir An Unuttu Seni
Şeytana Uydum Yar Aldattım Seni
Gözlerim Kör Kalbim Unuttu Seni
Şeytana Uydum Yar Kırdım Kalbini
Pişmanım Yar Pişman Geldim Kapına
Bir Dinle Sözümü Nolur Allah Aşkına
İster Kov Kapından Oy Oy Alma Yanına
Azraile Canım Verem O Anda
İster Kov Kapından Oy Oy Oy Alma Yanına
Azraile Canım Verem O Anda.
Duydumki Ellere Bitti Demişsin
Affetmem O Yari Dönmem Demişsin
Meğer Sevmemişsin Oy Ben Bilmemişim
Kıyarım Bu Canıma Hiç Düşünmemişsin
Meğer Sevmemişsin Oy Oy Oy Ben Bilmemişim
Kıyarım Bu Canıma Hiç Düşünmemişsin
Pişmanım Yar Pişman Geldim Kapına
Bir Dinle Sözümü Nolur Allah Aşkına
İster Kov Kapından Oy Oy Alma Yanına
Azraile Canım Verem O Anda
Pişman Geldim Kapına Bir Dinle Sözümü
Nolur Allah Aşkına İster Kov Kapından Oy Oy Oy Alma Yanına
Azraile Canım Verem O Anda
Aman Gidiyom Gidiyomda
Seni Sevdiğimide Sanki Bilmiyon Oy Oy Oy Oy Oy Oy Oy Oy Aman Aman
Senin İçinde Şu Urfa Mardin Antep Ellerinide Yakar Yıkarım
Sanki Bilmiyon Oy Oy Oy Ağlama Kibar Ağlama Aman Ağlama
Kara Gözlüm Ağlama Yüreğimi Dağlama Aman Aman Aman
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Eğer bir gün
Aşkın bitecek
Beni terkedeceksen
Geleceğim sen ol
Ölümüm elinden olsun
Varsın sen diye sarsın
Beni kara topraklar
Geleceğim sen ol
Ölümüm elinden olsun
Varsın sen diye sarsın
Beni kara topraklar
Geleceğim sen ol
Ölümüm elinden olsun
Olsun be gülüm olsun
Daha ne olsun
Sen yoksan yaşamak bana haram olsun
Olsun be gülüm olsun
Daha ne olsun
Sen yoksan yaşamak bana haram olsun
Bakacaksa gözlerin benden bir başkasına
Kör baksın dünyaya
Görmesin bir daha
Çarpacaksa yüreğin benden bir başkasına
Sök at içinden onu
Sende kalmasın
Çarpacaksa yüreğin benden bir başkasına
Sök at içinden onu
Sende kalmasın
Olsun be gülüm olsun
Daha ne olsun
Sen yoksan yaşamak bana haram olsun
Olsun be gülüm olsun
Bu da böyle olsun
Sen yoksan yaşamak bana haram olsun
Olsun be gülüm olsun
Bu da böyle olsun
Sen yoksan yaşamak bana haram olsun
Olsun be gülüm
-
Seni seven sevmesini bilmemiş
Ne öpmüş dudaklarını ne taramış saçlarını
Ne sarmış ince belini
Delimi mi, delimi, delimi ne
Ben olsaydım
Seni alır dağlara çıkar
Saçından tutar belini sıkar
Yumulup dudaklarına
Sabaha kadar
Ne yapmazdım
Seni alır dağlara çıkar
Saçından tutar belini sıkar
Yumulup dudaklarına
Sabaha kadar
Uyumazdım
Ben olsaydım
Seni seven sevmesini bilmemiş
Yarabbim bu ne güzellik
La olum yapma delilik
Deli eder beni bu keklik
Perimi mi, perimi, melek mi ne
Ben olsaydım
Seni alır dağlara çıkar
Saçından tutar belini sıkar
Yumulup dudaklarına
Sabaha kadar
Ne yapmazdım
Seni alır dağlara çıkar
Saçından tutar belini sıkar
Yumulup dudaklarına
Sabaha kadar
Uyumazdım
Ben olsaydım
Seni alır dağlara çıkar
Saçından tutar belini sıkar
Yumulup dudaklarına
Sabaha kadar
Ne yapmazdım
Seni alır dağlara çıkar
Saçından tutar belini sıkar
Yumulup dudaklarına
Sabaha kadar
Ne yapmazdım
Ben olsaydım
-
Esmerim biçim biçim
Ölürüm esmer için
Âlem bana düşmandır
Esmer sevdiğim için, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Kibar yârim esmerim
Bir taş attım havaya
Düştü mapus hanaya
15 kızı kandırdım
Bir şişe lavantaya, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Kibar yârim esmerim
Esmerin ağı gerek
Alnında dağı gerek
Yâri esmer olanın
Zincirden bağı gerek, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Kibar yârim esmerim
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Esmer bugün ağlamış
Ciğerimi dağlamış
Kara kaşın üstünden
Siyah puşu bağlamış
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim
Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy
Hele loy loy loy, kibar yârim, kibar yârim
Kibar yârim esmerim
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De Get Bayburt De Get Bayburt De Get Sende Nem Kaldı
Hasan Kalasında Aman, Caketim Kaldı
O Cakettir Güzel Eder Adamı
Ergen Kızlar Alsın Benim Kadamı
De Get Bayburt De Get Bayburt De Get Sende Nem Kaldı
Hasan Kalasında Aman, Kömleğim Kaldı
O Kömlektir Güzel Eder Adamı
Ergen Kızlar Alsın Benim Kadamı
De Get Bayburt De Get Bayburt De Get Sende Nem Kaldı
Hasan Kalasında Aman, Şalvarım Kaldı
O Şalvardır Güzel Eder Adamı
Ergen Kızlar Alsın Benim Kadamı
De Get Bayburt De Get Bayburt De Get Sende Nem Kaldı
Hasan Kalasında Aman, Konduram Kaldı
O Kondura Güzel Eder Adamı
Ergen Kızlar Alsın Benim Kadamı