Bülent Yiğit

Sabaha Kadar Seni seven sevmesini bilmemiş Ne öpmüş dudaklarını ne taramış saçlarını Ne sarmış ince belini Delimi mi, delimi, delimi ne Ben olsaydım Seni alır dağlara çıkar Saçından tutar belini sıkar Yumulup dudaklarına Sabaha kadar Ne yapmazdım Seni alır dağlara çıkar Saçından tutar belini sıkar Yumulup dudaklarına Sabaha kadar Uyumazdım Ben olsaydım Seni seven sevmesini bilmemiş Yarabbim bu ne güzellik La olum yapma delilik Deli eder beni bu keklik Perimi mi, perimi, melek mi ne Ben olsaydım Seni alır dağlara çıkar Saçından tutar belini sıkar Yumulup dudaklarına Sabaha kadar Ne yapmazdım Seni alır dağlara çıkar Saçından tutar belini sıkar Yumulup dudaklarına Sabaha kadar Uyumazdım Ben olsaydım Seni alır dağlara çıkar Saçından tutar belini sıkar Yumulup dudaklarına Sabaha kadar Ne yapmazdım Seni alır dağlara çıkar Saçından tutar belini sıkar Yumulup dudaklarına Sabaha kadar Ne yapmazdım Ben olsaydım

Olsun Be Gülüm Eğer bir gün Aşkın bitecek Beni terkedeceksen Geleceğim sen ol Ölümüm elinden olsun Varsın sen diye sarsın Beni kara topraklar Geleceğim sen ol Ölümüm elinden olsun Varsın sen diye sarsın Beni kara topraklar Geleceğim sen ol Ölümüm elinden olsun Olsun be gülüm olsun Daha ne olsun Sen yoksan yaşamak bana haram olsun Olsun be gülüm olsun Daha ne olsun Sen yoksan yaşamak bana haram olsun Bakacaksa gözlerin benden bir başkasına Kör baksın dünyaya Görmesin bir daha Çarpacaksa yüreğin benden bir başkasına Sök at içinden onu Sende kalmasın Çarpacaksa yüreğin benden bir başkasına Sök at içinden onu Sende kalmasın Olsun be gülüm olsun Daha ne olsun Sen yoksan yaşamak bana haram olsun Olsun be gülüm olsun Bu da böyle olsun Sen yoksan yaşamak bana haram olsun Olsun be gülüm olsun Bu da böyle olsun Sen yoksan yaşamak bana haram olsun Olsun be gülüm

Pişmanım Bir Günah İşledim Affet Sevdiğim Aşkımıza Yanlış Ettin Bilesin Gözlerim Kör Kalbim Bir An Unuttu Seni Şeytana Uydum Yar Aldattım Seni Gözlerim Kör Kalbim Unuttu Seni Şeytana Uydum Yar Kırdım Kalbini Pişmanım Yar Pişman Geldim Kapına Bir Dinle Sözümü Nolur Allah Aşkına İster Kov Kapından Oy Oy Alma Yanına Azraile Canım Verem O Anda İster Kov Kapından Oy Oy Oy Alma Yanına Azraile Canım Verem O Anda. Duydumki Ellere Bitti Demişsin Affetmem O Yari Dönmem Demişsin Meğer Sevmemişsin Oy Ben Bilmemişim Kıyarım Bu Canıma Hiç Düşünmemişsin Meğer Sevmemişsin Oy Oy Oy Ben Bilmemişim Kıyarım Bu Canıma Hiç Düşünmemişsin Pişmanım Yar Pişman Geldim Kapına Bir Dinle Sözümü Nolur Allah Aşkına İster Kov Kapından Oy Oy Alma Yanına Azraile Canım Verem O Anda Pişman Geldim Kapına Bir Dinle Sözümü Nolur Allah Aşkına İster Kov Kapından Oy Oy Oy Alma Yanına Azraile Canım Verem O Anda Aman Gidiyom Gidiyomda Seni Sevdiğimide Sanki Bilmiyon Oy Oy Oy Oy Oy Oy Oy Oy Aman Aman Senin İçinde Şu Urfa Mardin Antep Ellerinide Yakar Yıkarım Sanki Bilmiyon Oy Oy Oy Ağlama Kibar Ağlama Aman Ağlama Kara Gözlüm Ağlama Yüreğimi Dağlama Aman Aman Aman

Esmerin Adı Oya Esmerim biçim biçim Ölürüm esmer için Âlem bana düşmandır Esmer sevdiğim için, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim Kibar yârim esmerim Bir taş attım havaya Düştü mapus hanaya 15 kızı kandırdım Bir şişe lavantaya, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim Kibar yârim esmerim Esmerin ağı gerek Alnında dağı gerek Yâri esmer olanın Zincirden bağı gerek, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim Kibar yârim esmerim Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim Esmer bugün ağlamış Ciğerimi dağlamış Kara kaşın üstünden Siyah puşu bağlamış Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim, loy Hele loy loy loy, kibar yârim, kibar yârim Kibar yârim esmerim