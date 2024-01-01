Ben Böyleyim Şarkı Sözleri
Bülent Ben Böyleyim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ben Böyleyim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben Böyleyim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Üzgünüm, acı sözlerim için
Üzgünüm, seni kırdığım için
Haklısın, bana darılsan bile
Beni terk etsen bile
**
Ne yapayım ben böyleyim
Üzgünüm, bütün olanlar için
Üzgünüm, mutlu yıllarım için
Aşkımız, gölgesiz olmalıydı
**
Şüphesiz olmalıydı
Affedemem, ben böyleyim
İster vur, ister okşa
İster tut, ister yolla
**
İster sev, ister zorla
Ben böyleyim
İster vur, ister okşa
İster tut, ister yolla
**
İster sev, ister zorla
Ben böyleyim
Üzgünüm, bütün olanlar için
Üzgünüm, mutlu yıllarım için
**
Aşkımız, gölgesiz olmalıydı
Şüphesiz olmalıydı
Affedemem, ben böyleyim
İster vur, ister okşa
**
İster tut, ister yolla
İster sev, ister zorla
Ben böyleyim
İster vur, ister okşa
**
İster tut, ister yolla
İster sev, ister zorla
Ben böyleyim
Üzgünüm, acı sözlerim için
**
Üzgünüm, seni kırdığım için
Haklısın, bana darılsan bile
Beni terk etsen bile
Ne yapayım, ben böyleyim
**
Ben böyleyim
Ben böyleyim
Ben, ben böyleyim