Üzgünüm, acı sözlerim için Üzgünüm, seni kırdığım için Haklısın, bana darılsan bile Beni terk etsen bile ** Ne yapayım ben böyleyim Üzgünüm, bütün olanlar için Üzgünüm, mutlu yıllarım için Aşkımız, gölgesiz olmalıydı ** Şüphesiz olmalıydı Affedemem, ben böyleyim İster vur, ister okşa İster tut, ister yolla ** İster sev, ister zorla Ben böyleyim İster vur, ister okşa İster tut, ister yolla ** İster sev, ister zorla Ben böyleyim Üzgünüm, bütün olanlar için Üzgünüm, mutlu yıllarım için ** Aşkımız, gölgesiz olmalıydı Şüphesiz olmalıydı Affedemem, ben böyleyim İster vur, ister okşa ** İster tut, ister yolla İster sev, ister zorla Ben böyleyim İster vur, ister okşa ** İster tut, ister yolla İster sev, ister zorla Ben böyleyim Üzgünüm, acı sözlerim için ** Üzgünüm, seni kırdığım için Haklısın, bana darılsan bile Beni terk etsen bile Ne yapayım, ben böyleyim ** Ben böyleyim Ben böyleyim Ben, ben böyleyim