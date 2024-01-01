Hasret Bu akşam çok efkarlıyım Kalbim neden kan ağlıyor bunu bir bilsen sevgilim Güneş solgun gündüz gece İçimde sen bir bilmece ızdırabı heceliyor ** Sensiz yalnız, sensiz hiçim Gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor Kollarım bekliyor seni Öpsem öpsem ellerini ** Yine de sana hasretim Dudaklarımda bir ateş Avuçlarımda alevsin Sensiz yalnız, sensiz hiçim ** İlahımsın sevgilimsin sen benim herşeyimsin Hayatım anlamsız şimdi Sendin bana neşe veren seviyorum sevgilim Sen benim sıcak güneşim ** Güzel tatlı tek eşimdin kara sevdam sevgilimdin Unutamam asla seni Her gün anıyorum bi asla seni N'olursun dön dön bana ** Kollarım bekliyor seni Öpsem öpsem ellerini Yine de sana hasretim Dudaklarımda bir ateş ** Avuçlarımda alevsin Sensiz yalnız, sensiz hiçim İlahımsın sevgilimsin sen benim herşeyimsin Güneş solgun gündüz gece ** İçimde sen bir bilmece ızdırabı heceliyor Sensiz yalnız, sensiz hiçim Gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor

Ben Böyleyim Üzgünüm, acı sözlerim için Üzgünüm, seni kırdığım için Haklısın, bana darılsan bile Beni terk etsen bile ** Ne yapayım ben böyleyim Üzgünüm, bütün olanlar için Üzgünüm, mutlu yıllarım için Aşkımız, gölgesiz olmalıydı ** Şüphesiz olmalıydı Affedemem, ben böyleyim İster vur, ister okşa İster tut, ister yolla ** İster sev, ister zorla Ben böyleyim İster vur, ister okşa İster tut, ister yolla ** İster sev, ister zorla Ben böyleyim Üzgünüm, bütün olanlar için Üzgünüm, mutlu yıllarım için ** Aşkımız, gölgesiz olmalıydı Şüphesiz olmalıydı Affedemem, ben böyleyim İster vur, ister okşa ** İster tut, ister yolla İster sev, ister zorla Ben böyleyim İster vur, ister okşa ** İster tut, ister yolla İster sev, ister zorla Ben böyleyim Üzgünüm, acı sözlerim için ** Üzgünüm, seni kırdığım için Haklısın, bana darılsan bile Beni terk etsen bile Ne yapayım, ben böyleyim ** Ben böyleyim Ben böyleyim Ben, ben böyleyim

Hayalimdeki Resim O anda anladım olmuyor sensiz Bu daha ilk günü, ağladım sessiz Alışmak çok zor sensizliğe, imkânsız Her yerinde sen varsın bu evin ** Duyuyorum, pişmanım diyor sesin Acılar benim artık acılar Görecekmiş gibi seni gözlerim Tutacakmış gibi ellerim Ama yoksun sen ** Sen benim nefesim, hayalimdeki resim Aşkı anlatan sesimsin, hiç batmayan güneşim Bitmeyen hasretim, hayattaki tek eşim Ve bir şarkı usulca dökülen, dudaklarımdan ** Böyle mi başlamıştık seninle Böyle mi bitecekti Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni Bırakıp gidecekti ** Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden Usul usul yaklaşıp yanıma Sarılıverecekmiş gibisin o anda boynuma Görecekmiş gibi seni gözlerim ** Tutacakmış gibi ellerim Ama yoksun sen Sen benim nefesim, hayalimdeki resim Aşkı anlatan sesimsin, hiç batmayan güneşim ** Bitmeyen hasretim, hayattaki tek eşim Ve bir şarkı usulca dökülen, dudaklarımdan

Sessiz Gemi Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol ** Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol Bir çok giden memnun ki yerinden ** Çok seneler geçti, çok seneler geçti Dönen yok seferinden Bir çok giden memnun ki yerinden Çok seneler geçti, çok seneler geçti ** Dönen yok seferinden Bir çare gönüller ne giden son gemidir bu Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler ** Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler Bir çok giden memnun ki yerinden Çok seneler geçti, çok seneler geçti Dönen yok seferinden ** Bir çok giden memnun ki yerinden Çok seneler geçti, çok seneler geçti Dönen yok seferinden Bir çok giden memnun ki yerinden ** Çok seneler geçti, çok seneler geçti Dönen yok seferinden