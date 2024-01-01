Hasret Şarkı Sözleri
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Bu akşam çok efkarlıyım
Kalbim neden kan ağlıyor bunu bir bilsen sevgilim
Güneş solgun gündüz gece
İçimde sen bir bilmece ızdırabı heceliyor
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Sensiz yalnız, sensiz hiçim
Gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor
Kollarım bekliyor seni
Öpsem öpsem ellerini
**
Yine de sana hasretim
Dudaklarımda bir ateş
Avuçlarımda alevsin
Sensiz yalnız, sensiz hiçim
**
İlahımsın sevgilimsin sen benim herşeyimsin
Hayatım anlamsız şimdi
Sendin bana neşe veren seviyorum sevgilim
Sen benim sıcak güneşim
**
Güzel tatlı tek eşimdin kara sevdam sevgilimdin
Unutamam asla seni
Her gün anıyorum bi asla seni
N'olursun dön dön bana
**
Kollarım bekliyor seni
Öpsem öpsem ellerini
Yine de sana hasretim
Dudaklarımda bir ateş
**
Avuçlarımda alevsin
Sensiz yalnız, sensiz hiçim
İlahımsın sevgilimsin sen benim herşeyimsin
Güneş solgun gündüz gece
**
İçimde sen bir bilmece ızdırabı heceliyor
Sensiz yalnız, sensiz hiçim
Gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor