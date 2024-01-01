Bu akşam çok efkarlıyım Kalbim neden kan ağlıyor bunu bir bilsen sevgilim Güneş solgun gündüz gece İçimde sen bir bilmece ızdırabı heceliyor ** Sensiz yalnız, sensiz hiçim Gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor Kollarım bekliyor seni Öpsem öpsem ellerini ** Yine de sana hasretim Dudaklarımda bir ateş Avuçlarımda alevsin Sensiz yalnız, sensiz hiçim ** İlahımsın sevgilimsin sen benim herşeyimsin Hayatım anlamsız şimdi Sendin bana neşe veren seviyorum sevgilim Sen benim sıcak güneşim ** Güzel tatlı tek eşimdin kara sevdam sevgilimdin Unutamam asla seni Her gün anıyorum bi asla seni N'olursun dön dön bana ** Kollarım bekliyor seni Öpsem öpsem ellerini Yine de sana hasretim Dudaklarımda bir ateş ** Avuçlarımda alevsin Sensiz yalnız, sensiz hiçim İlahımsın sevgilimsin sen benim herşeyimsin Güneş solgun gündüz gece ** İçimde sen bir bilmece ızdırabı heceliyor Sensiz yalnız, sensiz hiçim Gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor