Hayalimdeki Resim O anda anladım olmuyor sensiz Bu daha ilk günü, ağladım sessiz Alışmak çok zor sensizliğe, imkânsız Her yerinde sen varsın bu evin ** Duyuyorum, pişmanım diyor sesin Acılar benim artık acılar Görecekmiş gibi seni gözlerim Tutacakmış gibi ellerim Ama yoksun sen ** Sen benim nefesim, hayalimdeki resim Aşkı anlatan sesimsin, hiç batmayan güneşim Bitmeyen hasretim, hayattaki tek eşim Ve bir şarkı usulca dökülen, dudaklarımdan ** Böyle mi başlamıştık seninle Böyle mi bitecekti Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni Bırakıp gidecekti ** Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden Usul usul yaklaşıp yanıma Sarılıverecekmiş gibisin o anda boynuma Görecekmiş gibi seni gözlerim ** Tutacakmış gibi ellerim Ama yoksun sen Sen benim nefesim, hayalimdeki resim Aşkı anlatan sesimsin, hiç batmayan güneşim ** Bitmeyen hasretim, hayattaki tek eşim Ve bir şarkı usulca dökülen, dudaklarımdan

Ben Böyleyim Üzgünüm, acı sözlerim için Üzgünüm, seni kırdığım için Haklısın, bana darılsan bile Beni terk etsen bile ** Ne yapayım ben böyleyim Üzgünüm, bütün olanlar için Üzgünüm, mutlu yıllarım için Aşkımız, gölgesiz olmalıydı ** Şüphesiz olmalıydı Affedemem, ben böyleyim İster vur, ister okşa İster tut, ister yolla ** İster sev, ister zorla Ben böyleyim İster vur, ister okşa İster tut, ister yolla ** İster sev, ister zorla Ben böyleyim Üzgünüm, bütün olanlar için Üzgünüm, mutlu yıllarım için ** Aşkımız, gölgesiz olmalıydı Şüphesiz olmalıydı Affedemem, ben böyleyim İster vur, ister okşa ** İster tut, ister yolla İster sev, ister zorla Ben böyleyim İster vur, ister okşa ** İster tut, ister yolla İster sev, ister zorla Ben böyleyim Üzgünüm, acı sözlerim için ** Üzgünüm, seni kırdığım için Haklısın, bana darılsan bile Beni terk etsen bile Ne yapayım, ben böyleyim ** Ben böyleyim Ben böyleyim Ben, ben böyleyim

Sessiz Gemi Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol ** Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol Bir çok giden memnun ki yerinden ** Çok seneler geçti, çok seneler geçti Dönen yok seferinden Bir çok giden memnun ki yerinden Çok seneler geçti, çok seneler geçti ** Dönen yok seferinden Bir çare gönüller ne giden son gemidir bu Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler ** Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler Bir çok giden memnun ki yerinden Çok seneler geçti, çok seneler geçti Dönen yok seferinden ** Bir çok giden memnun ki yerinden Çok seneler geçti, çok seneler geçti Dönen yok seferinden Bir çok giden memnun ki yerinden ** Çok seneler geçti, çok seneler geçti Dönen yok seferinden

Tek Başına Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne Muhtacım inan senin bir tek sözüne Yalvarsam ağlasam kapansam dizine Döner miyiz yine eski günlere? ** Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne Muhtacım inan senin bir tek sözüne Yalvarsam ağlasam kapansam dizine Döner miyiz yine eski günlere? ** Söyle buldun mu aradığın aşkı söyle Yoksa yalnız mısın sen yine? Benim gibi boynu bükük Gözü yaşlı tek başına ** Söyle buldun mu aradığın aşkı söyle Yoksa yalnız mısın sen yine? Benim gibi boynu bükük Gözü yaşlı tek başına ** Yine eskisi gibi beraber olsak Ne olur sanki geçenleri unutsak Hayat bitse dünya dursa Ölüm bile olsa biz hiç ayrılmasak ** Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne Muhtacım inan senin bir tek sözüne Yalvarsam ağlasam kapansam dizine Döner miyiz yine eski günlere? ** Söyle buldun mu aradığın aşkı söyle Yoksa yalnız mısın sen yine? Benim gibi boynu bükük Gözü yaşlı tek başına ** Söyle buldun mu aradığın aşkı söyle Yoksa yalnız mısın sen yine? Benim gibi boynu bükük Gözü yaşlı tek başına