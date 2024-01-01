O anda anladım olmuyor sensiz Bu daha ilk günü, ağladım sessiz Alışmak çok zor sensizliğe, imkânsız Her yerinde sen varsın bu evin ** Duyuyorum, pişmanım diyor sesin Acılar benim artık acılar Görecekmiş gibi seni gözlerim Tutacakmış gibi ellerim Ama yoksun sen ** Sen benim nefesim, hayalimdeki resim Aşkı anlatan sesimsin, hiç batmayan güneşim Bitmeyen hasretim, hayattaki tek eşim Ve bir şarkı usulca dökülen, dudaklarımdan ** Böyle mi başlamıştık seninle Böyle mi bitecekti Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni Bırakıp gidecekti ** Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden Usul usul yaklaşıp yanıma Sarılıverecekmiş gibisin o anda boynuma Görecekmiş gibi seni gözlerim ** Tutacakmış gibi ellerim Ama yoksun sen Sen benim nefesim, hayalimdeki resim Aşkı anlatan sesimsin, hiç batmayan güneşim ** Bitmeyen hasretim, hayattaki tek eşim Ve bir şarkı usulca dökülen, dudaklarımdan