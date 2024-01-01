Hayalimdeki Resim Şarkı Sözleri
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O anda anladım olmuyor sensiz
Bu daha ilk günü, ağladım sessiz
Alışmak çok zor sensizliğe, imkânsız
Her yerinde sen varsın bu evin
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Duyuyorum, pişmanım diyor sesin
Acılar benim artık acılar
Görecekmiş gibi seni gözlerim
Tutacakmış gibi ellerim
Ama yoksun sen
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Sen benim nefesim, hayalimdeki resim
Aşkı anlatan sesimsin, hiç batmayan güneşim
Bitmeyen hasretim, hayattaki tek eşim
Ve bir şarkı usulca dökülen, dudaklarımdan
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Böyle mi başlamıştık seninle
Böyle mi bitecekti
Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni
Bırakıp gidecekti
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Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden
Usul usul yaklaşıp yanıma
Sarılıverecekmiş gibisin o anda boynuma
Görecekmiş gibi seni gözlerim
**
Tutacakmış gibi ellerim
Ama yoksun sen
Sen benim nefesim, hayalimdeki resim
Aşkı anlatan sesimsin, hiç batmayan güneşim
**
Bitmeyen hasretim, hayattaki tek eşim
Ve bir şarkı usulca dökülen, dudaklarımdan