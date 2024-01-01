Tek Başına Şarkı Sözleri
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Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne
Muhtacım inan senin bir tek sözüne
Yalvarsam ağlasam kapansam dizine
Döner miyiz yine eski günlere?
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Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne
Muhtacım inan senin bir tek sözüne
Yalvarsam ağlasam kapansam dizine
Döner miyiz yine eski günlere?
**
Söyle buldun mu aradığın aşkı söyle
Yoksa yalnız mısın sen yine?
Benim gibi boynu bükük
Gözü yaşlı tek başına
**
Söyle buldun mu aradığın aşkı söyle
Yoksa yalnız mısın sen yine?
Benim gibi boynu bükük
Gözü yaşlı tek başına
**
Yine eskisi gibi beraber olsak
Ne olur sanki geçenleri unutsak
Hayat bitse dünya dursa
Ölüm bile olsa biz hiç ayrılmasak
**
Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne
Muhtacım inan senin bir tek sözüne
Yalvarsam ağlasam kapansam dizine
Döner miyiz yine eski günlere?
**
Söyle buldun mu aradığın aşkı söyle
Yoksa yalnız mısın sen yine?
Benim gibi boynu bükük
Gözü yaşlı tek başına
**
Söyle buldun mu aradığın aşkı söyle
Yoksa yalnız mısın sen yine?
Benim gibi boynu bükük
Gözü yaşlı tek başına
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-
Üzgünüm, acı sözlerim için
Üzgünüm, seni kırdığım için
Haklısın, bana darılsan bile
Beni terk etsen bile
**
Ne yapayım ben böyleyim
Üzgünüm, bütün olanlar için
Üzgünüm, mutlu yıllarım için
Aşkımız, gölgesiz olmalıydı
**
Şüphesiz olmalıydı
Affedemem, ben böyleyim
İster vur, ister okşa
İster tut, ister yolla
**
İster sev, ister zorla
Ben böyleyim
İster vur, ister okşa
İster tut, ister yolla
**
İster sev, ister zorla
Ben böyleyim
Üzgünüm, bütün olanlar için
Üzgünüm, mutlu yıllarım için
**
Aşkımız, gölgesiz olmalıydı
Şüphesiz olmalıydı
Affedemem, ben böyleyim
İster vur, ister okşa
**
İster tut, ister yolla
İster sev, ister zorla
Ben böyleyim
İster vur, ister okşa
**
İster tut, ister yolla
İster sev, ister zorla
Ben böyleyim
Üzgünüm, acı sözlerim için
**
Üzgünüm, seni kırdığım için
Haklısın, bana darılsan bile
Beni terk etsen bile
Ne yapayım, ben böyleyim
**
Ben böyleyim
Ben böyleyim
Ben, ben böyleyim
-
-
O anda anladım olmuyor sensiz
Bu daha ilk günü, ağladım sessiz
Alışmak çok zor sensizliğe, imkânsız
Her yerinde sen varsın bu evin
**
Duyuyorum, pişmanım diyor sesin
Acılar benim artık acılar
Görecekmiş gibi seni gözlerim
Tutacakmış gibi ellerim
Ama yoksun sen
**
Sen benim nefesim, hayalimdeki resim
Aşkı anlatan sesimsin, hiç batmayan güneşim
Bitmeyen hasretim, hayattaki tek eşim
Ve bir şarkı usulca dökülen, dudaklarımdan
**
Böyle mi başlamıştık seninle
Böyle mi bitecekti
Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni
Bırakıp gidecekti
**
Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden
Usul usul yaklaşıp yanıma
Sarılıverecekmiş gibisin o anda boynuma
Görecekmiş gibi seni gözlerim
**
Tutacakmış gibi ellerim
Ama yoksun sen
Sen benim nefesim, hayalimdeki resim
Aşkı anlatan sesimsin, hiç batmayan güneşim
**
Bitmeyen hasretim, hayattaki tek eşim
Ve bir şarkı usulca dökülen, dudaklarımdan
-
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Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol
**
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol
Bir çok giden memnun ki yerinden
**
Çok seneler geçti, çok seneler geçti
Dönen yok seferinden
Bir çok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti
**
Dönen yok seferinden
Bir çare gönüller ne giden son gemidir bu
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler
**
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler
Bir çok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti
Dönen yok seferinden
**
Bir çok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti
Dönen yok seferinden
Bir çok giden memnun ki yerinden
**
Çok seneler geçti, çok seneler geçti
Dönen yok seferinden
-
-
Bu akşam çok efkarlıyım
Kalbim neden kan ağlıyor bunu bir bilsen sevgilim
Güneş solgun gündüz gece
İçimde sen bir bilmece ızdırabı heceliyor
**
Sensiz yalnız, sensiz hiçim
Gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor
Kollarım bekliyor seni
Öpsem öpsem ellerini
**
Yine de sana hasretim
Dudaklarımda bir ateş
Avuçlarımda alevsin
Sensiz yalnız, sensiz hiçim
**
İlahımsın sevgilimsin sen benim herşeyimsin
Hayatım anlamsız şimdi
Sendin bana neşe veren seviyorum sevgilim
Sen benim sıcak güneşim
**
Güzel tatlı tek eşimdin kara sevdam sevgilimdin
Unutamam asla seni
Her gün anıyorum bi asla seni
N'olursun dön dön bana
**
Kollarım bekliyor seni
Öpsem öpsem ellerini
Yine de sana hasretim
Dudaklarımda bir ateş
**
Avuçlarımda alevsin
Sensiz yalnız, sensiz hiçim
İlahımsın sevgilimsin sen benim herşeyimsin
Güneş solgun gündüz gece
**
İçimde sen bir bilmece ızdırabı heceliyor
Sensiz yalnız, sensiz hiçim
Gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor