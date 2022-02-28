Bayram Görüşmesi Şarkı Sözleri
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Bulutsuzluk Özlemi
Bayram Görüşmesi
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Gazetelerde bu sabah bir fotoğraf var
Cezaevinde bayram görüşmesi
Analar, babalar, çocuklar sarmaş dolaş
Gülerken ağlayan bir yüz bir sevgili ya da bir eş
Elinde bir tutam çiçek tutan küçük kız sarmaş dolaş
***
Ne olacak bütün bunlar
Bütün bunlar ne olacak
***
Gülerken ağlayan bir yüz bir sevgili ya da bir eş
Elinde bir tutam çiçek tutan küçük kız sarmaş dolaş
***
Ne olacak bütün bunlar
Bütün bunlar ne olacak
***
Gazetelerde bu sabah bir fotoğraf var
Cezaevinde bayram görüşmesi