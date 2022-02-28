Bulutsuzluk Özlemi

Gazetelerde bu sabah bir fotoğraf var Cezaevinde bayram görüşmesi Analar, babalar, çocuklar sarmaş dolaş Gülerken ağlayan bir yüz bir sevgili ya da bir eş Elinde bir tutam çiçek tutan küçük kız sarmaş dolaş *** Ne olacak bütün bunlar Bütün bunlar ne olacak *** Gülerken ağlayan bir yüz bir sevgili ya da bir eş Elinde bir tutam çiçek tutan küçük kız sarmaş dolaş *** Ne olacak bütün bunlar Bütün bunlar ne olacak *** Gazetelerde bu sabah bir fotoğraf var Cezaevinde bayram görüşmesi