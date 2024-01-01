Bulutsuzluk Özlemi

-
Bak şu hep köşesinden döndüğüm sokak
Bak şu önünde beklediğim durak
Bak şu hep kilidini açtığım kapı
Her sabah karşıma çıkan asık suratlar
**
Selam vermez omuz atar geçer giderler
Ve hayat gider yeşil ışığı beklerken
Dört üç iki bir..
Bıktım bee
Bıktım bee
Bişeyler yapmam lazım
**
İyi bişey yok mu bugün haberlerde
İşte bak hep aynı yüzler ekranda
Kısır döngüye girdim prime time da
Bak şu hep baştan çıkan deli gönlüm
Bak şu hep raydan çıkan hayatımız
Hele şu raydan çıkan hızlandırılan tren
Bıktım bee
Bıktım bee
**
Bişeyler yapmam lazım
**
Na nananan nana nanana..
**
Bıktım bee
Bıktım bee
Bişeyler yapmam lazım
Mecbur muyum sabah aynaya bakmaya
Görmesem olmaz mıydı yüzümü
Çatlamış bir aynada paramparça
**
Bak şu hep köşesinden döndüğüm sokak
Bak şu önünde beklediğim durak
Bak şu hep kilidini açtığım kapı
Bıktım bee
Bıktım bee
**
Na nananann nananann nana
La lalalla ralla ralrariaoow..
Bıktım bee
Bıktım bee
Bıktım bee
**
RA. rara ra ra ra ray ra ra ra ray
-
Duydun mu denizin şarkısını
Gördün mü ışıltısını
Gitmeli bizi çağıran bu davete
Özgürlüğe
**
Hadi gel
Doğduğun gibi gel
Hadi gel doğduğun gibi gel
Her şeyden herşeyden herşeyden
Arınıp gel
Hadi gel
**
Duydun mu denizin kokusunu
Tattın mı derinde tuzunu
Sıkışmış yüreğimin
Paslı kapısı
Aralanıyor sana
**
Hadi gel
Doğduğun gibi gel
Hadi gel doğduğun gibi gel
Her şeyden her şeyden her şeyden
Arınıp gel
Hadi gel
-
Her şey birdenbire ve aniden vuku buldu
Şeyler yavaş yavaş kendini oluşturdu
Her şey sensin, ben her şeyim
Uçsuz bucaksız bu evrenden geçerken
**
Gel, beraber olalım
Güncellikten geçelim
Yağmur yağacak birazdan
Gökkuşağından geçelim
**
Uç, uç, uç, sevgilim, uç
Yüksek tepelerde dolaştık ikimiz
Kimseler bilmedi, ulaşılmazdık biz
Bırak dizine koyayım başımı
Severken usul usul bu evrenden geçerken
-
Gökyüzünün mavisi
Vurur denizin üstüne
Deniz üstü köpürür
Alır beni̇ sana götürür
**
Deli̇ bi̇' su aman aman
Kızlar dolanır sahilde
Şen kahkahalar atarlar
Delikanlılar iç çeker
**
Çingene palamutu oynaşır
Denizde aman aman
Rüzgâr hep poyraz eser
Lodos çıkar ansızın biraz
**
Yani̇ bize çok benzer
Sağı solu belli̇ olmaz biraz
İstanbul İstanbul
İstanblues İstanblues
**
Biz ettik sen etme bize aman aman
Çok vakitler harcadım
Otobüste vapurlarda
Yollarımız kesişmedi̇ hiç
**
Seni̇ aradım da bulamadım aman aman
Hem Anadolu hem Rumeli̇
Galata'yla kız kulesi
Ahırkapı çatladı kapı
**
O eski̇ muhallebi̇ci̇ler aman aman
Balıkçı durmuş lafa tutar
Coşunca palavralar atar biraz
İşe gitmesem olmaz mı?
**
Vapur kaçar gider bu sabah
İstanbul İstanbul
İstanblues İstanblues
Biz ettik sen etme bize
**
Yokuşunun dibinde
Birden görünür bi' mavi̇
Cihangir'in damlarında martılar
Rüzgârla dans eder çığlık atar
**
İhtiyarlar çınar altında
Anladım niye hep hatırlar
Bilgesi̇ kulağıma fısıldar
Hayat bi' hediyedir sana unutma
**
Güneş pencerelerde kor ateşler yakar biraz
Üsküdar'da akşam faslı başlar Hicaz
İstanbul İstanbul
İstanblues İstanblues
Biz ettik sen etme bize aman aman
-
O mavi bir damla
O mavi bir damla
O mavi bir damla
**
O uçan bir köpük
O uçuşan bir hayal
O uçan bir su
**
Hem kırılgan hem de sağlam
Hem çok küçük hem çok büyük
Biz istedik o hep verdi, o hep verdi, o hep verdi
Hep o verdi
**
Senden geldim ben
Sende çoğaldım ben
Sana döneceğim ben
**
Seni sevdim mavi
Seni sevdim mavi
Seni sevdim mavi
**
Hem kırılgan hem de sağlam o
Hem çok büyük hem çok küçük 0
Biz istedik o hep verdi, o hep verdi, o hep verdi
Hep o verdi
**
Hep o verdi
**
Hem kırılgan hem de sağlam o
Hem çok küçük hem çok büyük o
Biz istedik o hep verdi, o hep verdi, o hep verdi
Hep o verdi
-
Çözmüşüm zincirleri
Açılmışım denizlere
Köpük köpük
Pupa yelken
Çekilirken sana doğru
**
Her şey yeni
Her şey güzel
Her şey farklı heyecanlı
Ben hiç böyle olmuş muydum
Hazır mıyım bilemiyorum
**
Anladığım bir şey var kesin
Korkarım ki
Sen tam bana göresin
**
Rüzgara kapılmış
Gidiyorum ben
N'olacak bu işin sonu
N'olacağım ben
**
Anladığım bir şey var kesin
Korkarım ki
Sen tam bana göresin
**
Rüzgara kapılmış
Gidiyorum ben
N'olacak bu işin sonu
N'olacağım ben
-
Hava sisli puslu
Islak ve nemli
Soğuk içime işler
Ortam gayet gri
**
Üşüdüm falan yalan
Yağmurda çamurda
Sola baksam güzeller
Sağa baksam maganda
**
Yürüyoruz kaldırımda
Sevdiğimle yan yana
Sevdiğimle yana yana
Sevişirdik seninle
**
Yağmurlu günlerde
Ne kol kalırdı ne bacak
İnsanlık hali bu n'olacak
Çoraplarımdan biri mavi
**
Diğeri kahverengiydi
Bir tek sen bilirdin bunu
Polis bile bilmiyordu
Yürüyoruz kaldırımda
**
Sevilimle yan yana
Sevgilimle yana yana
Gitsek hep gitsek
Bir yerlere varsak
**
Bir şeyler bulsak
Her şey satılık herşey mübah
Tüm değerler paraydı
Eğer görebilirsen bu siste
**
Umut olmalı bir yerde
Umut olmalı, umut olmalı, umut olmalı
Yürüyoruz kaldırımda
Sevgilimle yan yana
**
Sevgilimle yana yana
Gitsek hep gitsek
Yaşamaya dair
Bir şeyler bulsak
-
-
Yaşıyordu şehir, durmaksızın
Bize hiç aldırmaksızın
Kent kötülükleriydi yolumuzu kesen
Gözyaşımıza bakmaksızın
**
Gençtik, heyecanlıydık, gözümüz kara
Biz laftan anlamazdık
Esti rüzgar bilinmedik sokaklarda
Kaybolmanın tadına vardık
**
Kaçıp parantez açtık kendimize
Koskoca bi' dünya ikimize
Tıkadım kulağımı, attım gözlüğümü
İsterdim ki bu rüya bitmesin
**
Yaktım gemileri, çok yol aldım
Geriye dönüşüm yoktu
Soyundum önünde, dokunmak güzel
Korkmadan kusurlarımdan
**
Bi' amazondun sen, vahşi bir ata binmiş
Uçardın enginlere doğru
Sen "Özgürüm" derdin, ben sana esir
Ve belki ben bu yüzden kahroluyordum
**
Biz kendi romanlarımızı yorulmadan yazarken
Kendi sinemalarımızın başrol oyuncusu olmuştuk
Sen "Özgürüm" derdin, ben sana esir
Belki ben bu yüzden kahroluyordum
**
Biz kendi romanlarımızı yorulmadan yazarken
Kendi sinemalarımızın başrol oyuncusu olmuştuk
Biz kendi romanlarımızı yorulmadan yazarken
Kendi sinemalarımızın başrol oyuncusu olmuştuk
-
Gittim o gün sinemaya, önermişlerdi bana
Sakın kaçırma demişlerdi bu filmi
**
Kız durmadan adama "beni seviyor musun?"
Diye soru soruyordu, adam susuyordu
**
Ondan sonra sokaklarda rastladım ona buna
Bir kız gitar çalıyordu, oturmuş kaldırımda
**
Selamlaştım bir adamla, o beni tanıyordu
Şiir yazıp satıyordu şaircesine
**
Yapabileceğim bi' şeyler olabilir miydi
Gitar çalıp söylemekten başka?
Yetmiyor, yetemiyor
**
O çok mükemmel biriydi, kuytu bir liman isterdi
Oysa benim limanımda fırtınalar kopardı
**
Ona çiçek toplasaydım, her dakika arasaydım
Dizinde otursaydım her şey güzel olurdu
**
Birden bir gürültü duydum, izbe bir yere indim
Sanki kıyamet kopuyor, rock'n'roll çalıyordu
**
Saçlarım uzamıştı, berbere gitmemiştim
Toz yutmuştum sahnesinde, hayatın esiriydim.
**
Yapabileceğim bi' şeyler olabilir miydi
Gitar çalıp söylemekten başka?
Yetmiyor, yetemiyor
**
Öteye geçemedim, yasaklanmıştı şehir
Düğün dernek, davetliler, toplanmış hediyeler
**
Savaş çıkmasın derler meydanda aynı yüzler
Başına gelmedikçe suskun mahsun memetler
**
Bir yanda uçan dünya, bir yanda ortaçağ'da
Sen ner'den bakıyorsun, takılmış gidiyorsun
**
Medyada ninniler var, vatandaş böyle ister
Sihirler kerametler, yuvarlanıp giderler
**
Yapabileceğim bi' şeyler olabilir miydi
Gitar çalıp söylemekten başka?
Yetmiyor, yetemiyor
-
Var mısın hazır mısın
Yola koyulmaya
Zamska‘ya
Ospozonks kuşun
Kanatlarında
Şatapeynçler var yolda
Gümboşlar var
Kaf dağından aşana kadar
Işığı görene kadar
**
Sarı parlak bir ışık
Bulutlar yeşil
Süzülürken ospozonks
İki mavi dağ arası geçip
Birden ortaya çıkar
Zörmçk sakallı ihtiyar
Ospozonks durur
İhtiyar sorar
Söyle fani haydi söyle
Söylemezsen göremezsin
Mor çayırları
Zor k zor k küçük dilini titret
Değdir kulağına söyle
**
Cam kırıkları
Gazoz kapakları
En değerli menkul
Her yerde bol yerlerden bul
Yine neler istersen
Hepsini ulaşabilirsin
Sal gitsin hayallerini
Hepsine ulaşabilirsin
Zamska ah zamska zamsk
**
Nuraksa yelong
Küçük dil hummasını çözdüm
Zamskalar bahtiyar
Şarkılar sabaha kadar
Gördüğümüz gibi değil
Tam göremiyordu göz
Duyduğumuz gibi değil
Tam duyamıyordu ki kulak
Zamska ah zamska
**
Var mısın hazır mısın
Yola koyulmaya
Zamska‘ya
Ospozonks kuşunun
Kanatlarında
Şatapeynçler var yolda
Gümboşlar var
Kaf dağından aşana kadar
Işığı görene kadar