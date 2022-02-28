Bulutsuzluk Özlemi

Hep engellendim, Debelendim. Mahallede tektim, Ailede tektim. Umut ettim çok Çok hayal kurdum, Yükseklerde uçtum. *** Biçok işe girdim, Biçok işten çıktım. Saçımı kesmedim hiç, Kravatım olmadı. Hem okudum çok, Hem de yazdım, Yapayalnızdım. *** Bi boyalı kuştum Bi boyalı kuştum ben. Bi boyalı kuştum Bi boyalı kuştum ben. Umut ettim çok, Çok hayal kurdum, Yükseklerde uçtum. *** Seni buldum, (Ya da) sen beni buldun. Seviştik, Debelendik. Gece oldu çok, Çok gündüz oldu, Dönüp baktım işte hayat. *** Bi boyalı kuştum Bi boyalı kuştum ben. Bi boyalı kuştum Bi boyalı kuştum ben. Umut ettim çok, Çok hayal kurdum, Yükseklerde uçtum.