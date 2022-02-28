Boyalı Kuş Şarkı Sözleri
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Bulutsuzluk Özlemi
Boyalı Kuş
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Hep engellendim,
Debelendim.
Mahallede tektim,
Ailede tektim.
Umut ettim çok
Çok hayal kurdum,
Yükseklerde uçtum.
***
Biçok işe girdim,
Biçok işten çıktım.
Saçımı kesmedim hiç,
Kravatım olmadı.
Hem okudum çok,
Hem de yazdım,
Yapayalnızdım.
***
Bi boyalı kuştum
Bi boyalı kuştum ben.
Bi boyalı kuştum
Bi boyalı kuştum ben.
Umut ettim çok,
Çok hayal kurdum,
Yükseklerde uçtum.
***
Seni buldum,
(Ya da) sen beni buldun.
Seviştik,
Debelendik.
Gece oldu çok,
Çok gündüz oldu,
Dönüp baktım işte hayat.
***
Bi boyalı kuştum
Bi boyalı kuştum ben.
Bi boyalı kuştum
Bi boyalı kuştum ben.
Umut ettim çok,
Çok hayal kurdum,
Yükseklerde uçtum.