Devran Dönüyor Şarkı Sözleri
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Bulutsuzluk Özlemi
Devran Dönüyor
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Duvarlar yıkıldı,
Kapı aralandı,
Işık üzerimize geldi,
Bizi aydınlattı,
Balıklar azalırken.
***
Sabahtan akşama dek
Çalışıp yorulurken,
Nereden geldiğini bilip,
Ne olacağını bilemezken,
Sular azalırken...
***
Oysa bizim oralarda,
Savaşa hayır diyenler var,
Ne güzel.
Onları yargılayanlar var.
***
Bana fark etmez,
Müslüman, Hristiyan, Budist,
Bana fak etmez,
Türk, Japon, Kürt,
Ozon delinirken.
***
Oysa bizim oralarda,
Yazılan yasalar, yasaklar...
Kendi dilinde
Şarkı söylememeliydi ozan.
***
Zaman geçiyor, devran dönüyor.
Zaman geçiyor, devran dönüyor.
Zaman geçiyor, devran dönüyor.
Zaman geçiyor, devran dönüyor.