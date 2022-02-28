Bulutsuzluk Özlemi

Duvarlar yıkıldı, Kapı aralandı, Işık üzerimize geldi, Bizi aydınlattı, Balıklar azalırken. *** Sabahtan akşama dek Çalışıp yorulurken, Nereden geldiğini bilip, Ne olacağını bilemezken, Sular azalırken... *** Oysa bizim oralarda, Savaşa hayır diyenler var, Ne güzel. Onları yargılayanlar var. *** Bana fark etmez, Müslüman, Hristiyan, Budist, Bana fak etmez, Türk, Japon, Kürt, Ozon delinirken. *** Oysa bizim oralarda, Yazılan yasalar, yasaklar... Kendi dilinde Şarkı söylememeliydi ozan. *** Zaman geçiyor, devran dönüyor. Zaman geçiyor, devran dönüyor. Zaman geçiyor, devran dönüyor. Zaman geçiyor, devran dönüyor.