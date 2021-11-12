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7/24 Dinle Bulutsuzluk Özlemi
Bulutsuzluk Özlemi

Bulutsuzluk Özlemi

En Çok Dinlenen Bulutsuzluk Özlemi Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Uçtu Uçtu

Bulutsuzluk Özlemi 03:35
02

Tepedeki Çimenlik

Bulutsuzluk Özlemi 04:51
03

Sözlerimi Geri Alamam

Bulutsuzluk Özlemi 03:31
04

Sozlerımı Gerı Alamam (konser)

Bulutsuzluk Özlemi 05:44
05

Lili Yar

Bulutsuzluk Özlemi 04:11

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