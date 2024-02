Bulutsuzluk Özlemi

Evrenden Geçerken Her şey birdenbire ve aniden vuku buldu Şeyler yavaş yavaş kendini oluşturdu Her şey sensin, ben her şeyim Uçsuz bucaksız bu evrenden geçerken ** Gel, beraber olalım Güncellikten geçelim Yağmur yağacak birazdan Gökkuşağından geçelim ** Uç, uç, uç, sevgilim, uç Yüksek tepelerde dolaştık ikimiz Kimseler bilmedi, ulaşılmazdık biz Bırak dizine koyayım başımı Severken usul usul bu evrenden geçerken

Gülün Rengi Buralarda sensiz olmak çok zor Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmiş solması *** Karşıma çıktın senden Senle her şeyden zevk aldım Gül kokar güldüğü yerden Ben gülün rengine kök saldım Varlığın her şeyi çözdü Yokluğun derde keder gündü Öyle bir aşk arıyordum (Off, Ooof) Bulduğum yerde yüzüm güldü *** Karşıma çıktın senden Senle her şeyden zevk aldım Gül kokar güldüğü yerden Ben gülün rengine kök saldım Varlığın her şeyi çözdü Yokluğun derde keder gündü Öyle bir aşk arıyordum Bulduğum yerde yüzüm güldü *** Buralarda sensiz olmak çok zor (Zor mu?) Acımı kalbime gömmek (Zor mu?) Kaderi anlayabilmek (Zor mu?) Delice gözyaşı dökmek (Zor mu?) Yaradı ellere kalbim (Yok mu?) Bana masal gibi gelecek (Yok mu?) Önüme diz çöküp ölecek (Yok mu?) Yine mi gözyaşı kaldım (Yok mu?) Acılı günlere talim (Ahh) *** Karşıma çıktın senden Senle her şeyden zevk aldım Gül kokar güldüğü yerden Ben gülün rengine kök saldım Varlığın her şeyi çözdü Yokluğun derde keder gündü Öyle bir aşk arıyordum Bulduğum yerde yüzüm güldü *** Beni bile bile üzdün çok Ben acımı kalbime gömdüm Elini tutmayı sevdim çok Başımı kaç kere kuma gömdüm Sana bir kuru aşkım var Gelip al onu yakınımdan Ya benim gibi mutsuz gez Ya da zevk al acılardan *** Karşıma çıktın senden Senle her şeyden zevk aldım Gül kokar güldüğü yerden Ben gülün rengine kök saldım Varlığın her şeyi çözdü Yokluğun derde keder gündü Öyle bir aşk arıyordum Bulduğum yerde yüzüm güldü *** Karşıma çıktın senden Senle her şeyden zevk aldım Gül kokar güldüğü yerden Ben gülün rengine kök saldım Varlığın her şeyi çözdü Yokluğun derde keder gündü Öyle bir aşk arıyordum Bulduğum yerde yüzüm güldü *** Senle her şeyden zevk aldım Ben gülün rengine kök saldım Yokluğun derde keder gündü Bulduğum yerde yüzüm güldü

Haksızlık Deli günler geldi geçti Çok yoruldum ağlamaktan En azından ağlatıyorsun *** Haber aldım gökyüzünden Yağacakmış kar bu hafta En azından yaklaşıyorsun *** Ayrıldık kime hesap sorsam bilmiyor Yeni bir aşk buldum dinmiyor İçime taht kurdun gidemiyorsun *** Haksızlık yakalandım artık aşka Tasalandı derdi başka Beni üzmek en derinden *** Aşkımdın ne güzeldin eski çağda Ne büyüktü tutkun ayda Çıkacak bu kalp yerinden *** Deli günler geldi geçti Çok yoruldum ağlamaktan En azından ağlatıyorsun *** Haber aldım gökyüzünden Yağacakmış kar bu hafta En azından yaklaşıyorsun *** Ayrıldık kime hesap sorsam bilmiyor Yeni bir aşk buldum dinmiyor İçime taht kurdun gidemiyorsun *** Haksızlık yakalandım artık aşka Tasalandı derdi başka Beni üzmek en derinden *** Aşkımdın ne güzeldin eski çağda Ne büyüktü tutkun ayda Çıkacak bu kalp yerinden. (söyle çıkmasın) *** Haksızlık yakalandım artık aşka Tasalandı derdi başka Beni üzmek en derinden *** Aşkımdın ne güzeldin eski çağda Ne büyüktü tutkun ayda Çıkacak bu kalp yerinden (söyle çıkmasın) *** Yakalandım artık aşka Tasalandı derdi başka Beni üzmek en derinden *** Aşkımdın ne güzeldin eski çağda Ne büyüktü tutkun ayda Çıkacak bu kalp yerinden Haksızlık

İki Paralık Oturduğum iki oda bir evim Bide, kapı aralık Ona sorsan boşa kanadı elim Yüreğim iki paralık *** Neme lazım iki yabancı gibi Mesafeli olalım Gide gele yoruldu bu yüreğim Biraz nefes alalım *** Ya günlerimi geri ver Ya benle hayata devam Ya kendin gibi oluver Yada yüreksiz ve yalan *** Kaderi yok unutamadı aşkın tadını Kaderi yok yazısı karalı Üzülürüm seni acıtan ayrılık ise Yüreğimin de içi yaralı *** Kaderi yok unutamadı aşkın tadını Kaderi yok yazısı karalı Üzülürüm seni acıtan ağlamam ise Yüreğimin dokusu yaralı *** Oturduğum iki oda bir evim Bide kapı, aralık Ona sorsan boşa kanadı elim Yüreğim iki paralık *** Neme lazım iki yabancı gibi Mesafeli olalım Gide gele yoruldu bu yüreğim Biraz nefes alalım *** Ya günlerimi geri ver Ya benle hayata devam Ya kendin gibi oluver Yada yüreksiz ve yalan *** Kaderi yok unutamadı aşkın tadını Kaderi yok yazısı karalı Üzülürüm seni acıtan ayrılık ise Yüreğimin de içi yaralı *** Kaderi yok unutamadı aşkın tadını Kaderi yok yazısı karalı Üzülürüm seni acıtan ağlamam ise Yüreğimin dokusu yaralı *** Ya günlerimi geri ver Ya benle hayata devam Ya kendin gibi oluver Yada yüreksiz ve yalan *** Kaderi yok unutamadı aşkın tadını Kaderi yok yazısı karalı Üzülürüm seni acıtan ağlamam ise Yüreğimin de içi yaralı *** Kaderi yok unutamadı aşkın tadını Kaderi yok yazısı karalı Üzülürüm seni acıtan ağlamam ise Yüreğimin dokusu yaralı

İşim Olmaz İşim olmaz hiç Allah'tan korkmayan aciz insanla İşim olmaz aşk üzerinde uğraşan ilim irfanla Kanamaktaydım, aramaktaydım yüce aşkın yüzünü Sana kalsaydım tutanaktaydım boşamaktan hüznü *** İşim olmaz hiç Allah'tan korkmayan aciz insanla İşim olmaz aşk üzerinde uğraşan ilim irfanla Kanamaktaydım, aramaktaydım yüce aşkın yüzünü Sana kalsaydım tutanaktaydım boşamaktan hüznü *** Hayat, açasın önümü, tutmuyor kollarım Niye yaşasın ölümü kimsesiz kulların? Aşk ne buzlar eritir, kimse görmüyor En yüce duygudan yerim kimse bilmiyor *** İşim olmaz, benden de güzeli yok İşim olmaz, hiç işim olmaz, hiç işim olmaz ki (yok) Bu bakımdan benden çok üzeni yok Üzen olmaz, hiç üzen olmaz, hiç üzen olmaz ki (yok) *** İşim olmaz, benden de güzeli yok İşim olmaz, hiç işim olmaz (yok), hiç işim olmaz ki Bu bakımdan benden çok üzeni yok Üzen olmaz, hiç üzen olmaz (yok), hiç üzen olmaz ki *** İşim olmaz hiç Allah'tan korkmayan aciz insanla İşim olmaz aşk üzerinde uğraşan ilim irfanla Kanamaktaydım, aramaktaydım yüce aşkın yüzünü Sana kalsaydım tutanaktaydım boşamaktan hüznü *** İşim olmaz hiç Allah'tan korkmayan aciz insanla İşim olmaz aşk üzerinde uğraşan ilim irfanla Kanamaktaydım, aramaktaydım yüce aşkın yüzünü Sana kalsaydım tutanaktaydım boşamaktan hüznü *** Hayat, açasın önümü, tutmuyor kollarım Niye yaşasın ölümü kimsesiz kulların? Aşk ne buzlar eritir, kimse görmüyor En yüce duygudan yerim kimse bilmiyor *** İşim olmaz, benden de güzeli yok İşim olmaz, hiç işim olmaz, hiç işim olmaz ki (yok) Bu bakımdan benden çok üzeni yok Üzen olmaz, hiç üzen olmaz, hiç üzen olmaz ki (yok) *** İşim olmaz, benden de güzeli yok İşim olmaz, hiç işim olmaz (yok), hiç işim olmaz ki Bu bakımdan benden çok üzeni yok Üzen olmaz, hiç üzen olmaz (yok), hiç üzen olmaz ki *** Hiç üzen olmaz ki (Yok) Hiç üzen olmaz ki (yok) *** İşim olmaz (tövbe), benden de güzeli yok İşim olmaz, hiç işim olmaz, hiç işim olmaz ki (yok) Bu bakımdan benden çok üzeni yok Üzen olmaz, hiç üzen olmaz, hiç üzen olmaz ki (yok) *** İşim olmaz, benden de güzeli yok İşim olmaz, hiç işim olmaz (yok), hiç işim olmaz ki Bu bakımdan benden çok üzeni yok Üzen olmaz, hiç üzen olmaz (yok), hiç üzen olmaz ki *** Yok

Kara Kedi Kara kedi gireceğine aramıza Seni şöyle alalım, otur yakınımıza Tüm gereksiz arızalar gitti gideli Günün en güzeli sen güzeliz iki deli *** Olsun varsın seveni çok Önüme geçme yanarsın ateşi çok Sana bir arıza lazım bu gecelik Yüz yüze bakışalım hangimiz platonik *** Olsun varsın seveni çok Önüme geçme yanarsın ateşi çok Sana bir arıza lazım bu gecelik Yüz yüze bakışalım hangimiz fotojenik *** Kara kedi gireceğine aramıza Seni şöyle alalım, otur yakınımıza Tüm gereksiz arızalar gitti gideli Günün en güzeli sen güzeliz iki deli *** Can alıcı olmadı yemedi sözüm Acımasız olalım, hadi gel, iki gözüm Bu da çözüm olmadı can acısına Seni öne yazalım yürek atamasına *** Olmadı bitmedi fiyakası Havalı zor beni zirvede tanıması Yüreği aynı onun gibi deli ziyan Yüz yüze konuşalım kapalı kapı cihan *** Olsun varsın seveni çok Önüme geçme yanarsın ateşi çok Sana bir arıza lazım bu gecelik Yüz yüze bakışalım hangimiz fotojenik *** Kara kedi gireceğine aramıza Seni şöyle alalım, otur yakınımıza Tüm gereksiz arızalar gitti gideli Günün en güzeli sen güzeliz iki deli *** Olmadı bitmedi fiyakası Havalı zor beni zirvede tanıması Yüreği aynı onun gibi deli ziyan Yüz yüze konuşalım kapalı kapı cihan *** Olsun varsın seveni çok Önüme geçme yanarsın ateşi çok Sana bir arıza lazım bu gecelik Yüz yüze bakışalım hangimiz fotojenik *** Kara kedi gireceğine aramıza Seni şöyle alalım, otur yakınımıza Tüm gereksiz arızalar gitti gideli Günün en güzeli sen güzeliz iki deli *** Can alıcı olmadı yemedi sözüm Acımasız olalım, hadi gel, iki gözüm Bu da çözüm olmadı can acısına Seni öne yazalım yürek atamasına

Kerbela Eridi can ciğerim haberin var mı? Kovuyorsan giderim dileğin var mı? *** Eridi can ciğerim haberin var mı? Kovuyorsan giderim dileğin var mı? *** Unutur sandım seni unutulmadı Deli kalbim ağlamak için yaratılmadı *** Unutur sandım seni unutulmadı Deli kalbim ağlamak için yaratılmadı *** Sevdiğimden şüphen olmasın şahidi bende Kalbim hala ilk günahı aldığım yerde Kerbeladır aşk yalandır unutur sanma Bak bu gönlüm her gördüğünde seni titriyor hala *** Eridi can ciğerim haberin var mı? Kovuyorsan giderim dileğin var mı? *** Unutur sandım seni unutulmadı Deli kalbim ağlamak için yaratılmadı *** Unutur sandım seni unutulmadı Deli kalbim ağlamak için yaratılmadı *** Sevdiğimden şüphen olmasın şahidi bende Kalbim hala ilk günahı aldığım yerde Kerbeladır aşk yalandır unutur sanma Bak bu gönlüm her gördüğünde seni titriyor hala *** Sevdiğimden şüphen olmasın şahidi bende Kalbim hala ilk günahı aldığım yerde Kerbeladır aşk yalandır unutur sanma Bak bu gönlüm her gördüğünde seni titriyor hala

Kolayca Gözlerimden süzülen yaşlar yerine Keşke seni kolayca koyabilseydim Dudağından dökülen her bir kelime Bu kadar yakmasaydı sevebilseydim *** Yüreğim bütün suçu üstüne aldı Artık bir başkasını sevsem ne olur Kalbimin her atışı içimde saklı Bu aşk yakın tarihte efsane olur *** Kafamda deli sorular Kolayca sevemiyorum Kapımda binlerce kadar Bakıp da göremiyorum Görsem de sevemiyorum artık anla Ben aşık olamıyorum *** Kafamda deli sorular (Aşklar hep yalan) Kolayca sevemiyorum (Eskiden kalan) Kapımda binlerce kadar (Tek dileğim) Bakıp da göremiyorum (Önceden bile) Görsem de sevemiyorum artık anla Ben aşık olamıyorum ** Gözlerimden süzülen yaşlar yerine Keşke seni kolayca koyabilseydim Dudağından dökülen her bir kelime Bu kadar yakmasaydı sevebilseydim *** Yüreğim bütün suçu üstüne aldı Artık bir başkasını sevsem ne olur Kalbimin her atışı içimde saklı Bu aşk yakın tarihte efsane olur *** Kafamda deli sorular Kolayca sevemiyorum Kapımda binlerce kadar Bakıp da göremiyorum Görsem de sevemiyorum artık anla Ben aşık olamıyorum *** Kafamda deli sorular Aşklar hep yalan Kolayca sevemiyorum

Loş Sarhoşum gelme içtim, mayhoşum gelme Kalpte ateş söndürdüm artık, hep loşum gelme *** Acıları bir bir yalan Ben ondan ucuz kurtuldum Halbuki çok gencim yalan Ta beynimden uydurdum *** Toz şeker olsun yerim Ben gönlümden zenginim Hissime ne olur güven Ta alt yapıdan sezginim *** Bol sulu aşktan hoş kafam Koy nargile olsun havam Tavşan kanı demle şu çayı Tak ortasına yarım ayı *** Sarhoşum gelme içtim, mayhoşum gelme Kalpte ateş söndürdüm, artık hep loşum gelme Sarhoşum gelme içtim, mayhoşum gelme Kalpte ateş söndürdüm, artık hep loşum gelme *** Acıları bir bir yalan Ben ondan ucuz kurtuldum Halbuki çok gencim yalan Ta beynimden uydurdum *** Toz şeker olsun yerim Ben gönlümden zenginim Hissime ne olur güven Ta alt yapıdan sezginim *** Bol sulu aşktan hoş kafam Koy nargile olsun havam Tavşan kanı demle şu çayı Tak ortasına yarım ayı *** Sarhoşum gelme içtim, mayhoşum gelme Kalpte ateş söndürdüm, artık hep loşum gelme Sarhoşum gelme içtim, mayhoşum gelme Kalpte ateş söndürdüm, artık hep loşum gelme *** Döner başım çakırkeyf, biraz flu biraz da netim Nereden başlasam almıyor dolusu Boşa da koysam olmuyor doğrusu *** Loşum artık söndü kalpli yangın Varsa mazeretin hepsi sende kalsın Sebebi açık ama suyu çıkar açıklamam Acılarla sırnaşır yalanına takılamam *** Sarhoşum gelme içtim mayhoşum gelme Kalpte ateş söndürdüm artık hep loşum gelme Sarhoşum gelme içtim mayhoşum gelme Kalpte ateş söndürdüm artık hep loşum gelme *** Sarhoşum gelme içtim mayhoşum gelme Kalpte ateş söndürdüm artık hep loşum gelme...

Mikrop Kime soruyorum ayrılırken? Aramıza girip ağlaşıyorlar Tanıyamıyorum dostlarımı Bizi çöpe atıp anlaşıyorlar *** Kime soruyorum ayrılırken? Aramıza girip ağlaşıyorlar Tanıyamıyorum dostlarımı Bizi çöpe atıp anlaşıyorlar *** Seviyorsun her önüne geleni Arıyorsun değerini bileni Bu zamanda tabiata güvenip İşe başlanmaz *** Gidiyorsun iki kapı öteye Dönüyorsun bir acemi köleye Güvenirsen her önüne gelene Yüzün aklanmaz *** Sana bir önerim olacak; hayatından Mikropları at *** Bu canda görür aşkı yok edeni Efendi gibi haddini bileni Görünce gözüm aşkı hak edeni Öpesim geliyor *** Zavallı değil haysiyet olanı İçinde yüce şahsiyet olanı Görünce gözüm aşkla yok olanı Coşasım geliyor *** Kime soruyorum ayrılırken? Aramıza girip ağlaşıyorlar Tanıyamıyorum dostlarımı Bizi çöpe atıp anlaşıyorlar *** Seviyorsun her önüne geleni Arıyorsun değerini bileni Bu zamanda tabiata güvenip İşe başlanmaz *** Gidiyorsun iki kapı öteye Dönüyorsun bir acemi köleye Güvenirsen her önüne gelene Yüzün aklanmaz *** Sana bir önerim olacak; hayatından Mikropları at *** Bu canda görür aşkı yok edeni Efendi gibi haddini bileni Görünce gözüm aşkı hak edeni Öpesim geliyor *** Zavallı değil haysiyet olanı İçinde yüce şahsiyet olanı Görünce gözüm aşkla yok olanı Coşasım geliyor *** Seviyorsun her önüne geleni Arıyorsun değerini bileni Bu zamanda tabiata güvenip İşe başlanmaz *** Sana bir önerim olacak; hayatından Mikropları at *** Bu canda görür aşkı yok edeni Efendi gibi haddini bileni Görünce gözüm aşkı hak edeni Öpesim geliyor *** Zavallı değil haysiyet olanı İçinde yüce şahsiyet olanı Görünce gözüm aşkla yok olanı Coşasım geliyor

Parodi Anılar seçer insanın yaralı sonunu Aradan geçen yılların demeye lafı yok Havadan sudan bahsedip günü oyaladık O kadar gecikti ki bu aşk seneye tadı yok *** Bu kapıdan iyisi de gönüllü geçiyor Hayat onu bile bile ölümlü seçiyor Hevesini kıra kıra bir lokma çocuğun Eline koz veriyor *** O da bunu bile bile yalancı çıkacak Doğanın özüne göre savaşçı olacak Yüreğini köle gibi elinde tutanın Canını çok yakacak *** Olursa iki oda bir ev Huzur da olur acısı da Kölen de olur o cadılar Evine, arabasına *** Çok üzücü ama seni arayamadım Bu geçici parodiye dayanamadım İkimizi tanımanın acelesi yok Yüreğimin ikizine yaranamadım *** Çok üzücü ama seni arayamadım Bu geçici parodiye dayanamadım İkimizi tanımanın acelesi yok Yüreğimin ikizine yaranamadım *** Anılar seçer insanın yaralı sonunu Aradan geçen yılların demeye lafı yok Havadan sudan bahsedip günü oyaladık O kadar gecikti ki bu aşk seneye tadı yok *** Bu kapıdan iyisi de gönüllü geçiyor Hayat onu bile bile ölümlü seçiyor Hevesini kıra kıra bir lokma çocuğun Eline koz veriyor *** Olursa iki oda bir ev Huzur da olur acısı da Kölen de olur o cadılar Evine, arabasına *** Çok üzücü ama seni arayamadım Bu geçici parodiye dayanamadım İkimizi tanımanın acelesi yok Yüreğimin ikizine yaranamadım *** Çok üzücü ama seni arayamadım Bu geçici parodiye dayanamadım İkimizi tanımanın acelesi yok Yüreğimin ikizine yaranamadım *** Yüreğimin ikizine yaranamadım *** Çok üzücü ama seni arayamadım Bu geçici parodiye dayanamadım İkimizi tanımanın acelesi yok Yüreğimin ikizine yaranamadım

Poşet Ben ne sana taparım, ne seni ararım, ne trip atarım Sen ne beni oyala, ne omuz ovala, işime bakarım Ben o nazı çekemem, günaha giremem, kötü söz edemem Aşk bu kızıl ötesi, yaralı müzesi, hareket edemem *** Acılarım heveste, güneş açar aheste, bir kapalı kafesteyim Topu topu bi deste, ara sıra bi besle, iki nota bir besteyim Seni çöpe atacağım poşete yazık Bi sigara yakacağım ateşe yazık *** Aşk gidene acımak mı? Bu yükü taşımak mı? Yarayı kaşımak mı? Sor iyisi çıkacak mı? İçime akacak mı? Ve güneş açacak mı? *** Aşk gidene acımak mı? Bu yükü taşımak mı? Yarayı kaşımak mı? Sor iyisi çıkacak mı? İçime akacak mı? Ve güneş açacak mı? *** Ben ne sana taparım, ne seni ararım, ne trip atarım Sen ne beni oyala, ne omuz ovala, işime bakarım Ben o nazı çekemem, günaha giremem, kötü söz edemem Aşk bu kızıl ötesi, yaralı müzesi, hareket edemem *** Acılarım heveste, güneş açar aheste, bir kapalı kafesteyim Topu topu bi deste, ara sıra bi besle, iki nota bir besteyim Seni çöpe atacağım poşete yazık Bi sigara yakacağım ateşe yazık *** Aşk gidene acımak mı? Bu yükü taşımak mı? Yarayı kaşımak mı? Sor iyisi çıkacak mı? İçime akacak mı? Ve güneş açacak mı? *** Aşk gidene acımak mı? Bu yükü taşımak mı? Yarayı kaşımak mı? Sor iyisi çıkacak mı? İçime akacak mı? Ve güneş açacak mı? *** Aşk gidene acımak mı? Bu yükü taşımak mı? Yarayı kaşımak mı? Sor iyisi çıkacak mı? İçime akacak mı? Ve güneş açacak mı? *** Aşk gidene acımak mı? Bu yükü taşımak mı? Yarayı kaşımak mı? Sor iyisi çıkacak mı? İçime akacak mı? Ve güneş açacak mı?

Sabrımdan Gücümün yettiği gecelerde Bir canım bir de sen olmuyorsun Bilemem ne denir sana öyle Beni görmeye gelmiyorsun *** Dudağının arasından İki gözün karasından Ya da gönül yarasından Öptüm öldüm, öptüm öldüm *** Sabrımdan güzel olan her şeyi Bir kenara atmana kızamıyorum Aslında bu güne kadar seni tanıyamadım Buna şaşırıyorum *** Sayende güzel olan her şeyi Sokağa atan bir yürek tanıdım Aşıklar dileğini dallara yazar ama İsmine rastlamadım *** Yine de sen gülüver Bana hüzün de yeter

Sanırım Sanırım, sanırım, sanırım ayrılık vakti Çabuk oldu, kolay oldu Sanırım her şey geri tepti *** Sanırım, sanırım, sanırım ayrılık vakti Çabuk oldu, kolay oldu Sanırım her şey geri tepti *** Dolaşamam acıdan, üzüle üzüle Baktım hayat acımış yüzüme gözüme Artık gerisi kolay, dayanabilirim Sensiz aşkın edepsizine *** Dolaşamam acıdan, üzüle üzüle Baktım hayat acımış yüzüme gözüme Artık gerisi kolay, dayanabilirim Sensiz aşkın edepsizine *** Sanırım, sanırım, sanırım ayrılık vakti Çabuk oldu, kolay oldu Sanırım her şey geri tepti *** Clap your hands, clap your hands Clap your hands and move your body Put your hands up, put your hand up Shake your body, shake it now! *** Dolaşamam acıdan, üzüle üzüle Baktım hayat acımış, yüzüme gözüme Artık gerisi kolay, dayanabilirim Sensiz aşkın edepsizine *** Dolaşamam acıdan, üzüle üzüle Baktım hayat acımış, yüzüme gözüme Artık gerisi kolay, dayanabilirim Sensiz aşkın edepsizine *** Can you feel it in my kiss In my touch baby You're the only one I need *** You make me fly Can you feel it when you hold me like this Baby you make me high, high, high Girl I'll never say goodbye *** Dolaşamam acıdan, üzüle üzüle Baktım hayat acımış, yüzüme gözüme Artık gerisi kolay, dayanabilirim Sensiz aşkın edepsizine *** Dolaşamam acıdan, üzüle üzüle Baktım hayat acımış, yüzüme gözüme Artık gerisi kolay, dayanabilirim Sensiz aşkın edepsizine

Üzgünüm Sen ayrıldın, sen kaybettin oof Nasıl söylerler bilirsin, ayrıldık Sen ayrıldın, sen kaybettin oof Nasıl söylerler bilirsin, ayrıldık *** Senin ben kalbini sevdim Benden ayrılsan da öyle Sensiz olamam demiştin, ayrıldık Nasıl beni kaybetmeyi göze aldın sen? *** Üzgünüm hayatım Sana her şeyimi verdim Artık mutlu olmak istiyorum Yoluma çıkma yeter Kalbimi parça parça ettin sen *** Üzgünüm hayatım Sana her şeyimi verdim Artık mutlu olmak istiyorum Yoluma çıkma yeter Kalbimi kıra kıra hiç ettin sen *** Sen ayrıldın, sen kaybettin oof Nasıl söylerler bilirsin, ayrıldık Sen ayrıldın, sen kaybettin oof Nasıl söylerler bilirsin, ayrıldık *** Senin ben kalbini sevdim Benden ayrılsan da öyle Sensiz olamam demiştin, ayrıldık Nasıl beni kaybetmeyi göze aldın sen? *** Üzgünüm hayatım Sana her şeyimi verdim Artık mutlu olmak istiyorum Yoluma çıkma yeter Kalbimi parça parça ettin sen *** Üzgünüm hayatım Sana her şeyimi verdim Artık mutlu olmak istiyorum Yoluma çıkma yeter Kalbimi parça parça ettin sen *** Üzgünüm hayatım Sana her şeyimi verdim, oof Artık mutlu olmak istiyorum Yoluma çıkma yeter Kalbimi parça parça ettin sen Kalbimi parça parça ettin sen