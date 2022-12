Bulutsuzluk Özlemi

Günlerden bir gün karakışın sonuna doğru, Gün güneşliydi, o gün kendimi azad etmiştim. Rüzgar beni bir sahile götürdü. Bir yer bulup oturmuştum, Bir türkü tutturmuştum. *** Kafam çok karışık aynı dertten muzdariptim, Vakit harcamamalıydım, para bulmam lazımdı, Böyle bir durumda asıl orada Nasıl olduğuma şaşıyordum ben, Bir yer bulup oturmuştum, Bir türkü tutturmuştum. *** Güneş bana gülümsüyordu, İçimi ısıtıyordu. Sen dikildin karşıma. *** Güneşimden kaç, güneşimden kaç, Güneşimden kaç, güneşimden kaç. *** Balıkçılar geri dönmüşlerdi bomboş, Kediler ve yaşlılar her zaman onları beklerdi, Her şeyi Hitit aslanı gibi izliyordu Karabaş, Herkes çalışıyordu, yosun kokusu duydum, Bir türkü söylemekteydim. *** Deniz ışıldıyor, göz kamaştırıyordu, Sesler ve şekiller giderek belirsizleşiyordu. Bildiklerim bilemediklerimden azdı. Kainatta bir yerdeydim, Bir türkü söylemekteydim. *** Güneş bana gülümsüyordu, İçimi ısıtıyordu. Sen dikildin karşıma. *** Güneşimden kaç, güneşimden kaç, Güneşimden kaç, güneşimden kaç

Bu aşkın günahı yalnız benim mi Sende en az benim benim kadar istedin *** Bu aşkın günahı yalnız benim mi Sende en az benim benim kadar istedin *** Bir tadımlık mıydı yoksa hevesin Beni suçlayıp da günaha girme günaha girme *** Ateş olmadan mı dumanım tüttü Bu aşkı içimde hırs mı büyüttü Bana her bakışın sonsuz ümitti Beni aldatıp da günaha girme *** Bana her bakışın sonsuz ümitti Beni aldatıp da günaha girme Beni aldatıp da günaha girme *** İstediğin kadar inkar etsen de Benim tek şahidim yüce sevgimdir İstediğin kadar inkar etsen de Benim tek şahidim yüce sevgimdir *** Uzanmayan elini nasıl tutardım Beni bırakıp da günaha girme *** Ateş olmadan mı dumanım tüttü Bu aşkı içimde hırs mı büyüttü Bana her bakışın sonsuz ümitti Beni aldatıp da günaha girme *** Bana her bakışın sonsuz ümitti Beni aldatıp da günaha girme Beni aldatıp da günaha girme