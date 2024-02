Bulutsuzluk Özlemi

Nedir ki geçmeyen dünya içinde Ümitler sevgiler gün olur geçer Yıkıla yıkıla büyüse insan Gün olur başı dik gururla geçer Gün olur başı dik gururla geçer *** Düşmüşüz bir zalim dünya eline Kapılmışız onun devran seline Düşmüşüz bir zalim dünya eline Kapılmışız onun devran seline Bir gün gideceğiz mutlak ölüme İşte o her şeyi siler de geçer Ecelde her şeyi siler de geçer *** Hepsi geçer Hepsi geçer Böler de geçer Her bağrı ikiye böler de geçer Her bağrı ikiye böler de geçer Her bağrı ikiye böler de geçer *** Gülen gözler ağlar saç beyazlanır Teselli verecek dostlar aranır Teselli verecek dostlar aranır O an hafızanda mazi canlanır Uzansan tutulmaz gülerde geçer Uzansan tutulmaz gülerde geçer *** Düşmüşüz bir zalim dünya eline Kapılmışız onun devran seline Düşmüşüz bir zalim dünya eline Kapılmışız onun devran seline Bir gün gideceğiz mutlak ölüme İşte o her şeyi siler de geçer Ecelde her şeyi siler de geçer *** Hepsi geçer Hepsi geçer Böler de geçer Her bağrı ikiye böler de geçer Her bağrı ikiye böler de geçer Her bağrı ikiye böler de geçer