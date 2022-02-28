Lagara Lugara Şarkı Sözleri
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Bulutsuzluk Özlemi
Lagara Lugara
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Bir sürü kişi...
Sanki bir uykuda...
Korkunç bir uğultu vardı,
Uyutucu, uyutucu.
***
Oturmuşlar kalkmıyorlar,
Her zaman bile bile.
Hep aynı şekilde,
Hep aynı hep aynı.
***
Lagara lugara
Lagara lugara lagara
Sigara sigara çay sigara.
Lagara lugara
Lagara lugara lagara
Sigara sigara çay sigara.
***
Bense bak,
Kaçacam buradan birazdan.
Bense bak,
Kaçacam buradan birazdan.
***
Bilmeyi istemeden,
Ve bilmekten korkarak...
Zaman önemsiz miydi sanki?
Hep aynı hep aynı.