Bulutsuzluk Özlemi

Bir sürü kişi... Sanki bir uykuda... Korkunç bir uğultu vardı, Uyutucu, uyutucu. *** Oturmuşlar kalkmıyorlar, Her zaman bile bile. Hep aynı şekilde, Hep aynı hep aynı. *** Lagara lugara Lagara lugara lagara Sigara sigara çay sigara. Lagara lugara Lagara lugara lagara Sigara sigara çay sigara. *** Bense bak, Kaçacam buradan birazdan. Bense bak, Kaçacam buradan birazdan. *** Bilmeyi istemeden, Ve bilmekten korkarak... Zaman önemsiz miydi sanki? Hep aynı hep aynı.