Bulutsuzluk Özlemi

Mavi O mavi bir damla O mavi bir damla O mavi bir damla ** O uçan bir köpük O uçuşan bir hayal O uçan bir su ** Hem kırılgan hem de sağlam Hem çok küçük hem çok büyük Biz istedik o hep verdi, o hep verdi, o hep verdi Hep o verdi ** Senden geldim ben Sende çoğaldım ben Sana döneceğim ben ** Seni sevdim mavi Seni sevdim mavi Seni sevdim mavi ** Hem kırılgan hem de sağlam o Hem çok büyük hem çok küçük 0 Biz istedik o hep verdi, o hep verdi, o hep verdi Hep o verdi ** Hep o verdi ** Hem kırılgan hem de sağlam o Hem çok küçük hem çok büyük o Biz istedik o hep verdi, o hep verdi, o hep verdi Hep o verdi

Bıktım Be Bak şu hep köşesinden döndüğüm sokak Bak şu önünde beklediğim durak Bak şu hep kilidini açtığım kapı Her sabah karşıma çıkan asık suratlar ** Selam vermez omuz atar geçer giderler Ve hayat gider yeşil ışığı beklerken Dört üç iki bir.. Bıktım bee Bıktım bee Bişeyler yapmam lazım ** İyi bişey yok mu bugün haberlerde İşte bak hep aynı yüzler ekranda Kısır döngüye girdim prime time da Bak şu hep baştan çıkan deli gönlüm Bak şu hep raydan çıkan hayatımız Hele şu raydan çıkan hızlandırılan tren Bıktım bee Bıktım bee ** Bişeyler yapmam lazım ** Na nananan nana nanana.. ** Bıktım bee Bıktım bee Bişeyler yapmam lazım Mecbur muyum sabah aynaya bakmaya Görmesem olmaz mıydı yüzümü Çatlamış bir aynada paramparça ** Bak şu hep köşesinden döndüğüm sokak Bak şu önünde beklediğim durak Bak şu hep kilidini açtığım kapı Bıktım bee Bıktım bee ** Na nananann nananann nana La lalalla ralla ralrariaoow.. Bıktım bee Bıktım bee Bıktım bee ** RA. rara ra ra ra ray ra ra ra ray

Doğduğun Gibi Duydun mu denizin şarkısını Gördün mü ışıltısını Gitmeli bizi çağıran bu davete Özgürlüğe ** Hadi gel Doğduğun gibi gel Hadi gel doğduğun gibi gel Her şeyden herşeyden herşeyden Arınıp gel Hadi gel ** Duydun mu denizin kokusunu Tattın mı derinde tuzunu Sıkışmış yüreğimin Paslı kapısı Aralanıyor sana ** Hadi gel Doğduğun gibi gel Hadi gel doğduğun gibi gel Her şeyden her şeyden her şeyden Arınıp gel Hadi gel

Evrenden Geçerken Her şey birdenbire ve aniden vuku buldu Şeyler yavaş yavaş kendini oluşturdu Her şey sensin, ben her şeyim Uçsuz bucaksız bu evrenden geçerken ** Gel, beraber olalım Güncellikten geçelim Yağmur yağacak birazdan Gökkuşağından geçelim ** Uç, uç, uç, sevgilim, uç Yüksek tepelerde dolaştık ikimiz Kimseler bilmedi, ulaşılmazdık biz Bırak dizine koyayım başımı Severken usul usul bu evrenden geçerken

Istanblues Gökyüzünün mavisi Vurur denizin üstüne Deniz üstü köpürür Alır beni̇ sana götürür ** Deli̇ bi̇' su aman aman Kızlar dolanır sahilde Şen kahkahalar atarlar Delikanlılar iç çeker ** Çingene palamutu oynaşır Denizde aman aman Rüzgâr hep poyraz eser Lodos çıkar ansızın biraz ** Yani̇ bize çok benzer Sağı solu belli̇ olmaz biraz İstanbul İstanbul İstanblues İstanblues ** Biz ettik sen etme bize aman aman Çok vakitler harcadım Otobüste vapurlarda Yollarımız kesişmedi̇ hiç ** Seni̇ aradım da bulamadım aman aman Hem Anadolu hem Rumeli̇ Galata'yla kız kulesi Ahırkapı çatladı kapı ** O eski̇ muhallebi̇ci̇ler aman aman Balıkçı durmuş lafa tutar Coşunca palavralar atar biraz İşe gitmesem olmaz mı? ** Vapur kaçar gider bu sabah İstanbul İstanbul İstanblues İstanblues Biz ettik sen etme bize ** Yokuşunun dibinde Birden görünür bi' mavi̇ Cihangir'in damlarında martılar Rüzgârla dans eder çığlık atar ** İhtiyarlar çınar altında Anladım niye hep hatırlar Bilgesi̇ kulağıma fısıldar Hayat bi' hediyedir sana unutma ** Güneş pencerelerde kor ateşler yakar biraz Üsküdar'da akşam faslı başlar Hicaz İstanbul İstanbul İstanblues İstanblues Biz ettik sen etme bize aman aman

Rüzgar Çözmüşüm zincirleri Açılmışım denizlere Köpük köpük Pupa yelken Çekilirken sana doğru ** Her şey yeni Her şey güzel Her şey farklı heyecanlı Ben hiç böyle olmuş muydum Hazır mıyım bilemiyorum ** Anladığım bir şey var kesin Korkarım ki Sen tam bana göresin ** Rüzgara kapılmış Gidiyorum ben N'olacak bu işin sonu N'olacağım ben ** Anladığım bir şey var kesin Korkarım ki Sen tam bana göresin ** Rüzgara kapılmış Gidiyorum ben N'olacak bu işin sonu N'olacağım ben

Sisli Puslu Hava sisli puslu Islak ve nemli Soğuk içime işler Ortam gayet gri ** Üşüdüm falan yalan Yağmurda çamurda Sola baksam güzeller Sağa baksam maganda ** Yürüyoruz kaldırımda Sevdiğimle yan yana Sevdiğimle yana yana Sevişirdik seninle ** Yağmurlu günlerde Ne kol kalırdı ne bacak İnsanlık hali bu n'olacak Çoraplarımdan biri mavi ** Diğeri kahverengiydi Bir tek sen bilirdin bunu Polis bile bilmiyordu Yürüyoruz kaldırımda ** Sevilimle yan yana Sevgilimle yana yana Gitsek hep gitsek Bir yerlere varsak ** Bir şeyler bulsak Her şey satılık herşey mübah Tüm değerler paraydı Eğer görebilirsen bu siste ** Umut olmalı bir yerde Umut olmalı, umut olmalı, umut olmalı Yürüyoruz kaldırımda Sevgilimle yan yana ** Sevgilimle yana yana Gitsek hep gitsek Yaşamaya dair Bir şeyler bulsak

Yaşıyordu Şehir Yaşıyordu şehir, durmaksızın Bize hiç aldırmaksızın Kent kötülükleriydi yolumuzu kesen Gözyaşımıza bakmaksızın ** Gençtik, heyecanlıydık, gözümüz kara Biz laftan anlamazdık Esti rüzgar bilinmedik sokaklarda Kaybolmanın tadına vardık ** Kaçıp parantez açtık kendimize Koskoca bi' dünya ikimize Tıkadım kulağımı, attım gözlüğümü İsterdim ki bu rüya bitmesin ** Yaktım gemileri, çok yol aldım Geriye dönüşüm yoktu Soyundum önünde, dokunmak güzel Korkmadan kusurlarımdan ** Bi' amazondun sen, vahşi bir ata binmiş Uçardın enginlere doğru Sen "Özgürüm" derdin, ben sana esir Ve belki ben bu yüzden kahroluyordum ** Biz kendi romanlarımızı yorulmadan yazarken Kendi sinemalarımızın başrol oyuncusu olmuştuk Sen "Özgürüm" derdin, ben sana esir Belki ben bu yüzden kahroluyordum ** Biz kendi romanlarımızı yorulmadan yazarken Kendi sinemalarımızın başrol oyuncusu olmuştuk Biz kendi romanlarımızı yorulmadan yazarken Kendi sinemalarımızın başrol oyuncusu olmuştuk

Yetmiyor Yetemiyor Gittim o gün sinemaya, önermişlerdi bana Sakın kaçırma demişlerdi bu filmi ** Kız durmadan adama "beni seviyor musun?" Diye soru soruyordu, adam susuyordu ** Ondan sonra sokaklarda rastladım ona buna Bir kız gitar çalıyordu, oturmuş kaldırımda ** Selamlaştım bir adamla, o beni tanıyordu Şiir yazıp satıyordu şaircesine ** Yapabileceğim bi' şeyler olabilir miydi Gitar çalıp söylemekten başka? Yetmiyor, yetemiyor ** O çok mükemmel biriydi, kuytu bir liman isterdi Oysa benim limanımda fırtınalar kopardı ** Ona çiçek toplasaydım, her dakika arasaydım Dizinde otursaydım her şey güzel olurdu ** Birden bir gürültü duydum, izbe bir yere indim Sanki kıyamet kopuyor, rock'n'roll çalıyordu ** Saçlarım uzamıştı, berbere gitmemiştim Toz yutmuştum sahnesinde, hayatın esiriydim. ** Yapabileceğim bi' şeyler olabilir miydi Gitar çalıp söylemekten başka? Yetmiyor, yetemiyor ** Öteye geçemedim, yasaklanmıştı şehir Düğün dernek, davetliler, toplanmış hediyeler ** Savaş çıkmasın derler meydanda aynı yüzler Başına gelmedikçe suskun mahsun memetler ** Bir yanda uçan dünya, bir yanda ortaçağ'da Sen ner'den bakıyorsun, takılmış gidiyorsun ** Medyada ninniler var, vatandaş böyle ister Sihirler kerametler, yuvarlanıp giderler ** Yapabileceğim bi' şeyler olabilir miydi Gitar çalıp söylemekten başka? Yetmiyor, yetemiyor